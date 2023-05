El secretario ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Jorge Casales, contó que hay una "gran expectativa" por la contratación de Marcelo Bielsa, quien este miércoles será presentado oficialmente como nuevo entrenador del seleccionado charrúa, al tiempo que se mostró en contra de los dichos del ex capitán Diego Lugano sobre la Argentina campeona del Mundo en Qatar 2022.



"Queríamos dar un salto de calidad y por eso buscamos a Marcelo", explicó Casales en diálogo con Télam Radio, y añadió: "Pretendemos que al final de su vínculo con la AUF nos deje un legado, de la misma manera en que lo hizo el 'Maestro' (Oscar) Tabárez y de la forma en que lo hace el propio Bielsa por cada lugar que pasa".



El secretario ejecutivo de la AUF reconoció que las negociaciones se hicieron largas y confirmó que recién el lunes se terminaron de firmar los contratos con el entrenador argentino, cuyo vínculo finalizará luego del próximo Mundial de 2026 o el último partido de Eliminatorias, en caso de no lograr la clasificación.



"La negociación llevó más tiempo de lo habitual, fue un poco más complicada. Bielsa es un técnico de mucha trayectoria y en sus últimos años en clubes muy importantes de Europa estaba acostumbrado a tener contratos con cláusulas y determinadas contingencias que tuvimos que ir puliendo, aceptando o sacando", reconoció.



Casales recordó que la AUF intentó contratar al ex técnico de River Plate Marcelo Gallardo tras la salida de Tabárez, aunque aclaró que "eso fue en otra etapa", y antes de la elección de Diego Alonso. "Ahora buscamos otra cosa con Bielsa", señaló.



"Queremos competir en el más alto nivel y entendemos que hay plantel y jugadores como para desarrollar lo que el técnico quiera. La verdad es que no tuvimos que hacer mucho desde la seducción con Bielsa, porque él siente admiración hacia Uruguay, pasaba mucho tiempo acá y tiene un conocimiento muy grande de nuestro país desde el punto social y deportivo", añadió el directivo.



Ese conocimiento del fútbol uruguayo y de su actuación en el último Mundial de Qatar fue -según Casales- el principal factor para que Bielsa "aceptara reunirse con nosotros primero y luego pudiéramos seguir adelante", hasta llegar a su contratación.



Finalmente, consultado por las afirmaciones del ex defensor del seleccionado charrúa Diego Lugano, quien había dicho que Argentina había contado con ayuda arbitral para consagrarse campeón mundial en Qatar 2022, el secretario ejecutivo de la AUF replicó de manera contundente: "Ni siquiera sé si lo dijo, sólo lo leí por titulares. Pero desde ya que no coincidimos, porque Argentina fue un merecido campeón".