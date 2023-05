DOMINGO 14

ETCÉTERA

Proyecto Ballena Con invitados nacionales e internacionales, llega el Festival Democracia e Imaginación Política en América Latina, como parte de Proyecto Ballena. A través de mesas debate, foros, entrevistas, talleres, cine, música, danza, presentaciones de libros, poesía, teatro y tecnoarte, se conmemoran los cuarenta años de democracia argentina, invocando la imaginación política como una agenda urgente. En esta edición se celebra la alianza con instituciones como el Centro Cultural Borges, la Casa Patria Grande, el Cabildo y la Casa Nacional del Bicentenario, que expresa la fortaleza del proyecto y su propuesta.

Hasta el 28 de mayo, en el Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151. Gratis.

TEATRO

Así de simple Esta es la historia de una separación. Clara y Joaquín se conocen, se gustan, se seducen, se enamoran y comienzan a convivir. Clara y Joaquín son dos, pero son muchos a la vez: pensamientos ramificados, voces contradictorias hablando todas juntas e igual de fuerte. Dos personajes, seis actores y una historia que dispara la pregunta: ¿Qué pasa cuando no alcanza sólo con quererse? De Ignacio Bresso y Sofía González Gil, dirige Sofía González Gil. Actúan: Ignacio Bresso, María Canale, Andrés Passeri, Lucía Baya Casal, Francisco González Gil y Cecilia Marani. La obra celebra su décima temporada.

A las 20.30, en el Teatro Picadero, Pasaje Enrique Santos Discépolo 1857. Entrada: $4200.

Tibio Argentina, 1979. Joaquín Rodríguez Janssen da clases de literatura española en un colegio. A partir de la lectura de textos de Unamuno, discute con un alumno llamado Sánchez. El altercado lo lleva a cuestionarse su rol docente y activa el control de las autoridades escolares. Se desata en el profesor un debate íntimo sobre el vínculo de la literatura con la realidad. Tibio narra así el dilema de la docencia en un contexto oscuro: la encrucijada entre omitir y recordar. Con Horacio Roca. Dirección: Mariano Saba.

A las 18, en Moscú Teatro, Velasco 535. Entrada: desde $2500.

CINE

Celebrando el cine nacional Como parte del programa de mayo que homenajea el cine argentino se proyectará El estudiante, de Santiago Mitre. Con Esteban Lamothe y Romina Paula. Un joven llega a Buenos Aires del interior del país para iniciar por tercera vez sus estudios universitarios. Sin vocación, ni metas, se dedica a deambular por la facultad y conoce amigos, hasta que es invitado a participar en la militancia política.

A las 20, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $200.

Mamma Roma En su estreno en 1962, la película protagonizada por Anna Magnani se llevó premios, pero también una denuncia de un comandante de los carabinieri por “contenido obsceno y contrario a la moral pública”. A más de 60 años de aquellos hechos puede verse en pantalla grande el clásico de Pasolini. La película cuenta la historia de una mujer que luego de trabajar como prostituta comienza una nueva vida con sus ahorros. Lo primero que desea es volver a conectarse con el hijo que abandonó.

A las 18 y 20, en el Cine York, Juan B. Alberdi 895, Olivos. Gratis.

LUNES 15

ARTE

Monográfico Se inaugura una exhibición sobre fotografía contemporánea curada por Guillermo Ueno. Monográfico es un cruce: el póster como obra, la obra como póster. Los atributos de la cultura del póster, versión masiva de la obra original para su uso en las casas y las piezas; las posibilidades de la edición de autor, versión de obra realizada en serie que facilita el acceso a un original. Un juego: entre lo exclusivo y lo masivo, entre el original y la reproducción. Fotografías de Guillermo Ueno, Florencia Trincheri, Josefina Tomassi, Nacho Iasparra, Valeria Valliso, Florencia Romero, Mariana Papagni y Cecilia Szalkowicz.

Hasta el 18 de junio, en la Casa Nacional del Bicentenario, Riobamba 985. Gratis.

Saqueo Las obras que integran esta exposición comparten un campo constelado de haceres y saberes, invitando a dejarse afectar por las fuerzas y energías de sus rituales de contrasaqueo. Dice el curador Eduardo Molinari: “Rastros, señales y presagios. Una encrucijada hilvana cuerpxs y territorios y se convierte en umbral, piel común, reparadora trama de texturas íntimas sensibles. Madera quemada, voces y fantasmas nos cuentan la historia de una disputa que parece no tener fin. Un flujo perturbador, compost de desechos humanos, descartes de consumo, sueños y colapsos, circula por las tuberías del sótano.” Exponen: Celeste Medrano, Santiago Ortí, Sociedad de Amigos y Benefactores de las Artes de Cañada Rosquín y Archivo Caminante.

