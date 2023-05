En el Tribunal Electoral se realizó a las 18, ni bien cerró el horario de votación, la audiencia de puesta a cero de los sistemas informáticos. Inmediatamente se informó que ya está disponible la página digital para seguir el escrutinio, electoralsalta.gob.ar/, cuyos primeros resultados arrojan un triunfo holgado del actual gobernador Gustavo Sáenz.

La audiencia de puesta a cero de los sistemas fue encabezada por la presidenta del Tribunal Electoral, Teresa Ovejero. En la audiencia, con la presencia de representantes de las distintas listas participantes de los comicios y de veedores foráneos, se verificaron los sistemas tras lo cual quedaron en condiciones para recibir los datos provenientes del escrutinio que realicen las autoridades de mesa.

Al ser un sistema electrónico, los resultados se conocerán con mucha rapidez, teniendo en cuenta las experiencias de sufragios con este sistema, que en Salta se practica desde 2011. El secretario del Tribunal Electoral, Pablo Finquelstein, calculó que alrededor de las 20 o 20.30 horas a más tardar ya se habrán escrutado casi el 100% de las mesas.

El gobernador Gustavo Sáenz esperará los resultados de los comicios en el Hotel Alejandro I, en pleno centro de la ciudad de Salta. Mientras que el candidto del Frente Avancemos, Emiliano Estrada, anunció que esperará los resultados en el Espacio Portezuelo.

La jornada de votación concluyó sin mayores sobresaltos, con una concurrencia que se calcula que estará por encima del 70% del padrón electoral. Hubo denuncias de irregularidades en distintas localidades del interior provincial, entre ellas, por el mal funcionamiento de algunas máquinas de voto electrónico. Sin embargo, el Tribunal Electoral descartó que se hubieran dado estas fallas, si bien reconoció que hubo denuncias en tal sentido.



Entre las denuncias se destacó que un votante no binario tuvo que afrontar un momento penoso al encontrarse con que el Tribunal Electoral no había respetado su identidad autopercibida y no se consignó en el nombre que eligió al momento de realizar el cambio registral.