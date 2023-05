Un acuerdo de paritario de prevención, resguardo, y reparación para hechos de violencia a trabajadores de la educación. Eso fue lo que se firmó este martes en la sede de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) donde Alberto Sileoni, titular de la cartera educativa provincial, el ministro de Trabajo Walter Correa, y los secretarios generales que integran la Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) sellaron el compromiso a tomar “medidas preventivas” ante situaciones de violencia y acoso laboral que reciban los maestros.

Dentro de la DGCyE, la Dirección General de Inspección es la encargada de recapitular y clasificar los informes de situaciones de conflicto territorial que ameritan intervención distrital que se originan en las instituciones escolares. Desde esta dependencia afirman que, desde hace un tiempo, empezaron a percibir "otras formas de violencia". En lo que se lleva recorrido del 2023, señalan que se han recibido 350 denuncias por situaciones dentro de lo que identifican como “violencia en el espacio escolar”. Esto incluye robos, presencia de armas, hostigamiento, violencia entre alumnos y violencia hacia los docentes, entre otras posibilidades. En todo el 2022 se habían identifica 2.200 situaciones.

La presentación, a su vez, se da en un contexto general en el que la agrupación docente Verde y Roja, opositora en la gremial docente, convocó a un paro con un slogan que dice: “Basta de violencia en las escuelas”. En este marco, Buenos Aires/12 conversó con María Laura Torres, secretaria general adjunta del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), quien asegura que desde la organización gremial no comulgan con “consignas vacías” como la expresada desde la agrupación que integra la Multicolor, y apunta su postura ampliando la perspectiva sobre la violencia: “Para nosotros la consigna tiene que estar en tándem con lo que venimos haciendo desde la comunidad educativa, el cuerpo de delegadas y delegados, y viendo situación específica de cada nivel y modalidad. Entonces hay que detallar, porque nosotros no aceptamos ninguna de las violencias, incluyendo las que se dan en la sociedad”.



-- ¿Cuáles son esas violencias de la sociedad?

-- La escuela es una caja de resonancia. Un lugar donde se expresa muchas veces lo que sucede fuera de la escuela. Por eso desde SUTEBA cuando planteamos la necesidad y urgencia de un acuerdo paritario como el recientemente firmado, es plantear las múltiples miradas.

-- ¿A qué se refiere?

-- Desde la Justicia, por ejemplo, qué denuncias deben ser abordadas con absoluta inmediatez y transparencia. Por otro lado, si hay denuncias, que los medios de comunicación no maltraten cualquiera de los temas que inciden. Que tomen los temas con demasiada liviandad que deberían ser tomados con mucho resguardo hacia nuestras infancias y nuestros jóvenes. Y a su vez, nosotros pensamos una intervención interministerial, más allá de Educación.

-- ¿Por qué define como un elemento tan importante el rol de los medios?

-- Porque antes de que la Justicia actúe, los medios sentencian. Y esto no quiere decir que se quiera esconder algo, sino que se trata de visibilizar que la escuela es territorio de paz. En las escuelas no podemos permitir que haya justicia por mano propia. No puede entrar nadie a quemar los juegos de un niño en un jardín, a pegarle a un docente o a otros padres, pero mucho menos que intervenga la televisión como si fuera un juez recorriendo la institución educativa.

-- La escuela es territorio de paz, pero se firma un acuerdo de resguardo ante situaciones de violencia, ¿por qué?

-- Porque hay que ver los causales. La escuela no genera violencia. Lo que sucede dentro de la escuela es producto de los que sucede afuera. Cuando se meten los discursos de odio y no hay posibilidades de dialogo, eso se lleva por delante a la institución educativa. Siempre tiene que mediar el dialogo entre docentes y la familia, también entre las familias que concurren al colegio, y mismo dentro de un aula tiene que reinar el dialogo. La escuela educa, y lo hace dialogando. Ninguna situación problemática se resuelve por la fuerza.

-- ¿Qué planteos son los que provienen de lo que usted denomina ‘discursos de odio’?

-- Por ejemplo, si para resolver una discusión en la calle, alguien tiene la posibilidad de ir armado y pegarte un tiro, eso es justicia por mano propia. Y hoy hay discursos que plantean que quien quiera estar armado, lo esté. Y nosotros vivimos situaciones donde se quiere hacer justicia por mano propia en las escuelas. Y creo que hay otro humor y otra sensibilidad post pandemia. No esta tramitado en la sociedad el dolor y el aislamiento. Tampoco las ausencias. Y en ese escenario que retornar a lo que se consideraba normal, cuando esa normalidad hubo que interrumpirla mucho tiempo, y volver a estar conviviendo con muchas personas.

-- ¿Hay estadísticas pormenorizadas sobre la violencia en las escuelas?

