Si la Ciudad de Buenos Aires no le hiciera sombra con sus cuatro o cinco candidatos, la provincia de Buenos Aires asomaría como el distrito donde el PRO está más en desorden. Horacio Rodríguez Larreta hace tiempo tiene como candidato a Diego Santilli, pero ahora brega por no compartirlo con Patricia Bullrich. Ella, en tanto, tenía que elegir entre tres posibles candidatos a gobernadores y ahora se le sumó un cuarto: Cristian Ritondo, que quedó huérfano de María Eugenia Vidal. A Bullrich se le acaba el tiempo y una vez que elija a uno, el problema pasará a ser qué pasará con el resto. Ya hay uno que podría irse con Milei. Para colmo, falta definir la incorporación de José Luis Espert, que está trabada por disputas del PRO.



La mesa bonaerense del PRO viene hace semanas intentando ordenar la interna. No solo tienen que consolidar las candidaturas (a las que se sumará, al menos, una de la UCR), sino que tienen que definir de qué forma van a ir los intendentes: si cada uno alineado con un candidato a presidente/gobernador o si habrá cruces.



La semana pasada recibieron a Larreta (como antes lo habían hecho con Bullrich y con Mauricio Macri). El jefe de Gobierno les dejó en claro que lo que espera es que Santilli compita con el candidato de Bullrich, cada uno con su lista presidencial.



Santilli sin dos candidatos



Lo que dejó en claro Larreta en esa reunión es que Santilli no podría colgar su boleta de Bullrich, algo que algunos estaban explorando. El jefe de Gobierno no quiere fisuras en su armado electoral. Que su candidato cerrara un acuerdo con su adversaria para llevar las dos boletas, más que una fisura, sería un boquete.



En este punto, Larreta está militando contra la opción de la "V", que implicaría que un mismo intendente lleve a varios candidatos, aunque en la reunión con la mesa bonaerense del PRO dijo que iba a respetar la voluntad política de cada distrito. Por cierto, esta semana se le escapó un Julio Garro. El intendente de La Plata afirmó: “En una elección con la ‘V’ corta, los intendentes compartirían ambas listas. Por lo cual, lógicamente Patricia Bullrich también es mi candidata a presidenta". Mejor no preguntar cómo le cayó esto a Larreta.

Los tres mosqueteros de Bullrich

Para Bullrich, mientras tanto, se acerca el tiempo de las definiciones. Hasta ahora, mantuvo en la expectativa a tres candidatos posibles: Javier Iguacel, Néstor Grindetti y Joaquin de la Torre. Los tres coexistieron bajo la idea de que, siguiendo las encuestas u otro método similar, Bullrich elegirá a uno para que sea su candidato a gobernador.

"El compromiso de ella es que va a ser uno de los tres", advierten en el armado bonaerense de Bullrich. Más que una advertencia es una amenaza: lo que no esperan ellos tres es que, al final del camino, se sume Cristian Ritondo y les arrebate el puesto.



También le ponen tiempos a la candidata a presidenta: "Su decisión no puede pasar de la semana que viene. Eso es lo que habíamos acordado". La idea es que uno sea el candidato y los otros dos tengan algún rol de fuste en el esquema electoral.



No obstante, entre los tres mosqueteros hay diferencias internas. Según señalan, el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, se quedará con ella aunque no sea elegido. Es un hombre de Macri y cumplirá con lo acordado."No va a hacer lo que está haciendo De la Torre, que amenaza con irse con Milei", indican.



Y D'Artagnan es Ritondo

Pero el gran escándalo gran sería si Bullrich elige a Ritondo. Los otros tres recelan de ese escenario y no dudan en tratar al candidato a gobernador vidalista como un recién llegado. Se sabe: Ritondo venía construyendo su armado bajo el supuesto de que María Eugenia Vidal iba a competir por la presidencia. Al bajarse ella, lo dejó huérfano de boleta electoral.

Lo obvio es negociar con Bullrich. Y eso comenzó a ocurrir. "Las negociaciones vienen bien", dijeron cerca del jefe de la bancada del PRO en Diputados. Si mide bien en las encuestas, para Bullrich la opción lógica sería elegir a Ritondo por sobre los tres candidatos que estuvo cultivando. El tema va a ser cómo van a reaccionar esos tres.



El tiempo se acaba y alguna decisión habrá que tomar. Tic, toc.



El temita de Espert

El otro asunto pendiente en la interna bonaernese es la incorporación de Espert. Santilli fue el primero en abogar para sumarlo y se sumó Larreta. Pero no terminan de incorporarlo. ¿Por qué? El asunto está trabado en la mesa nacional del PRO, donde Bullrich pone condiciones. Concretamente, teme que se lance por la presidencia en lugar de por la gobernación y que así le reste votos a ella.



No obstante, en público, ella celebró la posible incorporación: "Estoy contenta que una persona con ideas liberales se acerque a Juntos por el Cambio como es el caso de Espert", dijo.

Larreta aboga porque se concrete esa incorporación, dado que Espert les puede permitir pelearle votos a Milei en la provincia de Buenos Aires, o bien con una candidatura nacional dentro de Juntos por el Cambio. Cerca de Bullrich, sospechan que en realidad el jefe de Gobierno le está armando una lista para debilitarla en la interna. El lanzamiento de Espert a presidente en la Feria del Libro no hace más que complicar las cosas, porque reafirma esa creencia.



Cerca de Espert, en tanto, destacan que habló con todos (con Bullrich también, además de con Mauricio Macri y Elisa Carrió) y que todos se mostraron a favor de sumarlo, por lo que es incomprensible la demora. "Hay que preguntarle al PRO. Pero en público dicen una cosa. No queremos creer que en privado van a decir la contraria", indicaron.