Juan Manzur entró al salón de la Casa de Gobierno tucumana acompañado de Osvaldo Jaldo, actual vicegobernador y candidato a gobernador. Tras los saludos de rigor fue directo al grano: "Declino mi candidatura a vicegobernador para despejar dudas y generar certezas y previsibilidad", dijo. Luego, intentando no caer en la tentación de los adjetivos, reconoció que no comparte la decisión de la Corte pero que la respeta. En ese sentido, envió un mensaje directo a los supremos: "Le pedimos que dejen sin efecto la cautelar. queremos que vayan los tucumanos a votar". Ahora resta que la Corte Suprema actúe y levante la cautelar. No hay nueva fecha para los comicios. Manzur dijo que podrían ser en la primer quincena de junio. A su turno, Jaldo agradeció a Manzur el "renunciamiento histórico".

La jornada de este jueves fue tal vez la más intensa en Tucumán. El fiscal de Estado, Federico Nazur, había remitido a la Corte un recurso de reposición contra la resolución hacía lugar a la medida cautelar. Los supremos respondieron casi de inmediato rechazando la pretensión del gobierno tucumano. En ese momento, Manzur supo que no tenía más alternativa que la declinar su pretensión de ser vicegobernador. No alcanzaba ya que ni la Corte tucumana le hubiese dado el visto bueno. Al aceptar la injerencia de los supremos de la Nación había quedado entrampado. Ahora lo que restaba era cerrar un acuerdo con Jaldo, su enemigo íntimo, para definir quién lo reemplazaría como candidato a vicegobernador.

Desde que llegó la orden de suspender los comicios varios fueron los nombres que surgieron como posible reemplazos. Sergio Mansilla, el actual presidente subrogante de la Legislatura fue el primero en figurar. Luego apareció el actual senador nacional Pablo Yedlin. Ambos muy cercanos a Manzur, pero éste se inclinó por Miguel Acevedo.

Acevedo es ministro del Interior y cultiva el bajo perfil pero sus acciones cotizan en el mundo Manzur por ser un hombre leal que le garantizó una buena relación con los intendentes y delegados comunales. Acevedo es contador público y Jaldo supo ser su profesor en la universidad. En la función pública se cruzaron la primera vez cuando Acevedo se convirtió en secretario de Interior y Jaldo era el ministro. Fue en 2007 cuando gobernaba José Alperovich. Acevedo luego se amigó con Manzur y se puso de su lado cuando éste se enemistó con Jaldo. Pero también fue parte del armisticio.

En 2021 cuando Manzur estaba enfrentado a muerte con Jaldo. En septiembre asume como jefe de Gabinete de Alberto Fernández. En ese momento Acevedo y Mansilla tienden puentes para que los enemigos firmen la paz. De todas formas Jaldo, al asumir como gobernador, le pidió la renuncia a Avecedo, pero Manzur lo defendió. Ahora, las necesidades políticas lo dejan uno al lado del otro en la futura boleta electoral.

Sobre su futuro, Manzur dijo que volverá a ser militante. Sin embargo y si todo sale como planeó, lo espera una banca en el Senado de la Nación. Es el suplente de Pablo Yedlin que, a su vez, es candidato a legislador y aspira a ser el presidente subrogante de la Legislatura provincial para que junto a Acevedo controlen el Poder Legislativo local.

Durante la conferencia de prensa, Manzur dijo que le pedirán a la Corte que dejen sin efecto la cautelar: "La consideramos inoportuna pero tampoco quiero entrar en adjetivaciones", dijo y pidió que la Corte "se expida lo más rápido posible, en el término de 24 horas" para poder retomar el proceso electoral. No hay fecha todavía para los comicios pero se especula que podrían ser en junio. En tanto, Jaldo se mostró tranquilo durante la conferencia de prensa y sobre Manzur dijo que estaba orgulloso de su decisión porque "este renunciamiento histórico fortalece al sistema democrático de Tucumán y de la Argentina".