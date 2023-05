El gobernador Gustavo Melella buscará este domingo su reelección en Tierra del Fuego, donde las encuestas le auguran un triunfo holgado. El dirigente de origen radical y aliado del presidente Alberto Fernández, se presenta con el respaldo de intendentes referenciados en La Cámpora y el PJ. La oposición por derecha irá divida: el actual diputado Héctor Stefani –respaldado por el precandidato a presidente Horacio Rodríguez Larreta– competirá por el PRO, en tanto el senador Pablo Blanco –a quien apoya Patricia Bullrich– usará el sello de Juntos por el Cambio. También se disputan 15 bancas de legisladores provinciales y las intendencias de Ushuaia y de Río Grande.

La provincia más joven del país y la de menor población (190 mil habitantes, que representan el 0,5 por ciento del padrón nacional) adelantó las elecciones en cumplimiento de su Constitución, que obliga a desdoblarlas de las nacionales, aunque Melella rompió con la tradición de votar en junio y las convocó un mes antes. El padrón definitivo está conformado por 147.064 personas que votarán en 56 establecimientos educativos y que incluye siete mesas para 410 fueguinos radicados en distintas bases antárticas.

“Estoy seguro de que el domingo vamos a ganar”, dijo en su cierre de campaña Melella. Radical K, líder del partido Forja, buscará su reelección junto a la actual vicegobernadora Mónica Urquiza (del Movimiento Popular Fueguino, MPF) en alianza con el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, el de Río Grande, Martín Pérez (ambos pertenecientes a La Cámpora) y el de Tolhuin, Daniel Harrington (PJ). Su lista para diputados provinciales la encabeza el legislador radical Federico Sciurano, que se pasó de Juntos por el Cambio al kirchnerismo en el actual proceso electoral.

“Nosotros no aparecemos solo para las elecciones. Estamos, estuvimos y vamos a seguir estando en nuestra querida provincia, trabajando y poniendo todo el esfuerzo para seguir creciendo”, afirmó Melella durante el acto del viernes en Río Grande, donde se radicó a mediados de los años ’90 como miembro de la congregación de la Escuela Agrotécnica Salesiana, de la que llegó a ser rector. El gobernador destacó que Tierra del Fuego “fue un ejemplo a nivel nacional” por cómo enfrentó la pandemia, que se recuperó de esa etapa y “conseguimos tener el índice de desempleo más bajo del país, fortalecimos nuestra industria y el turismo, y avanzamos en la ampliación de la matriz productiva”, todo “gracias a decisiones políticas y al esfuerzo de muchos servidores públicos”. Enfatizó también que en la provincia “se superó la grieta” y “se logró la paz social, un valor que debemos defender”.

“Tito” Stefani, el hombre del PRO que respalda Larreta, es quien presentó dos años atrás en el Congreso un proyecto para eliminar las indemnizaciones por despidos y reemplazarlas por un seguro. “Este es el peor gobierno de la historia de Tierra del Fuego y no tengo dudas que también es el más corrupto. A la gestión de Melella este mes no le alcanzó para pagar los sueldos. De hecho los funcionarios todavía no cobraron y dependen de una ayuda de Nación”, afirmó en diálogo con la agencia Télam. Su candidato a vicegobernador, Paulino Rossi, criticó la transversalidad de Melella y lo que considera una falsa oposición en la provincia: “Resulta que el principal opositor es el primero de la lista de legisladores del oficialismo”, dijo en relación a Sciurano, el ex referente cambiemita que ahora acompaña al gobernador.



La otra fracción opositora, nucleada en Juntos por el Cambio, postula como candidato al senador Pablo Blanco, a quien acompañó en su cierre de campaña Bullrich y que también sumó en las últimas jornadas el apoyo de otros dirigentes nacionales del mismo espacio, como el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal. “No puede ser que Tierra del Fuego sea la provincia que mayor deuda en dólares tiene per cápita de la Argentina. Somos la que mayor cantidad de fondos por coparticipación recibe por habitante y la que mayor cantidad de empleados públicos por cada 1.000 habitantes tiene en el país”, se quejó Blanco. También cuestionó que en la provincia “hay plata pero está muy mal administrada. Hay que reorganizar el Estado y desde Juntos por el Cambio lo vamos a hacer”.

La encuesta de CB ubica a Stefani en un lejano segundo lugar, con 13,5 por ciento, seguido por los indecisos y por Blanco, con 5,9 por ciento. Más atrás aparece la pastora evangélica Andrea Altamirano, de Republicanos, referenciada en Javier Milei, con 5,2 por ciento, y Zulma Fernández, del Frente de Izquierda, con 2,7 por ciento.

Para la disputa de las 15 bancas del parlamento fueguino habrá 15 listas diferentes, entre ellas la oficialista de Forja, que encabeza el radical Sciurano.

A su vez, dos ex gobernadoras, la peronista Rosana Bertone y la socialista Fabiana Ríos, también aspiran a convertirse en diputadas provinciales y encabezan sus respectivas listas por una facción del justicialismo y por el Partido Social Patagónico (PSP), respectivamente.

Por su parte, Walter Vuoto (La Cámpora) buscará su tercer mandato como intendente de la capital fueguina luego de haber reformado la Carta Orgánica municipal en 2022. Enfrentará en las urnas a Somos Fueguinos, liderado por la ex diputada peronista Liliana Fadul, al ex concejal Tomás Bertotto (Juntos por el Cambio) y a Ricardo Forgione Tibaudín (Republicanos).

La candidatura de Vuoto había sido impugnada con el argumento de que la constitución municipal permite una sola reelección del intendente, y que esa condición no fue modificada durante la reforma de 2022. Sin embargo, la jueza electoral Mariel Zannini rechazó la impugnación al entender que los estatuyentes municipales no definieron la prohibición de una posible re-reelección del intendente a través de una cláusula transitoria, en un fallo que ratificó la Sala Civil de la Cámara de Apelaciones de Ushuaia.

En Río Grande, el intendente Martín Pérez (también de La Cámpora) competirá en busca de un segundo mandato con José Luis Álvarez (PRO), Fernando Baccichetto (Juntos por el Cambio) y Julio Mercado (Republicanos).