En Pasaje 17, Bartolomé Mitre 1559. Gratis.

CINE

Cannabis medicinal A partir de la información que pacientes y familiares comparten sobre los beneficios que han observado con el tratamiento con cannabis, se inicia un camino de búsqueda, conocimiento e investigación por parte de investigadores y profesionales de la salud, interpelados en sus saberes por la comunidad, para entender qué es el cannabis medicinal, cómo se usa, quiénes lo hacen y cómo lo consumen. Dirigida por Sara Silvia Kochen y Emiliano Serra.

En el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $200.

Canción sobre canción Se presenta la película de Fernando Arca, una conversación entre Horacio González y Liliana Herrero. El diálogo sobre las canciones de Fito Páez grabadas por Liliana en su último disco deriva en profundas reflexiones. Canción sobre canción tiene una triple pertenencia: es un tema de Fito Páez, es el álbum que Liliana Herrero grabó como homenaje a Fito y el nombre de este documental que gira en torno a la poética del rosarino.

A las 19, en la Biblioteca Nacional, Agüero 2502. Gratis.

TEATRO

La Fundación Marta y Pedro son un matrimonio joven que desea fervientemente tener un hijo. Su deseo de ser padres los conduce a La Fundación, una organización que se encarga de entregar niños a familias seleccionadas, aptas, capaces de brindarle a esos niños el mejor hogar, la mejor educación, cumpliendo estrictamente los preceptos de la religión católica que los encuadra. En este contexto, Pedro y Marta son sometidos a un interrogatorio en el que tendrán que demostrar su aptitud para ser “padres”. De Federico Nanyo. Elenco: Alejandro Botto, Ángel Blanco, Merceditas Elordi, Daryna Butryk.

A las 21, en el teatro La Mueca, Cabrera 4255. Entrada: $2300.

MARTES 16

MÚSICA

Dry Cleaning La banda revelación de post punk se presenta por primera vez en el país, en el marco del South London Festival. Con una cantante impresionante, Florence Shaw, que monologa uniendo versos como collages con observaciones precisas y extrañas. El grupo británico tocará canciones de sus dos discos: Stumpwork (producido por John Parish, colaborador de PJ Harvey) y el brillante debut New long leg. Como soporte se presenta Richard Coleman. El miércoles 17 el evento se completará con la presencia de la saxofonista y DJ londinense Nubya Garcia.

A las 20, en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Entrada: $9000.

ARTE

Uso y función ¿Qué pueden aportar un conjunto de producciones simbólicas realizadas con elementos de la ESMA? Esta muestra se dispone transitar preguntas en torno a la dimensión indicial/ sígnica/ simbólica de los objetos y el aporte que pueden producirse desde producciones poético políticas a los trabajos de memoria. Uso y función es una exhibición que propone –a través del acceso a documentos y objetos patrimoniales– un entrecruzamiento entre artistas y equipos de trabajo de diferentes instituciones de la Ex ESMA. Curaduría e investigación: Lorena Fabrizia Bossi y Guillermina Mongan.

Hasta el 30 de julio, en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. del Libertador 8151. Gratis.

Mil grullas para Elsy Ya puede visitarse la exposición para celebrar y recordar a Elsa Bornemann, una de las más destacadas escritoras para niños y jóvenes de Argentina, al cumplirse una década de su fallecimiento. La muestra se compone de manuscritos, objetos personales, libros e ilustraciones. Bornemann fue una precursora de la literatura infantil en Latinoamérica. Sus libros de poemas, cuentos y novelas han acompañado la vida de varias generaciones, fueron traducidos a diferentes idiomas y premiados nacional e internacionalmente.

Hasta el 4 de agosto, en la Sala Pública de Lectura, Hipólito Yrigoyen 1750. Gratis.

MÚSICA

Joshua Redman Uno de los saxofonistas más destacados de la escena mundial llega a Argentina para dar el concierto de jazz del año. Serán cuatro sets, dos lunes y dos martes, acompañado por el contrabajista Philip Norris y el baterista Nazir Ebo. Una oportunidad única para ver en la intimidad del club a una figura internacional del Jazz. Joshua Redman es uno de los artistas de jazz más aclamados y carismáticos que surgieron en la década de los 90.

A las 20 y 22.45, en Bebop Club, Uriarte 1658. Entrada: desde $8000.

