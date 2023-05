El presidente Alberto Fernández compartió este lunes en Santa Rosa un acto junto al gobernador reelecto de La Pampa, Sergio Ziliotto, y con críticas a Javier Milei y a Juntos por el Cambio pidió al pueblo argentino "no entregar el país a los mentirosos que dicen que saben resolver la inflación en 5 minutos".



Fernández comenzó su discurso en Santa Rosa, donde inauguró un Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad, con una felicitación al mandatario provincial, que obtuvo este domingo el 47,6% de los votos, dejando en un segundo lugar (42,1%) al candidato del Frente Juntos por el Cambio La Pampa, Martín Berhongaray.

"Es particularmente grato para mi que Sergio haya sido reelecto en su cargo, porque es un compañero maravilloso y un gobernador extraordinario", señaló.

Luego, felicitó a pampeanos y pampeanas porque, destacó, "han sabido elegir muy bien" y "nos han dado un día de alegría ayer en un momento donde toda la prédica es que estamos muertos, que no tenemos ninguna posibilidad de ganar" en los comicios nacionales de 2023.

En ese marco, apuntó contra Javier Milei, un "personaje que dice barrabasadas, que quiere privatizar las calles de las ciudades, que quiere dar libertad a cada uno para que venda sus órganos y viva con ese dinero, que dice que hay que derrumbar el Banco Central, que dice que hay que dolarizar la economía".

"Nos quieren hacer creer que ese es el nuevo personaje que la política hace asomar en la Argentina. Pero cada vez que sus representantes en las provincias se presentan, muestran lo que objetivamente son. Sin embargo, el imperio mediático hace lo imposible por mostrar a ese energúmeno en un lugar preponderante de la política argentina", advirtió.

Algo parecido, continuó, "nos pasa con quienes son nuestros adversarios hoy, que gobernaron hasta nuestra llegada y que nos quieren hacer creer que tienen las soluciones de los problemas que crearon". Sin embargo, subrayó el mandatario, "allí es donde uno pone verdaderamente en valor la democracia, porque el pueblo no se equivoca: puede escuchar mil comentarios, mil editorialistas, pero después sabe lo que es su vida, sabe lo que le ha pasado".

Y, en ese sentido, remarcó que los pampeanos y pampeanas "eligieron bien". Ahora, planteó Fernández, "queda elegir el destino del país, y yo les pido por favor que no le entreguen el país a los mentirosos, a los que dicen que saben resolver la inflación en 5 minutos y nos dejaron un país con 150.000 millones de deuda y 55 puntos de inflación".

"No le crean a los que dicen que están preocupados por ustedes y lo único que les preocupa es cerrar el Ministerio de Salud, de Trabajo, de Ciencia y Tecnología. No les crean, porque ya lo hicieron. Antes llegaron al poder mintiéndonos, diciendo que no iban a tocar Aerolíneas Argentinas, que el Estado iba a estar presente en todos los lugares donde hiciera falta y después hicieron todo lo contrario".

Ahora, "ni siquiera tienen intenciones de ocultar las fechorías que quieren hacer. Las dicen: hablan de quitarles derechos, estos que estamos garantizando nosotros; dicen que no quieren que se paguen indemnizaciones por despidos, que no quieren que haya sindicatos", siguió el presidente.

Y concluyó: "No les crean, ya vieron lo que hacen llegando al gobierno. Y un gobierno no se hace maltratando a la gente, se hace con la gente. No se hace despreciando a los que menos tienen, sino abrazando a los que menos tienen".

En el acto de este lunes se inauguró el nuevo Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad de la capital provincial, que constituye el primer espacio para el abordaje integral de las violencias por motivos de género y promoción de derechos de La Pampa.

Fernández estuvo acompañado por el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto; el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina; y el intendente local, Luciano di Napoli, entre otros funcionarios.