El ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires intimó a la Municipalidad de San Nicolás a restituir al delegado sindical Rodolfo Cecchi a su destino habitual de trabajo, al tiempo que calificó la maniobra de persecutoria y antisindical. Cecchi había sido trasladado a una delegación a 40 kilómetros de distancia de su domicilio, como represalia por su oposición a la maniobra del intendente Manuel Passaglia de dar de baja el convenio con IOMA y reemplazar la cobertura del instituto por una empresa de medicina prepaga.

Las partes fueron citadas en la delegación regional San Nicolás y la audiencia estuvo a cargo de su titular, Marcelo Ariel Herrera. Los representantes del ejecutivo no asistieron. Se limitaron a presentar un escrito, argumentando que, por ser Cecchi representante de un gremio con inscripción simple y carente de personería gremial -se encuentra en trámite- no lo asistía el derecho de inmunidad sindical.

El planteo fue rechazado in limine: porque no se discutía el status legal del sindicato sino la naturaleza gremial de las tareas llevadas adelante por Cecchi y porque este es, además, integrante del secretariado general de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FESIMUBO).

El documento dispone “intimar a la municipalidad de San Nicolás a dar cumplimiento, reinstalando de forma inmediata al trabajador en su puesto habitual de trabajo, en el área de movilidad, en los horarios normales en que se desempeñaba en la terminal de ómnibus, como referente de la red SUBE, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones contempladas en el Anexo II del PActo Federal de Trabajo, ratificado por la ley nro. 12415”.

A la salida de la audiencia, Cecchi se mostró optimista. “Esto marca un antes y un después en las relaciones laborales en nuestra ciudad”, declaró. Cecchi contó en todo momento con asistencia de la federación que integra. También su secretario general, Rubén “Cholo” García, se pronunció al respecto. “El compañero Cecchi se puso este conflicto al hombro, como hizo otras veces anteriormente, con este intendente y con el padre, por eso lo persiguen, ya una vez le quisieron quitar el código de descuento, peleamos y se lo restablecimos", recuerda en referencia al código de descuento, una modalidad de acceso al crédito y otros beneficios, en el que el municipio actúa como agente de retención. "Sin Cecchi, los municipales nicoleños estarían indefensos, porque el otro sindicato no hace nada", remarcó García que valoró "la celeridad de la respuesta del ministro, el compañero Walter Correa".

Rubén "Cholo" García

Las acusaciones de García apuntan al Sindicato de Trabajadores Municipales de San Nicolás, que conduce Desiderio Monzón, de gran afinidad con el oficialismo local, que no se pronunció en defensa de IOMA. Quien sí lo hizo es Humberto Bertinat, secretario general de la federación a la que adhiere este sindicato, la Federación Sindical de Trabajadores Municipales de la Provincia de Buenos Aires, y opuesta a la de García. En la foto de portada de su página web, aparece junto al ministro Walter Correa y el gobernador Axel Kicillof. Bertinat, de Hurlingham, sucedió a Oscar Ruggiero a fines de 2022. Ambas federaciones llevan años enfrentadas.

El “Cholo” García, oriundo de Avellaneda e hincha de Racing, fue diputado provincial entre 2005 y 2009 y es un dirigente muy cercano a Hugo Moyano. Suele repetir que la otra federación está hecha a la medida de los intendentes. En diálogo con Buenos Aires/12, sostuvo que “lo de los Passaglia es ideológico porque quieren hacer negocios siempre, hasta con lo que no es negocio, porque con los sueldos que paga, no es negocio para ninguna prepaga" y cuestiona la presencia de monotributistas y precarizados en la órbita municipal.

"Pobres los trabajadores si un día vuelve a gobernar esa fuerza", dijo en referencia al PRO, partido político al que adscriben los Passaglia luego de sus inicios en el justicialismo. García pone un ejemplo: "Nosotros ya los sufrimos, en 2014, con mucho esfuerzo, logramos derogar la ley 11757, que nos restringía derechos, porque tenía el espíritu del menemismo, era de esa época, y remplazarla por la 14656, que sigue vigente y favorece al trabajador. Apenas asumió Vidal, en diciembre de 2015, me citó su ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, que después se hizo famoso con el video de la Gestapo. Me dijo que iba a derogar la ley. Marchamos, nos plantamos, finalmente no hubo sesión. Con nosotros no pudieron”.

Volviendo a posar la mirada sobre San Nicolás, para García el tema no está cerrado ni mucho menos. “Vamos a permanecer alertas, y cuando el compañero Cecchi lo crea necesario, nos vamos a movilizar, primero con la regional, después con toda la provincia”, asegura el referente sindical que agrega que “IOMA debe mejorar, pero una prepaga no es la solución”.

El insituto, afirmó su presidente Homero Giles, avanzará con acciones judiciales, tras contar con dictamen en ese sentido de la Asesoría General de Gobierno. La adhesión de los municipios a IOMA tiene rango de ley, y una norma de menor jerarquía, como una ordenanza municipal, no puede contradecirla ni derogarla. Además, la ley establece claramente que la adhesión es colectiva, para la totalidad de los trabajadores. Lo contrario, lo que intenta Passaglia, atenta tanto contra el financiamiento del instituto como contra el principio solidario que rige el sistema.