(Desde San Juan)



Sergio Uñac no pudo participar de las elecciones en San Juan por la intromisión de la Corte a través de una cautelar que impidió que se elija la categoría de gobernador y vice. Así, ayer la provincia votó solo intendentes, concejales y legisladores. Hacia el final de la jornada el Frente Juntos por San Juan, la versión local del Frente de Todos, ganó pero no él pudo festejar. En rigor no hubo festejos, ni siquiera en el comando de campaña de JxC que logró arrebatarle al oficialismo la intendencia de la capital. Esta visto que sin la definición del cargo más importante, la fiesta es incompleta. Lo dijo Uñac, que anunció que el oficialismo se quedó con el 51 por ciento de las voluntades contra el 31 que cosechó la oposición macrista que, se traducirá, en controlar 14 de las 19 intendencias, el 75 por ciento de la Legislatura y el 75 por ciento de los concejales. Sobre su futuro político dijo, de manera escueta que "sigo siendo candidato a gobernador. No abandono a los sanjuaninos".



Uñac se autodefine como un candidato suspendido por la Corte a la que con el correr de los días fue expresando el enojo con Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz, los que firmaron la cautelar: "Tres (los supremos) más ella (Patricia Bullrich) fueron los que nos frenamos con esta cautelar suspicaz y extemporanea", dijo. Luego afirmó que sigue siendo candidato a gobernador aunque sabe que todavía falta que la Corte defina si puede o no competir por la re-re. Por eso habló de que el día terminó con un sabor amargo porque San Juan se quedó sin la posibilidad de definir quién conducirá la provincia a partir del próximo 10 de diciembre. "A todo lo que hicimos la Corte se lo llevó puesto y le dio a San Juan inseguridad jurídica, y que esta noche, ante la expresión de los sanjuaninos, no tengamos gobernador y vice electo", afirmó.

"No torcieron la voluntad de los sanjuaninos que sin la categoría a gobernador fueron a votar. Más del 70 por ciento del padrón participó", dijo durante una conferencia de prensa que se realizó en la Casa de Gobierno cuando comenzaban a surgir los datos oficiales de un intrincado escrutinio.

Uñac dijo que superó a los candidatos de José Luis Gioja de manera holgada: 70 a 30 por ciento. Evitó confrontar con el exgobernador. Solo se quejó de que haya cuestionado su decisión de participar en una nueva reelección. Lo que pareció dolerle es la actitud de Miguel Pichetto al que calificó de "converso" e insistió en la advertencia que el exsenador lanzó el 4 de mayo pasado cuando anticipó el fallo de la Corte.

"Contra los propios deseos de la oposición y también del frente al que yo pertenezco, es una lástima que en la noche de hoy, que podríamos ser electos gobernador y vice (junto a Cristian Andino), nos vamos solamente con un triunfo en la mayoría de lo departamentos", indicó Uñac acompañado de su candidato a vice, Cristian Andino que, por otra parte, suena como posible reemplazante de Uñac ante la más que probable negativa de la Corte de habilitarlo a competir por un nuevo mandato.



Los datos del escrutinio tardaron en aparecer. El link que había construido el Tribunal Electoral para ir mostrando el conteo de los votos no mostraba información hasta pasadas las 21. A esa hora, en el comando de campaña de Gioja ya había clima de derrota. Sabían, por la información de los fiscales, que la suerte no les sonreía y reconocía que Uñac se imponía.

Algo similar ocurrió en el comando de campaña del candidato a gobernador de JxC, Marcelo Orrego. Estaba desierto, solo unos pocos periodistas y algunos dirigentes que saludaban y pasaban sin hacer declaraciones o reconociendo que no había información oficial. En rigor, el único dato que tenían era que Susana Laciar estaba desplazando al peronismo de la intendencia capitalina. Desde que comenzaron a salir los primeros guarismos la diferencia que Laciar le sacaba al peronista Emilio Baistrocchi era suficiente como para proclamarse ganadora. Ese, si se quiere, fue la única alegría pero contenida porque ni discursos hubo.

La cautelar

Cada vez que Uñac habló con los periodistas surgió el tema de la cautelar de la Corte. Repitió dos cosas: que es una decisión injusta, irritante pero que la acató. Por otro lado dijo que el próximo miércoles cuando venza el plazo enviará la posición de la provincia sobre su postulación como gobernador. Pero ayer agregó una nueva queja y es que dice que la Corte nunca lo notificó en su carácter de ciudadano y como tal debe responder el fiscal de Estado pero no él que es el particular damnificado.

A esta altura parece más que nada una sumatoria de quejas para evitar hablar sobre las posibilidades que tiene de obtener el visto bueno de los supremos. En la Casa de Gobierno sanjuanina pocos son los que creen que podrá postularse de nuevo a gobernador. Es más, repite como un mantra una misma frase: "No pensé en eso todavía pero si digo algo influyo en el proceso", indicó.

Los posibles reemplazos

Entre sus colaboradores más estrechos ya figuran dos nombres que podrían ser su reemplazo. Por un lado Rubén Uñac, el hermano del actual gobernador y que supo ser vicegobernador de Gioja entre 2007 y 2011. El otro nombre que aparece es el de Cristina Andino, intendente de San Martín y actual candidato a vice de Sergio Uñac.

El hermano Rubén es actualmente senador nacional y su mandato vence el próximo 10 de diciembre. Se especula que si el actual gobernador se queda sin poder competir por otro mandato bien podría ser candidato a senador nacional. Una competencia donde probablemente se cruce nuevamente con Gioja.

Ayer, cerca de la medianoche, en una vacía capital sanjuanina se escucharon algunos bocinazos y un jingle electoral que se repetía a todo volumen. Ese fue el único y anónimo festejo callejero.