FOTOGRAFÍA

Ciudad Oculta Se inaugura la exposición del fotógrafo Nahuel Alfonso. El artista vivió parte de su infancia en Ciudad Oculta, donde conoció la fotografía. En 2010, cuando los noticieros reproducían una mirada sesgada y estigmatizante de las familias que ocupaban el Parque Indoamericano, decidió mirar a través de su cámara para dar inicio a un ensayo fotográfico que busca acercar y retratar, desde otra perspectiva, la identidad y la dignidad de la villa y sus habitantes. Allí retrata a su abuela, a su padre en distintas etapas, a sus primos y amigos, y también aporta una mirada profunda y poética del entorno: los pasillos, los interiores de las casas, el cielo, la noche, los techos. Nahuel muestra la realidad desde adentro, una realidad distinta a la que cuentan los medios de comunicación.

Hasta el 30 de junio, en el Centro Cultural Borges, Viamonte 525. Gratis.

MIÉRCOLES 17

ARTE

Retrospectiva En palabras de la curadora Pelusa Borthwick: “Destaco el lugar de Miguel Dávila como referente de la Nueva Figuración Argentina y la de comunicador de la belleza y poesía de La Rioja, en particular cuando funda el Museo de su Chilecito natal, o cuando participa en la creación del Instituto del Profesorado de artes plásticas en esa provincia. Miguel transitó por los diferentes relatos del Arte de su época, pero siempre leal a su propia identidad. Su fecundo legado: pintura gráfica, murales, films, continúa instándonos a reflexionar sobre el sentido que deben asumir la forma y la materia al hacerse cargo de la función de significar”.

En Espacio 13-14, Alem 896 piso 13. Gratis.

Semana Xul Con motivo de la celebración de sus 30 años, el Museo Xul Solar se prepara para una jornada a pura actividad: visitas guiadas especiales a su colección permanente para revisitar su obra, clases magistrales de gestión cultural, propuestas de astrología y tai chi; de yoga y meditación, conciertos, shows de magia y actividades para toda la familia, serán la extraordinaria manera de celebrar la vida del genial y singular artista argentino.

En el Museo Xul Solar, Laprida 1212. Entrada: $700.

Tesoros del zorzal Esta muestra exhibirá documentación, fotos y objetos que pertenecen a la colección del museo. Un conjunto de piezas conforman un tesoro histórico en la casa que el zorzal eligió comprar en 1926 para su madre Berta Gardés. Un año después, ambos se mudaron a este solar en el cual Gardel pasó muchas horas ensayando, recibiendo al periodismo y a los directores de revistas de la época. Este también era el lugar donde guardaba los baúles y elementos de sus viajes.

En el Museo Casa Carlos Gardel, Jean Jaurès 735. Gratis.

CINE

Cuba restaurada Se presenta un ciclo denominado Clásicos restaurados del cine cubano. Hoy se verá La última cena, de Tomás Gutiérrez Alea. Con Nelson Villagra, Silvano Rey y Luis Alberto García. Un rico conde, dueño de ingenios azucareros, invita a doce de sus esclavos a una cena en Jueves Santo. Convencidos de su buena voluntad, se niegan a trabajar al día siguiente por ser Viernes Santo, pero el conde reacciona para defender sus intereses.

A las 14.30, en el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Entrada: $500.

MÚSICA

El gremio Este es un espacio de comunidad y fraternidad en el que todo puede pasar. En este formato, los invitados suben al escenario solos, o en duplas, para hacer algunas de sus canciones, covers clásicos de artistas emblemáticos, o bien, improvisar. Han integrado la noche de El gremio: Ainda, Hipnótica, Melanie Williams, Sofi Campos, Lisandro Skar, Kastiello, Guille Salort, Fran Azorai, Eze Cantero, Laucha Passadore, Chiljud y Cot Cardillo.

A las 20, en Camping, Av. del Libertador 999. Entrada: desde $2000.

JUEVES 18

TEATRO

Las tres edades Un grupo de cineastas independientes en una Buenos Aires más o menos actual, una cuadrilla de creadores de cintas cinematográficas en la París de comienzos del siglo XX; una célula de especialistas que, en una Mumbai del siglo XXII, se esfuerza por mantener vigente la historia del cine mundial. En cada uno de los casos, un modelo exitoso de creación grupal que empieza a tambalear y una serie de preguntas que aparecen como amenazas: ¿Cuál es el lugar del autor en el cine? ¿Cómo evolucionó la noción de autor a lo largo de la historia? Y, por último, ¿qué tiene que ver el teatro con todo esto? Con Patricio Aramburu, Santiago Gobernori, Valeria Lois y Vanesa Maja. Dirección de Agustín Mendilaharzu y Walter Jakob.

