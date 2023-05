Un trabajador murió esta madrugada luego de caer al río Paraná, cuando trabajaba en una terminal del Puerto de Rosario. Tras el hecho, el Sindicato Único de Portuarios Argentinos (Supa) inició un paro total de actividades en para reclamar mayores medidas de seguridad laboral.



"Eran como las 4.30 de la madrugada y estábamos trabajando en un barco y este señor estaba arriba del camión. Pusieron una plataforma del lado del agua donde él se sube y ahí la linga engancha la plataforma y lo hace caer al río", relató un compañero de la víctima en declaraciones a Radio 2 Rosario.

Luego intentaron rescatarlo "pero el hombre ya estaba muerto; murió ahogado", agregó el testigo.



Tras la muerte del operario, el gremio Supa convocó a un paro total de actividades por tiempo indeterminado en reclamo de mayores medidas de seguridad laboral.



"No había ambulancia y él (por el operario fallecido) no tenía chaleco salvavidas. Siempre trabajamos de la misma manera y condiciones no hay", denunciaron los estibadores portuarios.

En la misma línea se expresó César Aybar, referente del Supa Rosario. "Hay un nivel de precarización y de falta de inversión en el Puerto. Esto es una muerte anunciada", afirmó en declaraciones a Cadena 3 de Rosario.

Seguí leyendo: