Que días cobran los jubilados y pensionados

Fechas de cobro de pensionados y jubilados con haberes inferiores a $60.124

DNI terminados en 0: martes 09 de mayo

martes 09 de mayo DNI terminados en 1: miércoles 10 de mayo

miércoles 10 de mayo DNI terminados en 2: jueves 11 de mayo

jueves 11 de mayo DNI terminados en 3: viernes 12 de mayo

viernes 12 de mayo DNI terminados en 4: lunes 15 de mayo

lunes 15 de mayo DNI terminados en 5: martes 16 de mayo

martes 16 de mayo DNI terminados en 6: miércoles 17 de mayo

miércoles 17 de mayo DNI terminados en 7: jueves 18 de mayo

jueves 18 de mayo DNI terminados en 8: viernes 19 de mayo

viernes 19 de mayo DNI terminados en 9: lunes 22 de mayo

Pensionados y jubilados con haberes superiores a $60.124: cuándo cobran

DNI terminados en 0 y 1: martes 23 de mayo

martes 23 de mayo DNI terminados en 2 y 3: miércoles 24 de mayo

miércoles 24 de mayo DNI terminados en 4 y 5: lunes 29 de mayo

lunes 29 de mayo DNI terminados en 6 y 7: martes 30 de mayo

martes 30 de mayo DNI terminados en 8 y 9: miércoles 31 de mayo

Cómo y dónde cobrar

Quienes reciban jubilaciones y pensionesy los últimos números de Documento Nacional de Identidad sea 3 se les depositará este viernes 12 de mayo. Así lo notifico la ANSES que hizo el cronograma de pago de este mes, sujetado los últimos números del DNI.

El cobro correspondiente se pagará en los bancos disponibles, y donde estarán atendiendo por ventanilla y sin obligación de turno anticipado.

Es importante comprobar el cronograma correspondiente a cada cobro de ANSES de jubilaciones y pensiones para finalmente hacerse presente a su sucursal bancaria a recibir la prestación que le corresponde, el mismo continuará en su cuenta.

Los calendarios de pago de todas los beneficios que efectúa ANSES se pueden encontrar por teléfono al 130 y otra de las maneras es con la ayuda de internet desde su web.

Tras un largo camino, ya rige la moratoria previsional - A quiénes beneficiará y cómo pueden acceder

El pago de deuda previsional está dirigido a personas que, pese a haber cumplido la edad jubilatoria, no llegaron a pagar los 30 años de aportes que dicta la legislación. Incluye a mujeres de entre 50 y 59 años y hombres de entre 55 y 64 años, quienes todavía no tienen la edad límite pero ya saben que no llegarán a esa cantidad de años de aportes. Tras un largo camino, ya rige la moratoria previsional