A las 21, en el Teatro Nacional Cervantes, Libertad 815. Entrada: $900.

CINE

El libro de los jueces Se estrena el tercer documental dirigido por Matías Scarvaci (Los cuerpos dóciles). La película sigue de cerca el trabajo de dos jueces penales de garantías de Primera Instancia de la provincia de Buenos Aires, en su trabajo diario. Los doctores Walter Saettone y Alejandro David recorren todos los días las comisarías y cárceles donde están alojados los presos, y revisan sus situaciones procesales y sus condiciones de vida carcelarias, para garantizar un trato y una vida digna para ellos. La cámara descubre un sistema en condiciones críticas y situaciones mínimas de una humanidad lacerante.

En el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $200.

Los cinco diablos Vicky tiene un don misterioso: puede recrear cualquier aroma, incluso el de su amada madre, Joanne. Cuando su tía, ausente durante mucho tiempo, regresa a su pueblo, la invocación de su fragancia lleva a esta joven de regreso en el tiempo y a desenredar un pasado repleto de secretos familiares. Familia, sentidos y memoria parecen ser los ejes que delinean el universo de Léa Mysius, quien asoma como una de las voces más prometedoras del joven cine francés. Con Adèle Exarchopoulos.

Disponible a través de Mubi.

MÚSICA

Raffo El grupo de Juan “Pollo” Raffo anticipa el material de su sexto álbum, La falacia del espantapájaros/Música de Flores vol. 6. El grupo funciona desde 2003 y al momento ha editado cinco álbumes. Por estos trabajos, Raffo recibió el premio Konex de platino como máximo exponente de la disciplina “Instrumental/Fusión” de la década 2005-2014 y también mención especial en los Premios Nacionales de Música 2020. A sus teclados lo complementan Tomás Pagano en bajo eléctrico y Rodrigo Genni en batería y loops.

A las 20, en Circe, Fábrica de Arte, Gral. Manuel A. Rodríguez 1559. Entrada: $2000.

Sonido Konex Durante las noches de gala se pretende sintetizar la música clave de nuestro tiempo. Lleva en su esencia la vanguardia de antes y la de ahora, pensado para todo aquel que se considere joven. Es una celebración, un motivo para concretar ese encuentro pendiente y escuchar el sonido de lo que está pasando. El ciclo abre con Paula Trama y Mocchi.

A las 20, en la Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131. Entrada: desde $2000.

VIERNES 19

TEATRO

No hay banda Para superar un bloqueo creativo, un dramaturgo decide revisar en público el proceso de una obra recurrente, trunca. Un relato sobre otro relato. Pero ¿Cualquier relato es ficción? ¿Dónde empieza una obra? ¿Cuándo termina? No hay banda propone revisar el proceso de creación y montaje de una obra preguntándose sobre los límites de la existencia y la representación. Dramaturgia y dirección: Martín Flores Cárdenas. Esta obra es la primera entrega del ciclo Obras Truncas. No hay banda formó parte de Aúra 2022, Girart 2022, Llegás 2022, Santiago Off 2023 y Festival Internacional de Buenos Aires FIBA 2023.

A las 20.30, en Casa Teatro Estudio, Guardia Vieja 4257. Entrada: desde $2000.

CINE

Temporada de caza En el marco del mes del cine nacional se podrá ver la ópera prima de Natalia Garagiola, con Germán Palacios y Lautaro Bettoni. Un adolescente agresivo y maleducado va a pasar unos meses con su padre, de profesión cazador, a la Patagonia cuando muere su madre. Su padre tiene otra familia y trata de encauzar la conducta de su hijo, a quien hacía 10 años que no veía.

A las 20, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $200.

MÚSICA

La Filarmónica Cósmica La orquesta de rock acústico liderada por Martin Reznik presenta el lado B de su disco Fantasía, un show de folk-rock acústico y experimentación sonora con la incorporación del violín y el bandoneón que le imprimen a La Filarmónica Cósmica ciertos aires de música popular argentina.

A las 21, en el Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante 772. Entrada: $2000.

