Familiares de víctimas de accidentes viales se concentraron este mediodía en el Obelisco en el marco de la Semana Mundial de Seguridad Vial, en donde realizaron una actividad de concientización y reflexión en la materia y exigieron la realización de campañas de comunicación para prevenir este tipo de siniestro que son la primera causa de muerte en personas entre 5 y 29 años, según la Organización Mundial de Salud (OMS).



El organismo internacional precisó también que 1,3 millones de personas mueren anualmente y otras 50 mil sufren lesiones permanentes que les causan alguna discapacidad, como consecuencia de accidentes viales que son, según las organizaciones que participaron de la actividad “prevenibles, tan solo cumpliendo la ley”.



Pasadas las 13, miembros de distintas organizaciones que luchan para la concientización en la temática se concentraron en el Obelisco con carteles que exigen “una movilidad segura y sostenible” que es el lema que este año utiliza la OPS (Organización Panamericana de la Salud) para este año en el que convoca a “repensar la movilidad”.



“Necesitamos que la gente tome conciencia de que sólo respetando las leyes se pueden salvar vidas”, señaló en diálogo con Télam Viviam Perrone, titular de la organización Madres del Dolor, y apuntó que “no estamos hablando de pobreza o adicciones que son temas complejos en los que hay que tener en cuenta infinidad de factores”.



“Esto es bastante más sencillo: si tomás alcohol no conduzcas, tampoco uses el celular mientras manejás, respetá las velocidades máximas establecidas y se van a salvar vidas”, apuntó la madre de Kevin Sedano, quien murió a los 14 años --en 2002-- como consecuencia de un accidente vial.



El principal reclamo de las organizaciones presentes en la convocatoria fue la realización por parte de los estados provinciales y el Nacional de campañas de concientización sobre “la importancia de cumplir estas leyes y de que no es que no pasa nada, que realmente al alcohol al volante mata y que ese tipo de acciones tiene consecuencias irreparables”, sentenció Perrone.



“Necesitamos que se hagan campañas, que se difunda, que la gente entienda la seriedad de lo que esto significa y estas acciones tienen que estar acompañadas por controles que aseguren que se cumplan y que también impongan una pena a quien no lo haga”, manifestó la mujer.



En este sentido, Perrone explicó que la semana pasada se presentó un proyecto de Ley en el Congreso Nacional que establece que “si hay agravantes en una causa por homicidio culposo --como el uso de celular o consumo de alcohol al conducir-- éstos puedan incrementar la pena hasta 12 años de prisión efectiva”.



Y remarcó que el homicidio culposo que es la figura que se utiliza en los accidentes viales “generalmente tiene penas en suspenso aun teniendo agravantes y eso es lo que queremos cambiar”.



La OPS elaboró el Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021-2030 con el objetivo de “de aquí a 2030, reducir en un 50% las muertes y los traumatismos causados por el tránsito”.



“Para prevenirlos, el plan propone abordar la totalidad de la infraestructura de transportes y adoptar medidas para garantizar la seguridad de las vías de tránsito, de los vehículos y de los comportamientos viales, además de mejorar la atención de urgencias”, señaló el organismo a través de un comunicado.



Y destacó que esta edición de la Semana Mundial para la Seguridad Vial “se centra en el transporte sostenible, en particular en la necesidad de promover los desplazamientos a pie, en bicicleta y en transporte público. Se trata de un cambio de paradigma que empieza y acaba con la seguridad vial”.