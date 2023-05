TEATRO

Constante

Reversión del clásico El príncipe constante, de Calderón de la Barca, escrita por el dramaturgo chileno Guillermo Calderón junto al dramaturgo y director uruguayo Gabriel Calderón. “Decidimos quemar la biblioteca y trabajar con el texto como si estuviese perdido, como si ya no se pudiera acceder a él, como si lo soñáramos mal, tradujéramos peor, tal vez traicionando a Calderón, pero siendo fieles al Teatro”, explicó su director. Es una presentación de la Comedia Nacional del Uruguay: el vestuario es de Virginia Sosa, escenografía de Lucía Tayler, iluminación de Eduardo Guerrero y Sofía Ponce de León y diseño sonoro de Luciano Supervielle. Con Luis Martínez, Stefanie Neukirch, Jimena Pérez, Juan Antonio Saraví y Pablo Varrailhón. Cuatro únicas funciones.

Desde el jueves 18 hasta el sábado 20, a las 20, y el domingo 21, a las 18, en la sala Casacuberta del Teatro San Martín, Avda. Corrientes 1530. Entrada: $3800.

Las oceánicas

En un cuarto de hotel de una ciudad balnearia, dos jóvenes compañeras de colegio pasan su estadía mientras asisten a una convención de poesía. Sutilmente tocadas por el universo de Storni y Pizarnik, cultivan un micromundo de intimidad apocalíptica y florida, a resguardo de los vaivenes y asperezas del exterior. Es de noche cuando, de un modo espontáneo, un joven empleado del hotel ingresa a la habitación. Las incipientes poetas se descubrirán fallidas, incompletas o simplemente jóvenes. Nueva temporada de esta obra con dramaturgia de Lucila Rubinstein y dirección de Manuela Méndez. El vestuario es de Martina Nosetto, la iluminación de Jessica Tortul y Miguel Maciel, y la asistencia de Ana Schmukler. Con Delfina Colombo, Stephanie Troiano y Fabián Carrasco.

Sábado a las 22.30, en El Grito, Costa Rica 5459. Entrada: $1800.

MÚSICA

La película

Mendocina de nacimiento pero cordobesa por adopción, y desde hace más de una década desarrollando una carrera solista con un pie en Argentina y el otro en México, Sol Pereyra presenta su sexto disco de estudio, producido por el mexicano Raúl Sotomayor. Se trata de un trabajo conceptual, ocho canciones que, según su autora, “escenifican el paisaje visual y sonoro de Latinoamérica, invitándonos a hacer un viaje temporal entre un pasado y un presente que se unen por la fuerza de cada pieza musical”. Cantautora de banda y también de caja de ritmos, multiinstrumentista y cantante, pero además licenciada en teatro y dramaturga, actriz y directora, Pereyra se presenta hoy como referente del worldbeat, y para este ambicioso trabajo convocó una larga lista de invitados continentales, entre los que figuran Kevin Johansen, la cubano-francesa La Dame Blanche, el colombiano Manuel Gamboa o el grupo peruano Los Mirlos.

Buen finde

Tercer disco de La Mono, el trío liderado por Gaspar Benegas en guitarra y voz, junto a Ramiro López Naguil en batería y Lucas Argomedo en bajo y coros, con María Cecilia García como invitada en violín. Se presentan como una banda de rock pesado que constantemente coquetea con el pop, con algunas letras que pueden ser muy voladas y metafóricas mientras que otras son más directas y cuentan vivencias propias. Como el tema “Parte de tu ser”, escrito por Gaspar Benegas a su madre, o sino “Flores“, que relata la violencia doméstica de la que fue testigo durante su infancia. Pero el concepto que articula este nuevo trabajo está contenido en el título que, lejos de ser un simple deseo para el fin de semana, es una ironía sobre la indiferencia de las personas frente al fin del mundo, al tiempo que celebra el fin del capitalismo tal como lo conocemos.

ONLINE

Atracción fatal

¿Es factible volver a filmar el clásico de ese género casi olvidado, el thriller erótico, sin caer en incorrecciones políticas imposibles de sobrellevar? La respuesta no sorprende: la nueva serie de Paramount+ reconstruye los elementos centrales del film de Adrian Lyne de manera acorde a la sensibilidad imperante. Desde luego, la “infidelidad” esencial a la trama sigue estando presente, como así también el desequilibrio de “la otra”, pero el Dan Gallagher de 2023 es un hombre deconstruido. Todo comienza en tiempo presente, con el protagonista arrepintiéndose de haber asesinado a Alex, aunque las vueltas de tuerca no tardan en aparecer, ya que el verdadero asesino no ha sido él sino otro. ¿U otra? Lejos del erotismo lúbrico de la película original, ahora las relaciones de poder y la psicología juegan un rol esencial. ¿Y el conejo? Ahí anda, aunque las cacerolas ya no parecen estar en su destino. Joshua Jackson es el encargado de interpretar al nuevo Dan y Lizzy Caplan reemplaza a Glenn Close.

