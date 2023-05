El gobernador de Tucumán, Juan Manzur, anunció esta noche, en una conferencia de prensa, que las elecciones para todas las categorías en la provincia se realizarán el 11 de junio. De esta manera, la fórmula para gobernador y vice para el Frente de Todos en Tucumán, será Osvaldo Jaldo y Miguel Acevedo.

Precisamente, Acevedo será quien reemplace a Manzur después que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, suspendiera las elecciones que se iban a realizar este domingo 14 de mayo, objetando la legalidad de la candidatura del actual gobernador para ser reelecto.

En cuanto al anuncio de la vicepresidenta, Cristina Fernández, de no ser candidata, respondió: "Hay que respetarla, es la voluntad de ella. Ha sido dos veces presidenta de la Nación. En el peronismo, en Tucumán, como a nivel nacional, hay hombres y mujeres de primerísimo nivel. Y vamos a presentar la mejor propuesta" para las elecciones presidenciales de octubre.



Luego de participar del Congreso del Partido Justicialista (PJ) en Ferro, en la Ciudad de Buenos Aires, el mandatario llegó a su provincia para encabezar en la Casa de Gobierno una conferencia de prensa en la que dio a conocer la nueva fecha de los comicios.

"En el año 2019, los tucumanos votamos en junio. Ahora, complementada toda la documentación legal y administrativa, convocamos a elecciones para todos los estamentos, tal cual establece la Constitución. Será el 11 de junio", afirmó Manzur. Y añadió que el decreto ser publicado en el Boletín Oficial.

También dijo que "el 11 de junio es una fecha prudente para que todas las fuerzas políticas puedan poner en marcha los requisitos establecidos por la Junta Electoral para poder competir dentro de este proceso electoral".

"En nuestro espacio político, en el peronismo, nadie está atornillado a un cargo. Yo me presenté porque estaba avalado por las normas. Incluso la Corte de Justicia de Tucumán lo avaló. Quien hoy me reemplaza es un hombre de bien", dijo en referencia al candidato a vicegobernador, Miguel Acevedo.



"No compartimos la decisión de la Corte, pero la respetamos"

También le preguntaron a Manzur, durante la conferencia de prensa en la que dio el anuncio, acerca de los tiempos y que, probablemente, la oposición interponga algún recurso. "Ellos obviamente van a cuestionar todo. Ahora hay una nueva fecha, la Junta Electoral se va a notificar de esto y están dadas las condiciones" para realizar los comicios, aseguró.

"No compartimos la decisión de la Corte, pero lo respetamos. Siempre fuimos respetuosos de lo que dice la Justicia. No estamos de acuerdo en suspender un proceso electoral a 3 o 4 días de las elecciones. En este sentido, creo que hoy esto está subsanado. Hoy pedimos que la Corte Suprema retire la Espada de Damocles que había sobre la democracia de Tucumán", sostuvo Manzur.

Y agregó: "Había un impedimento que era mi candidatura, por eso decliné. Eso es todo".

"Creo que algunas cosas la van a tener que aclarar. Todos saben que seis días antes vino el candidato presidencial (Horacio Rodríguez) Larreta a Tucumán y delante de ustedes (por los periodistas) anticipó el fallo de la Corte. Entonces, no soy yo el que tiene que explicar. Ya dimos la solución y hay un cronograma electoral en marcha", remarcó el gobernador.

"Si era un obstáculo, yo me corro. En el peronismo nadie está atado ni atornillado a un cargo. Yo me postulé porque estaba avalado por todas las normas, inclusive la Corte de Tucumán. Ahora, cuando hubo una objeción, me retiré y di un paso al costado", volvió a decir.

Ante la pregunta si pensaba en una posible proyección nacional, ahora que no compite por la gobernación de su provincia, sonrió: "Si en algún momento creen que puedo ser útil para ocupar un lugar en el gobierno nacional, no solo yo, cualquier peronista, debe estar preparado. Eso es normal en nuestro espacio político".



Por qué la Corte suspendió las elecciones

La Corte Suprema había ordenado suspender las elecciones en San Juan y Tucumán , con apenas cinco días para su realización, este domingo 14 de mayo.

El fallo fue a partir de la presentación de cautelares de la oposición en esas provincias, y pidió informes que deberán ser respondidos en un plazo de cinco días. En el dictamen, la Corte citó fallos similares que frenaron las reelecciones en Santiago del Estero, en 2013; y en Río Negro, en 2019.



El fallo estaba firmado por los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz, ante la ausencia del cuarto y enemistado supremo Ricardo Lorenzetti.

Las presentaciones judiciales habían sido realizadas por el intendente de San Miguel de Tucumán y candidato a vicegobernador de Juntos por el Cambio, Germán Alfaro. Y en el caso de San Juan, por el empresario y candidato liberal a gobernador de esa provincia, Sergio Vallejos.

De esta manera, pidieron la anulación de las fórmulas del oficialismo integradas por los actuales gobernadores de Tucumán, Juan Manzur; y de San Juan, Sergio Uñac.

Manzur iba como candidato a vicegobernador en la fórmula encabezada por Osvaldo Jaldo. Según el pedido de inconstitucionalidad realizado por Alfaro, el artículo 90 de la Constitución de Tucumán le impide al exjefe de Gabinete presentarse como vice, ya que se trataría de su quinta elección consecutiva como candidato dentro de un binomio.

Manzur fue vicegobernador de Jorge Alperovich en los periodos 2007-2011 y 2011-2015; para luego presentarse como gobernador con la compañía de Jaldo para los períodos 2015-2019 y 2019-2023.

Finalmente, el gobernador tucumano decidió dar un paso al costado y llamar a elecciones en menos de un mes.

Seguí leyendo: