Jubilados y pensionados: que fechas cobran

Jubilados y pensionados fechas de cobro para haberes inferior a $60.124

DNI terminados en 0: martes 09 de mayo

martes 09 de mayo DNI terminados en 1: miércoles 10 de mayo

miércoles 10 de mayo DNI terminados en 2: jueves 11 de mayo

jueves 11 de mayo DNI terminados en 3: viernes 12 de mayo

viernes 12 de mayo DNI terminados en 4: lunes 15 de mayo

lunes 15 de mayo DNI terminados en 5: martes 16 de mayo

martes 16 de mayo DNI terminados en 6: miércoles 17 de mayo

miércoles 17 de mayo DNI terminados en 7: jueves 18 de mayo

jueves 18 de mayo DNI terminados en 8: viernes 19 de mayo

viernes 19 de mayo DNI terminados en 9: lunes 22 de mayo

Cronograma de pagos: jubilados y pensionados con haberes que superen los $60.124

DNI terminados en 0 y 1: martes 23 de mayo

martes 23 de mayo DNI terminados en 2 y 3: miércoles 24 de mayo

miércoles 24 de mayo DNI terminados en 4 y 5: lunes 29 de mayo

lunes 29 de mayo DNI terminados en 6 y 7: martes 30 de mayo

martes 30 de mayo DNI terminados en 8 y 9: miércoles 31 de mayo

De qué forma y dónde cobrar las jubilaciones y pensiones

La prestación que le corresponde a cada uno se depositará en los bancos disponibles, y donde estarán atendiendo solo por ventanilla y sin exigir de turno con anticipación.

Es necesario verificar el cronograma que fue atribuido a cada cobro de la ANSES de jubilaciones y pensiones para ir hacia a su sucursal bancaria a retirar el cobro que le corresponde, el mismo no será removido de su cuenta.

Los cronogramas de pago de la totalidad de las prestaciones que brinda la ANSES pueden observarse comunicándote al 130 y otra manera es gracias a internet desde su sitio web oficial.

Tras un largo camino, ya rige la moratoria previsional - A quiénes beneficiará y cómo pueden acceder

El pago de deuda previsional está dirigido a personas que, pese a haber cumplido la edad jubilatoria, no llegaron a pagar los 30 años de aportes que dicta la legislación. Incluye a mujeres de entre 50 y 59 años y hombres de entre 55 y 64 años, quienes todavía no tienen la edad límite pero ya saben que no llegarán a esa cantidad de años de aportes. Tras un largo camino, ya rige la moratoria previsional