Laberinto Alfonso está de novio hace cinco años con Sofía. Una noche conoce a Lucrecia en una fiesta y comienza a salir con ella. Con música de los ‘80 de fondo, luces de neón y una estética fresca, la obra indaga en el laberinto mental de un triángulo amoroso. Laberinto muestra una problemática propia de su generación, atravesada por nuevos paradigmas afectivos y se construye a partir de los pensamientos de cada uno de sus personajes. Tres voces al extremo de la neurosis provocada por los tejes y manejes del amor líquido. De Julieta Timossi. Actúan: María Belén Carluccio, Marina Pacheco y Pablo Pandolfi.

A las 22.30, en Moscú Teatro, Velasco 535. Entrada: desde $2500.

ETCÉTERA

Ailton Krenak El filósofo indigenista brasileño, una de las voces más reveladoras del pensamiento latinoamericano contemporáneo, visitará Buenos Aires para participar, entre otras actividades, del Festival Ballena: el sábado a las 17, en la Sala Argentina del CCK. Hoy presentará oficialmente su libro La vida no es útil, que forma parte de la serie Pluriversos, en la librería Eterna Cadencia. Dialogará con Natalia Brizuela, directora de la serie, y Flora Nómada y Chana Mamani, del colectivo Identidad Marrón.

A las 18.30, en Eterna Cadencia, Honduras 5574. Gratis.

SÁBADO 20

TEATRO

Tapiz Pizarnik Este espectáculo es un enhebrado construido por textos, párrafos, oraciones y poemas, que se articulan dando lugar a un relato que atraviesa los grandes núcleos poéticos de la autora. La presencia casi palpable de las palabras, las voces poéticas, se vinculan como cuerpo y poema, espacio y poema, cuerpo, espacio, luz y poema. Dice Fabiana Rey sobre su propuesta: “Es una revisitación a la poética de la autora. Ese viaje sin fin, ese viaje de lo ausente. La soledad del encuentro con la palabra. La búsqueda de un espacio”. Dentro del ciclo se revisitarán otras puestas escénicas de autores argentinos.

A las 20, en Espacio Cultural y Café Divergente, Godoy Cruz 1967. Entrada: $1000.

Cinematique Abasto Dirigida por Juan Coulasso y Francisco Castro Pizzo, esta propuesta fusiona teatro, música y cine, forma parte de “Abasto in situ”, un ciclo de obras site specific realizadas en el espacio público con el fin de fortalecer los vínculos entre distintas disciplinas artísticas y la población local. Cinematique Abasto pretende lo imposible: suspender el tiempo, convertir la ciudad vivida en una ciudad soñada, o mejor aún, en una invención colectiva e imaginante, una obra sin autor que se detenga a imantar el presente que compartimos hasta volverlo imprescindible. Performers: Dana Crosa, Denisse Van der Ploeg, Micaela Tapia y Delfina Oyuela.

A las 16, en Gallo 760. Entrada a colaboración.

La fuerza de la gravedad La nueva pieza de Martín Flores Cárdenas trata de la amistad en general y en particular, de por qué sucede, qué pasa cuando se rompe. En este caso, inspirado en el vínculo entre director y actriz (Laura Lopez Moyano), ambos vuelven a unirse después de haberse distanciado, por motivos que no revelan.

A las 18 y 20.30, en Casa Teatro Estudio, Guardia Vieja 4257. Entrada: desde $2000.

Mariquita Puede verse la obra basada en la historia de Mariquita Sánchez de Thompson, con Bernardita Orengo y Susana Gianonne. Dirige Marcela Grasso. En pleno Siglo XIX, en una casa de la colonia de Buenos Aires, una adolescente se enfrenta a la máxima autoridad, su padre, negándose al casamiento que le impuso. Dicho acontecimiento resultó en el primer juicio de disenso del Virreinato del Río de la Plata; el cual le permitió a Mariquita casarse con Martin Thompson, el compañero que ella había elegido. Así fue como se gestó la leyenda de una de las influencias más destacadas en el marco del proceso revolucionario del país.

A las 18.30, en Teatro Nün, Juan Ramirez de Velazco 419. Entrada: $2500.

CINE

Ficciones remotas Como parte de este ciclo de cine se podrá ver Nosotras, de Filippo Meneghetti. Nina y Madeleine tienen una relación de amor desde hace décadas, aunque de cara a los demás no son más que dos buenas vecinas. Van y vienen de una casa a la otra compartiendo la ternura de una vida en común. Hasta que un día, un suceso inesperado transforma la cotidianidad, otros vínculos familiares entran en escena y ese secreto guardado hace parecer que todo terminó. Con Barbara Sukowa, Martine Chevallier y Léa Drucker.

A las 18, en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. del Libertador 8151. Gratis.