-- Hay un Observatorio en el sindicato con un trabajo que vinimos haciendo hasta la pandemia. Hoy no tenemos una cifra completa. Si fuimos haciendo desde nuestra secretaria de derechos humanos la evaluación de donde impactaba más la violencia, pero hay datos que tenemos que volver a rever. Pero sí hay un trabajo hecho. Y está el registro que se lleva desde la Dirección General de Cultura y Educación.

-- ¿Cuáles son los motivos que generan acciones violentas contra los docentes?

-- Son varios, pero en general es por falta de dialogo. Cuando pareciera que prima el sálvese quien pueda y hago justicia por mano propia. Siempre que hay dialogo estas cuestiones no suceden. Cuando alguien de la comunidad, docente o entre padres de familia. Hay que entender que en la escuela conviven desde 150 a 700 personas durante distintos turnos desde las 7 de la mañana a las 10 de la noche. Hay denuncias por la nota que pone un docente, pero también hay denuncias por vulneración a los derechos de menores.

Maria Laura Torres, secretaria general adjunta de SUTEBA

-- ¿Hay más violencia de parte de los alumnos a los docentes que entre ellos?

-- Creo que no podemos permitir la falta de autoridad y respeto. Cuando se pierde el respeto y eso roza la autoridad, también es un acto de violencia. Cuando escucho en determinados comunicadores una falta de respeto absoluta hacia las máximas autoridades del país, sin importar quien gobierne, es un discurso violento contra la autoridad. Si eso pasa con comunicadores quienes tienen exposición muy alta y es contra el presidente o la vicepresidenta, de ahí para abajo se replica. Los comunicadores no tienen la culpa, pero habilitan esos discursos. Si una sociedad habilita que a una vicepresidenta quieran matarla y no se esclarezca ese hecho, eso por sí solo genera violencia. Y la escuela es un combo de todo eso junto. Por eso hay que mirar el contexto donde está la escuela y no caer en esas afirmaciones de que antes en la escuela se aprendía y ahora no. Y cosas asi.

-- ¿Eso no es verdad?

-- La escuela secundaria de antes no era obligatoria. De todos los que terminaban la primaria, no todos llegaban a la secundaria porque no era obligatoria, y más aún si eran de barrios de trabajadores. Y quien llegaba quizás no terminaba. Hoy tenemos una ley que indica que la escuela es obligatoria desde la sala de 4 de jardín hasta la finalización de la secundaria. Claro que no es la misma la escuela de antes que la de hoy. Y por suerte, porque la escuela de antes era mucho menos universal que la de hoy.

-- Entonces, ¿por qué cree que se dice que la escuela antes funcionaba mejor?

-- Porque hay un discurso de la ultraderecha atacando a la escuela pública. Cuando un presidente dice que se cae en la escuela pública, eso la define. Eso también definió su presupuesto, algo que cayó estrepitosamente. Es la búsqueda de la mercantilización de la educación que va de la mano de un discurso de que la escuela pública está peor. En términos personales, esta escuela es mucho mejor. Los pibes pueden discutir. Una escuela donde ya no está el estrado del profesor que mira de arriba, es una escuela más horizontal. Hay centros de estudiantes y con perspectiva de derechos humanos.

--¿El SUTEBA apoya corporativamente a todos los docentes?



--No. Es imposible que alguien interprete eso, porque nosotros como sindicato defendemos toda la comunidad educativa, no un sector. Es defender la educación pública, no solo los derechos de los trabajadores. Y eso lo dice explícitamente el acuerdo. Yo ayune en la carpa blanca, y yo no lo pensé desde el salario docente. Era una ley de educación nacional. El que lo piensa es que no nos conoce.



--¿Están de acuerdo con el paro del 17 y el 18?



--Con lo que no estoy de acuerdo con discursos que terminan enrolados en debilitar las organización sindicales. Todo lo que va por afuera debilita. Terminan abonando los discursos de Milei, de Bullrich y de Vidal sobre los sindicatos. SUTEBA hay uno solo, no pertenece a ninguna agrupacion. No hay un SUTEBA Multicolor.



--¿El paro es legal?



--No puedo hablar de si es legal o no una paro de agrupación políticas partidarias que perdió las elecciones en el sindicato. El sindicato es un solo. Esta lista tiene representación dos distritos en términos de conducción, sólo Marcos Paz y Tigre. Creo que hay que tener bien en claro lo que es el sindicato y lo que es una lista de una agrupación.



--Si hay descuentos, ¿SUTEBA los admitirá?



--Nosotros somos un sindicato. Lo que convoca mañana es una lista. Esa es la diferencia. Cuando como SUTEBA convocamos no dejamos a nadie suelto. Nosotros no dejamos a nadie afuera. No se que harán estas agrupaciones y habrá que ver su responsabilidad al respecto. Si algo de eso sucede, tendrán que hacers cargo quienes convocan. Nosotros como SUTEBA evaluaremos despues, pero porque no sabemos que pasará.