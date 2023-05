En la previa de la esperada semifinal de vuelta entre Manchester City y Real Madrid, Pep Guardiola, entrenador de los ingleses, abrió el paraguas y aseguró que su legado en el club celeste "ya es excepcional, pase lo que pase", ante una eventual nueva frustración en la Champions League.

"Mi legado ya es excepcional. Hemos estado acá muchas veces y no somos estúpidos como para no saber cuán importante es el partido de mañana", reflexionó el catalán, a pecho inflado, en la antesala del partido que se jugará este miércoles a las 16 en Manchester (televisación de ESPN y Fox Sports) tras el empate 1 a 1 de la ida disputada en Madrid.

"Es quizá uno de los partidos más importantes desde que estoy acá, no podemos negar eso. Por la competencia, por el rival, por muchas cosas. Por eso les dije a los jugadores que lo vivan como una gran oportunidad, que disfruten el momento. Tengo un sentimiento increíble por este equipo y pase lo que pase les doy las gracias por haberme traído, por habernos traído acá de nuevo", agregó el DT en la conferencia de prensa que brindó este martes.



Guardiola llegó al City en 2016 y ya es por lejos su estadía más larga a cargo de un club, tras sus pasos por Barcelona (2008-2012) y Bayern Múnich (2013-2016). Pero a pesar de sus múltiples conquistas en el ámbito inglés, la Champions le viene siendo muy esquiva.

"Ganamos todos los títulos excepto este y lo queremos, obvio que lo queremos. Tuvimos la oportunidad cuando perdimos la final con Chelsea. La gente dice que estamos cerca pero yo creo que estamos lejos, porque quedan los partidos más difíciles de jugar ahora. Y al mismo tiempo estar acá es un sueño que se vuelve realidad. Nadie nos puede garantizar que volvamos a estar acá en el futuro", definió Guardiola ante la pregunta por el tan ansiado título continental.

El histórico hermano menor del Manchester United se transformó en un todopoderoso financiero en los últimos tiempos tras la compra de la institución en 2008 por jeques emiratíes. A partir de allí, tomó protagonismo en la Premier League y fue campeón en dos ocasiones antes de la llegada de Guardiola (2011/12 con Roberto Mancini y el histórico gol del Kun Agüero y 2013/14 con el Ingeniero Pellegrini). Ya con Guardiola al mano, el City ganó 5 de 7 ediciones de Premier y se encamina a una nueva consagración en la actual.

Sin embargo, el ámbito europeo ha sido frustrante para el City de Guardiola y el DT es habitualmente achacado por rendimientos lejanos a los esperados, sobre todo al inicio de su ciclo ya que en sus primeras cuatro Champions, no pasó de cuartos de final. Luego vino el subcampeonato en la edición 2020/21 -inesperada derrota con el Chelsea- y salida en semis en la 2021/22, justamente ante Real Madrid en una serie increíble que el Merengue dio vuelta con tres goles en tiempo de descuento del partido de vuelta.

"El legado es que (los hinchas) se lo han pasado de puta madre durante años. Eso es el legado. Y durante muchos años recordarán que aquí hubo una generación de jugadores y de gente que durante cinco, seis años, hicimos muchos goles, nos hicieron pocos, ganamos muchas cosas y jugábamos muy bien. Es el legado que se recordará aquí en Manchester. En Europa probablemente si no la ganamos (la Champions) no nos van a recordar pero nos la pasamos muy bien. Estos seis años aquí me la he pasado teta, y me la sigo pasando", finalizó Guardiola, fiel a su estilo histriónico.