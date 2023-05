Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich sellaron un acuerdo por el cual cada uno llevará un único candidato a gobernador bonaerense para competir en las PASO. De esta forma, el jefe de Gobierno se evitó tener que compartir la boleta de Diego Santilli con su adversaria. Pero debió ceder algo a cambio: consensuaron que habrá un único candidato a jefe de Gobierno. Del lado de Bullrich, ya dan por sentado que será Jorge Macri, dado que --advierten-- aventaja en las encuestas a Fernán Quirós, el candidato de Larreta.



El encuentro se dio en la casa de Recoleta de María Eugenia Vidal y contó con la presencia del expresidente Mauricio Macri, quien quiso estar justo antes de emprender otro de sus viajes a Europa. En la conversación entre los cuatro referentes del PRO delinearon dos de los grandes problemas en el partido: la falta de un acuerdo en Ciudad y en Provincia de Buenos Aires.

Dos para el conurbano



El desayuno de trabajo duró unas dos horas y luego emitieron un comunicado, firmado por Larreta y Bullrich, en el que informaron que "en la provincia de Buenos Aires, cada precandidato a presidente del PRO tendrá su propio precandidato a gobernador, por lo que habrá PASO en esta categoría".

Esta es la culminación de una larga serie de discusiones sobre cómo irían los candidatos a gobernadores y si podrían colgarse de más de un candidato a presidente. Larreta defendía la hipótesis opuesta: que cada presidente llevara su candidato a gobernador. Santilli no se mostraba del todo convencido: a él le hubiera convenido ser el "candidato de consenso" de todas las boletas presidenciales del PRO.



Finalmente, esta pulseada la ganó Larreta: el acuerdo implica que el jefe de Gobierno mantendrá la exclusividad sobre la boleta de Santilli que es, según las encuestas, la que mejor mide. Mientras tanto, Bullrich deberá definir cuál es su candidato a gobernador entre una lista muy larga: en ella ya estaban Javier Iguacel, Néstor Grindetti y Joaquín de la Torre, y se sumó recientemente Cristian Ritondo. Los primeros tres no ven con buenos ojos que se elija al cuarto.



Bullrich tendrá que tomar una decisión y, elija a quién elija, habrá disconformes. Incluso, se rumorea que algunos -como De la Torre- podrían sellar un acuerdo con Milei en caso de no ser los elegidos.



Candidato único porteño



Pero no todas fueron positivas para Larreta. Como parte del acuerdo al que llegó con Bullrich, debió aceptar que quien mida mejor en las encuestas será el candidato único del PRO. "Habrá un precandidato único a Jefe de Gobierno de la Ciudad que represente al PRO. El mismo se definirá por encuestas que se realizarán en los próximos días. Hacia fines de mayo, de acuerdo a los resultados, se decidirá quién es el precandidato único. Tanto Jorge Macri como Fernán Quirós están de acuerdo con este mecanismo de definición", fue el texto de la carta que suscribieron ambos.



La idea es no dividir el voto ante el candidato radical, Martín Lousteau. En el entorno de Bullrich ya dan por hecho que Larreta deberá bajar a Fernán Quirós: "Horacio como no quiere compartir a Santilli, tuvo que entregar la Ciudad", fue el resumen del encuentro.



Cerca de Jorge Macri piensan algo parecido: sostiene que lo que se consensuó es un mecanismo que le permitirá a Larreta bajar a Quirós sin quedar como el perdedor (aunque, al final del período preelectoral, habría bajado tres precandidatos para ceder ante el de Macri y Bullrich). Jorge Macri se siente muy seguro en que le saca en las encuestas una diferencia tal a Quirós que no hay chance de otro escenario que no sea el de él como candidato. "Antes de fin de mes se ordena la interna del PRO en la Ciudad", vaticinaban.



Desde el larretismo, en tanto, no descartan que haya alguna sorpresa: "Esto se va a definir con quien esté más competitivo, así que todavía no hay que descartarlo a Fernán", dicen desde la sede del Gobierno porteño. En tanto, para ser ecuménico, Larreta se sacó una foto con ambos candidatos, mientras recorrían una obra porteña (no será la última vez que lo haga).









“Me pone contento que estemos empezando a encontrar coincidencias en el PRO, sobre todo en CABA, que es el distrito donde gobernamos. Era importante que se ordenara eso", dijo Jorge Macri tras la foto.



Espert sin definición

Hubo un tema, no obstante, que no pudieron consensuar en la reunión de Larreta y Bullrich: la incorporación de José Luis Espert a Juntos por el Cambio. El hecho de que el dirigente liberal se haya lanzado el sábado para la presidencia no ayudó precisamente a que Bullrich acepte sumarlo. La dirigente lo ve como una amenaza para sus votos y como una ayuda para Larreta.



También alcanzaron a hablar en el desayuno del gobernador cordobés Juan Schiaretti, que manifestó su voluntad de buscar un frente con Juntos por el Cambio. Todavía no hay una posición unificada sobre esto tampoco, aunque a Macri no le desagrada para nada la idea.



Lo único que llegaron a poner en el comunicado que firmaron Larreta y ella fue que tendrán "una posición única del PRO en relación a la incorporación de nuevas fuerzas políticas a Juntos por el Cambio". ¿Y cuál va a ser? A no perderse el próximo capítulo de la apasionante novela del PRO.