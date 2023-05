Desde San Juan

La elección parcial de San Juan se puede sumar a los triunfos del peronismo en las provincias de Salta, Tierra del Fuego y La Pampa. La versión cuyana del Frente de Todos se quedó 15 de los 19 municipios y 23 diputados de los 36 que se renovaban en la Legislatura local. Eso es lo que llevó al candidato suspendido por la Corte y actual gobernador, Sergio Uñac a afirmar que su gobierno ganó. Claro, todavía falta que los supremos definan si lo autorizan o no a competir por una segunda reelección.

* Ganar sin competir. "Yo gané. Como Frente sacamos 51 por ciento; gané en categoría individual, por encima del candidato más votado. Bueno, les gané a todos y mañana le tengo que ir a pasar la gorra a la Suprema Corte a ver qué opina de mi y es inaudito. No vi cosa igual", dijo Uñac durante una entrevista con una radio local que tiene previsto viajar este martes a Buenos Aires para continuar con la disputa con la Corte: "Si ponen candidatos del interior si puedo estar. Si van a ser todos de Capital Federal, no", dijo.

* El futuro. El futuro para Uñac parece tener más de un camino a desarrollar. El primero es resolver la cautelar que le impidió a San Juan elegir gobernador y a él participar. Sus colaboradores dejaron trascender que estarían presentando la respuesta a la Corte este martes. Si los supremos no lo habilitan deberá concentrarse en buscar a su sucesor, una tarea de alta complejidad política. Por ahora suenan su hermano Rubén y el candidato a vice, Cristian Andino. Pero Uñac sumó otro posible camino a comenzar a recorrer y es la posibilidad de ser parte de una fórmula presidencial del peronismo.

* Las cuatro intendentas. El domingo por la noche, cuando el recuento provisorio avanzaba comenzaba a vislumbrarse que 4 intendencias iban a ser conducidas por candidatas mujeres. En la capital sanjuanina, Susana Laciar de JxC le ganó al candidato peronista, Emilio Baistrocchi que buscaba la reelección. El peronismo continuará gobernando la intendencia de Caucete con Romina Rosas y en San Martín con Analía Becerra, estas dos responden a Uñac. La municipalidad de Chimbas, una de las localidades con mayor cantidad de habitantes después de la capital, será gobernada por la peronista Daniela Rodríguez que responde a Gioja.

* La Legislatura. El Poder Legislativo sanjuanino es unicameral. Tiene 36 bancas que se renovaron este domingo pasado. El oficialista San Juan por Todos se quedó con 23 curules. De esos 19 responden directamente al gobernador Uñac y los otros cuatro a José Luis Gioja. Este número le otorga el control total del cuerpo legislativo. Sobre todo porque Uñac indicó este lunes que tanto Gioja como su gente son parte integrante del frente político que triunfó en los comicios.



* Los libertarios. El Frente Desarrollo y Libertad que responde al ultraderechista Javier Milei tuvo una escasa convocatoria para votos en la categoría de intendentes y concejales. En cuanto al segmento correspondiente a los legisladores lograron obtener un escaño. Se trata de Fernando Patinella, un exPRO que durante el gobierno de Macri supo ser el representante del Ministerio de Trabajo en San Juan, pero se quedó sin lugar en el PRO sanjuanino y migró hacia el sector de Milei. Los libertarios juran que posiblemente consigan otra banca con el escrutinio definitivo.

* Gioja festejó. El domingo por la noche habló primero Uñac para anunciar el resultado de la elección en la que no participó. Poco después, ya cerca de la medianoche habló su contrincante interno, José Luis Gioja, quien pidió disculpas por "las angustias y zozobras" que sufrió la sociedad sanjuanina por la intromisión de la Corte en los comicios a gobernador que quedó suspendido. De inmediato el actual diputado nacional hizo suyo el triunfo del Frente San Juan por Todos: “El frente que integramos es el que ha salido ganador, por lo cual nos sentimos victoriosos”, dijo. En ese sentido indicó que con Uñac son "socios" en la elección y destacó que su sublema aportó un importante caudal de votos. No es para menos, Uñac había dicho que de los votos que obtuvo el oficialismo a Gioja le correspondía el 30 por ciento que, en porcentajes, no es poco y agregó que "son tiempos de acordar”.