Este sábado en la sede porteña de Amnistía Internacional Thelma Fardín dio una conferencia de prensa luego del fallo de la justicia brasileña que absolvió a Juan Darthés por el delito de abuso sexual. La denunciante, que estaba en compañía del Colectivo de Actrices, aseguró; “Mi verdad es la verdad y eso no cambia por lo que diga este fallo”.

Fardín, al momento de tener la palabra, primero agradeció a todos los que estaban en el lugar “después de tanto tiempo”. Y dijo que el cambio social que se logró “es una batalla que ganamos, es un espacio que conquistamos, por supuesto que la justicia va a ser el último bastión de un sistema históricamente violento patriarcal”.

Luego les dijo aquellas personas que “se animaron a romper el silencio” después de que la escucharon en la primera conferencia, en 2018, donde realizó la denuncia pública (la cual según los datos de Amnistía Internacional generó que las denuncias por abuso sexual a la línea 144 aumentaran en un 123%), que no sientan que esto las adoctrina. “Esto me adoctrina a mí, no a ustedes”, afirmó la actriz.

“La justicia se va a ver inundada de denuncias”, aseveró. Y remarcó “que esto no sea un mensaje para volver a silenciarnos”. Mientras, Carla Junqueira, la abogada de Fardín, confirmó que apelarán el fallo del juez Ali Mazlum, del fuero federal de San Pablo, que tramitó el caso. “Se puede recurrir a las cortes internacionales, no es una decisión que declaró a Darthés inocente", añadió en relación a los hechos que habrían ocurrido durante la gira de la serie juvenil Patito Feo en el año 2009, cuando ambos actores, ella de 16 y él de 46, trabajaban juntos.

En Brasil hubo un cambio en la legislación en el año 2010 y ya no se requiere la demostración del acceso carnal como prueba para calificar un delito de abuso sexual cuando se trata de una víctima menor de edad al momento de los hechos. En este caso en particular, el Juez aplicó el Código Penal de Brasil que regía durante el año 2009, cuando ocurrieron los hechos que se denuncian.

“El Juez de primera instancia entendió que la prueba demostraba sin ninguna duda que hubo actos sexuales sin el consentimiento de la víctima, que en el momento del hecho tenía 16 años”, explicó la abogada. Y añadió que “con la legislación vigente, cualquier acto sexual ya sea con acceso carnal o no sin el consentimiento de la víctima es considerado violación”. “Ante la duda estaba obligado a considerarlo absuelto”, agregó la letrada.

Además, confirmó que se sienten optimistas por los resultados que pueda tener la apelación al fallo, porque la decisión dada a conocer este sábado no está en línea con el Tribunal Supremo de Brasil, que “ya entendió que cualquier acto sexual practicado sin el consentimiento de la víctima debe ser considerado como violación basándose en el Código Penal”.

En tanto, citaron los convenios internacionales que no exigen la demostración de acceso carnal a una denunciante que fue víctima con 16 años. “En la sentencia, el juez dio por probados hechos que para la legislación argentina constituyen abuso sexual gravemente ultrajante para la víctima”, afirmó otro de los abogados que estuvieron presentes en Santos Dumont 3429, donde se llevo adelante la conferencia.

“El propio fallo dice que está probado gran parte del abuso sexual, que hubo penetración con sus dedos, pero como surgió en 2009, está prescripto”, dijo Fardin, al tiempo que contó que el juez de la sentencia no fue el mismo que le tomó declaración durante más de cinco horas. "Él no me escuchó llorar por las preguntas absolutanmente violentas que me hacía la defensa de mi abusador", en lo que denominó “un juego perverso que propone la justicia”.

“¿Qué les están pidiendo a las infancias? Yo era una niña en 2016... ¡Les están pidiendo que se filmen para demostrar que fueron abusadas!”, exclamó Fardin en el momento en que se refirió a la falta de pruebas presentadas. “Como no pudo decir que mentía, tuvo que decir que no alcanzaba”, agregó.

Al terminar, la actriz, segundos antes de quebrarse en llanto, destaó todo el camino recorrido hasta el momento y el cambio social que generó su denuncia y que va a luchar para que tanto la justicia en Argentina como en Brasil y en el resto de América Latina, tenga perspectiva de género. “Estoy cansada, pero no me van a quebrar. Esto no termina acá”, sentenció.

El juicio contra Darthés comenzó el 30 de noviembre de 2021, dos años después de que Fardin presentara la denuncia por abuso sexual agravado en diciembre de 2018, en Nicaragua, por hechos supuestamente consumados en 2009, cuando ella tenía 16 años.