El aprendiz de sumo

El universo del sumo, deporte tradicional en la sociedad nipona, está lleno de reglas, códigos y prohibiciones, pero la nueva serie japonesa de Netflix no está tan interesada en seguir los protocolos y convenciones. La historia es la de Kiyoshi, un muchacho díscolo y bastante violento, miembro de una familia disfuncional, que, bajo el pseudónimo de Enno, decide ingresar en el deporte por dinero. Ya el tráiler muestra como el muchacho entra al dohyō, el espacio circular donde ocurren las peleas, dispuesto a morder y cabecear a sus contrincantes. El recuerdo de Karate Kid asoma por momentos, pero el devenir del relato y la irrupción del humor la transforman en una saga con identidad propia.

CINE

La barbarie

“Durante mi infancia pasé mucho tiempo en una pequeña estancia heredada por mi madre. Desde el prisma de mi niñez, las experiencias que viví ahí fueron horizontales y plenas. Convivía con los hijos de los peones en lo que parecía una especie de vecindad numerosa y desenfadada. Años después tuve que volver, esta vez en calidad de patrón. Me encontré con que no quedaba nada de esa tranquilidad inocente”. Así describe el realizador Andrew Sala (Pantanal) su nueva película, que viene de participar en varios festivales internacionales y ahora puede verse en salas de cine. Más allá del disparador autobiográfico, la película narra el reencuentro de un joven (Ignacio Quesada) con su padre (Marcelo Subiotto), patrón de estancia en la cual las extrañas muertes de varias vacas parecen señalar hacia un responsable entre las sombras. Los enfrentamientos de clase y las violencias secretas y evidentes están a la orden del día en un film tenso e imprevisible que transcurre bien lejos de las grandes urbes.

Cine cubano en la Lugones

Hasta el jueves 18 de mayo, la sala del décimo piso del Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530) está exhibiendo ocho clásicos del cine cubano en copias restauradas. Hoy domingo, a las 14.30 y 20.30, podrá verse Lucía, el largometraje épico-histórico de Humberto Solás realizado en 1968 que transcurre en tres etapas claramente definidas: la Cuba colonial de 1895, la etapa dictatorial de Gerardo Machado y Morales, con foco en 1932, y la isla bajo el nuevo gobierno revolucionario. A las 18, en tanto, la Lugones ofrecerá De cierta manera, legendario film de Sara Gómez terminado luego de su temprana muerte, la única película cubana hecha por una mujer y sobre temáticas vinculadas a la mujer en los años 70.

TV

Los plomeros de la Casa Blanca

El Caso Watergate dio origen a muchos relatos cinematográficos y televisivos, comenzando por ese clásico del thriller político llamado Todos los hombres del presidente. Esta miniserie de HBO de cinco episodios reconstruye la historia de un par de exagentes federales devenidos espías, responsables de llevar a cabo las operaciones de espionaje que terminaron por derrumbar el gobierno de Nixon a mediados de los años 70. Pero lo hace en tono de comedia frontal y sin filtros, con unos desatados Woody Harrelson y Justin Theroux como E. Howard Hunt y G. Gordon Liddy, los agentes de inteligencia más torpes del Partido Republicano, ayudados por un trío de cubanos, ex participantes de la Invasión de bahía de Cochinos, cuyas habilidades para cometer ilícitos son al menos discutibles. “Ningún nombre fue cambiado para proteger a los inocentes, ya que todos fueron declarados culpables”, afirma una placa al comienzo de cada capítulo, llenos de autos enormes, pelucas y gruesos bigotes.

Lunes a las 22, por HBO.

Cóndor Uno Cero Cinco

Dice Wikipedia que el Operativo Cóndor “fue una acción armada llevada a cabo el 28 y 29 de septiembre de 1966 por un grupo de argentinos que se apoderó de un avión de Aerolíneas Argentinas que viajaba de Buenos Aires a Río Gallegos, obligando a su comandante a aterrizar en las islas Malvinas”. Ese hecho, y el izamiento de la bandera celeste y blanca, son recuperados en la nueva serie de ficción de la Televisión Pública, que sigue los lineamientos históricos pero también las reglas del suspenso y está protagonizada por María Abadi, Nicolás Mateo y Julián Tello. “La serie tiene un tono poético, más que una crónica documental”, afirman sus responsables.

Jueves a las 22.30, por la Televisión Pública.