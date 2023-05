El diputado y precandidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, confirmó este lunes que Victoria Villarruel será su compañera de fórmula en las elecciones de este año. "Es una mujer brillante”, sostuvo el ultraderechista y destacó que ambos trabajan “muy bien y eso es fundamental”.



Durante una entrevista televisiva, Milei anunció que Villarruel es la elegida para conformar la dupla con la que buscará llegar a la Casa Rosada. "Efectivamente, vamos a ser la fórmula a candidato a presidente y vicepresidente", manifestó.

Y justificó su elección: “En primer lugar, porque es una persona brillante, íntegra y honesta. Además, somos amigos, trabajamos de una manera en la cual nos complementamos muy bien y eso es fundamental para lo que aqueja al país, porque en mi caso, el fuerte es la economía y en el caso de Victoria, su conocimiento en los temas de la seguridad y la defensa son impecables y pocas personas están a su altura”.

Por su parte, Villarruel, que acompañó al liberal al programa de LN+, aprovechó la ocasión para reafirmar su postura de mano dura y reivindicar a los militares: "Tiene que haber una reforma legislativa” de las normas de seguridad interior y de defensa, porque “son leyes de hace mucha cantidad de años, que tienen un contenido ideológico”, planteó la diputada como una de las medidas que tomaría su eventual Gobierno.

“Hay que reformar inevitablemente la ley de defensa nacional para que los militares puedan operar dentro del territorio cuando no hay un estado de sitio. Hoy eso no existe, entonces, cuando se le dice a la gente que los militares van a ir a Rosario contra los narcotraficantes, es una medida que no va a ser inmediata y es netamente efectista”, explicó.

Villarruel, negacionista y progenocidas

Villarruel, de 48 años, es una abogada reconocida por sus posturas negacionistas sobre la última dictadura cívico militar y es fundadora y presidenta de la asociación civil Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV), conformado mayormente por familiares de militares presos por crímenes de lesa humanidad.



Proveniente de una familia relacionada con las Fuerzas Armadas, es hija del fallecido teniente coronel Eduardo Marcelo Villarruel, veterano de Malvinas donde fue el segundo jefe de la Compañía de Comandos 602, que lideraba Aldo Rico y quien también participó del Operativo Independencia en 1975 que se desarrolló en Tucumán.



Su tío, el excapitán Ernesto Guillermo Villarruel, fue imputado en la causa "Vesubio" por su rol en la denominada Masacre de Monte Grande cometida en mayo de 1977, cuando 16 personas detenidas por fuerzas represivas y trasladadas al centro clandestino que llevaba ese nombre fueron torturadas y fusiladas.



"El Vesubio" funcionó en Camino de Cintura y la autopista Ricchieri, en el partido de La Matanza, en un predio del Servicio Penitenciario Federal, entre abril de 1976 y noviembre de 1978.



En 2021 Villarruel fue elegida diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires por el espacio La Libertad Avanza, con el 17,04 por ciento de los votos.