"La Terminal Puerto Rosario es la responsable de que hoy el puerto no funcione, son unos irresponsables. Volvimos de firmar la conciliación obligatoria el mediodía, y cuando nos disponíamos a regresar a operar la empresa nos dijeron 'acá no va a cambiar nada o trabajan así o no se les paga'" le dijo a Rosario/12 ayer al atardecer César Aybar, secretario del Sindicato Unidos Portuarios en los portones de ingreso a al puerto local, donde a esa hora un nuevo piquete se había sumado a la protesta: la de los camioneros que esperaban para descargar, lo que convirtió a la zona un espacio de conflicto custodiado con armas largas por la Prefectura. "Lo que hay que decir es que esto es Vicentin, al puerto lo maneja Vicentin y parece que en la provincia de Santa Fe nadie tiene las pelotas suficientes para decirle a esta empresa que debe cumplir la ley. Hoy el puerto no está operativo por absoluta responsabilidad de la terminal Puerto Rosario" se quejó el líder sindical.

El titular del SUPA, había dicho horas antes que “a partir de las 7 hubo una audiencia en el Ministerio de Trabajo de la provincia, que dictó la conciliación obligatoria bajo los requisitos propuestos por nosotros en que todas las operaciones serán discutidas previamente por el sindicato y con el Comité de Higiene y Seguridad, con designaciones del personal”. Además, especulaba con que iban a concretarse “las inspecciones de rigor de las condiciones de trabajo. Esto no quita que sigamos adelante con las denuncias que vamos a realizar”, había dicho temprano en la mañana.

Es más el propio ministro de Trabajo Juan Manuel Pusineri había anunciado la fumata blanca, pero pasado el mediodía todo cambió.

Al caer la tarde Aybar le dijo este diario que "Terminal Puerto Rosario no tiene respeto por la conciliación obligatoria que firmó al mediodía tras la muerte de un compañero de 60 años con 30 de experiencia y que perdió la vida por un error de ellos , que realizan operaciones con mucho riesgo para los operarios.

En el Ministerio salió todo bien pero cuando fuimos al puerto para trabajar nuevamente, tomaron la decisión de decirnos que todo seguía igual , que nada iba a cambiar y que el que no quiera trabajar lo suspendemos y le descontamos el día de trabajo. Así que tomamos la decisión de parar porque la gente no quiere trabajar de la misma forma sin cambiar nada, así no se puede trabajar porque va a haber otro accidente y se van a perder más vidas".

A última hora de la tarde el conflicto se agravó aseguró el dirigente gremial "porque muchos camioneros que estaban en el ingreso decidieron cortar la salida y la entrada para protestar, así que logramos que permitieran salir a los trabajadores que estaban adentro del puerto".

Finalmente Aybar dejo la frase más dura de la tarde "parece que en la provincia nadie tiene las pelotas suficientes para decirle a esta empresa que debe cumplir la ley. Hoy el puerto no está operativo por absoluta responsabilidad de la terminal Puerto Rosario que al día de hoy todavía ni siquiera se contactó con la familia del trabajador fallecido".