Un nuevo Congreso del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires se desarrolló este sábado en el partido de La Matanza. Más allá de las definiciones internas del partido de cara a las elecciones, el encuentro tuvo como cierre las palabras de su presidente, Máximo Kirchner. Las definiciones del diputado nacional generaron una rápido apoyo de las difrentes vertientes del justicialismo provincial, que se mostraron conformes con las palabras de Kirchner. “Suma fija ahora, paritarias después y si podemos, doble aguinaldo para todos los trabajadores”, algunas de las cosas que pidió el líder de La Cámpora, a cargo de bajarle el telón el Congreso partidario.

El escenario contó con la presencia de representantes de los intendentes, de la Legislatura, y un puñado de dirigentes vinculados a la gestión provincial. Por el sindicalismo estaba el senador provincial y titular del gremio de Canilitas, Omar Plaini. “Sería bueno que se pague un doble aguinaldo, ¿por qué no?”, se preguntó el legislador y clarificó su postura al respecto con una analogía respecto a las últimas medidas del Gobierno Nacional: “Pareciera que nosotros en el tema económico solo respondemos al sector sojero cuando presionan”. “Ellos logran sus objetivos y nosotros solo obtenemos migajas”, remarcó el líder sindical.

Sobre la disyuntiva que aún persiste dentro de la Confederación General del Trabajo alrededor de la implementación o no de una suma fija, Plaini sostuvo que desde el Frente Sindical que lidera Pablo Moyano siempre plantearon la necesidad de esta medida y que no atenta contra las negociaciones paritarias. “Las paritarias son soberanas, no se discuten, pero la suma fija en esta instancia es importante”, y coincidió con Kirchner en que hoy en día los trabajadores registrados tienen dificultades para llegar a fin de mes.

Una de las figuras que veían a las espaldas del presidente del PJ bonaerenses era la de Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes, que ambién acompañó la postura sobre la necesidad de acrecentar inmediatamente los ingresos de los ciudadanos. “Nuestro pueblo tiene derecho a elegir a sus representantes, tiene derecho a vivir mejor y debemos garantizarlo con la suma fija, paritarias y doble aguinaldo”, afirmó.

Con las primeras líneas de esta oración hizo referencia a otro de los ejes del discurso de Kirchner, que fue el Judicial. “No vamos a permitir que el partido judicial de Macri, Larreta y Bullrich siga atropellando nuestra democracia”, señaló Mendoza.

La oposición también fue el blanco de las palabras del ministro del Interior, Eduardo ‘Wado’ De Pedro. "Sabemos cuál es el modelo de país que defendemos y sabemos el daño que Macri, Larreta, Bullrich y Milei le pueden hacer a nuestra patria”, indicó. En su discurso, Kirchner también apeló a un llamado de unidad, algo que el funcionario nacional replicó en su mensaje. Llamó a ampliar el frente, salir a militar, y dar las discusiones con “compromiso y esperanza”.

El Congreso del PJ provincial resolvió que cada espacio que conforma el peronismo bonaerense tenga su representante cuando se constituya el frente electoral, a los fines de evitar todo tipo de especulaciones. Los cinco elegidos son, el propio Kirchner; la vicegobernadora bonaerense Verónica Magario, con la representación del Ejecutivo provincial; el jefe de Gabinete provincial, Martín Insaurralde, como rostro de los intendentes; el ministro de Obras Públicas Nacional, Gabriel Katopodis, en lo que se analiza como un puente con Alberto Fernández; y la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, perteneciente al Movimiento Evita.

Uno de los cinco, Katopodis, se expresó por redes sociales y tuvo un fuerte gesto de acompañamiento al gobernador, Axel Kicillof. “El pueblo tiene que saber que hay dirigentes como Kicillof, intendentas e intendentes de Buenos Aires dispuestos a aprovechar esta oportunidad de la Argentina”, dijo el ex intendente de San Martín. Expresó que el PJ de la provincia “prendió motores” con la claridad de saber a quienes representa, en búsqueda de una provincia única que sea la “locomotora” de una victoria nacional.

El pedido por la unidad del espacio también estuvo presente en mensajes como el del diputado provincial y dirigente del municipio de Almirante Brown, Mariano Cascallares, que afirmó que se renovó el “compromiso de seguir trabajando y militando por un Peronismo unido y de pie en cada distrito y cada barrio de la provincia”. Mismo concepto se repitió en las palabras del Ministro de Defensa de la Nación, Jorge Taiana, presenten en el escenario del polideportivo Juan Domingo Perón. “Unidad del peronismo con un programa de gobierno en beneficio de las mayorías para triunfar en las próximas elecciones”, indicó.

El presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, el lomense Federico Otermín, plasmó en sus redes el acompañamiento junto a "cientos de compañeros y compañeras".

Integrantes del gabinete provincial dieron el presente y también se hicieron eco de las palabras de Máximo Kirchner. La ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez, citó al titular del PJ provincial con un fragmento de su discurso referido a la necesidad de una suma fija por la actual situación económica. “Nuestra gente necesita una mano ya para poder enfrentar los abusos del poder económico que vemos reflejados también en los precios”, fue la cita tuiteada por la funcionaria.