Thelma: "Les pido a quienes se atrevieron a romper el silencio que no sientan que esto las adoctrina"

"Creo que el cambio que hicimos y del cual mi caso es solo un ejemplo más es una batalla que ganamos y un espacio que conquistamos", opinó la actriz Thelma Fardin al momento de hablar en la conferencia de prensa.



"Les pido a quienes se atrevieron a romper el silencio que no sientan que esto las adoctrina. No me adocrtinaron a mí, que no las adoctrine a ustedes", pidió y aseguró que "la justicia va a ser el último bastión de un sistema violento y patriarcal".