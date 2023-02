Este año, los argentinos volverán a las urnas para elegir al presidente de la Nación que asumirá el 10 de diciembre. También se votarán los cargos de Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 21 gobernadores y se renovarán bancas en Diputados y Senadores nacionales. Si bien la Cámara Electoral Nacional no publicó aún el cronograma oficial de este año, la legislación permite inferir con anticipación cómo se establecerán de las fechas más importantes de la carrera electoral 2023. Así, las PASO nacionales se realizarían el 13 de agosto y las elecciones generales el 22 de octubre.









Elecciones 2023: ¿Qué se vota en Argentina?

Además de votar al próximo Presidente y Vicepresidente de la Argentina, este año se dirimirán los cargos de jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y los gobernadores de 21 provincias, dado que los mandatarios de Santiago del Estero y Corrientes fueron electos en 2021.

Los sufragistas definirán también la renovación en el Congreso de la Nación: se elegirán 130 diputados nacionales, la mitad de la Cámara baja, y 24 senadores nacionales, un tercio de la Cámara alta.



Además, se votarán nuevos cargos de legisladores provinciales, de intendentes y de concejales municipales.





Las fechas más importantes del calendario electoral:

Fecha límite para la convocatoria a las PASO nacionales : hasta el 15 de mayo (90 días antes de los comicios, según la Ley 26.571)

: hasta el 15 de mayo (90 días antes de los comicios, según la Ley 26.571) Inscripción de las alianzas electorales entre partidos : hasta el 14 de junio (hasta 60 días antes de la elección)

: hasta el 14 de junio (hasta 60 días antes de la elección) Presentación de las listas de precandidatos : hasta el 24 de junio (50 días antes de los comicios)

: hasta el 24 de junio (50 días antes de los comicios) Comienzo de la campaña electoral : 24 de junio (a partir de la presentación de las listas)

: 24 de junio (a partir de la presentación de las listas) Período de emisión de publicidades en medios audiovisuales : desde el 9 de julio.

: desde el 9 de julio. Veda electoral : 11 de agosto desde las 8 horas.

: 11 de agosto desde las 8 horas. PASO nacionales : según la Ley 26.571, se realiza el segundo domingo de agosto, es decir, el 13 de agosto .

: según la Ley 26.571, se realiza el segundo domingo de agosto, es decir, el . Escrutinio definitivo : 15 de agosto. Durante la finalización de esa jornada se oficializarán las fórmulas que competirán en las elecciones generales.

: 15 de agosto. Durante la finalización de esa jornada se oficializarán las fórmulas que competirán en las elecciones generales. Inicio de la campaña para las elecciones generales : 3 de septiembre (50 días antes del proceso electoral, según lo dispone el Código Nacional Electoral)

: 3 de septiembre (50 días antes del proceso electoral, según lo dispone el Código Nacional Electoral) Período de emisión de publicidades en medios audiovisuales : desde el 17 de septiembre.

: desde el 17 de septiembre. Debates públicos obligatorios entre candidatos presidenciales : 8 y el 15 de octubre.

: 8 y el 15 de octubre. Veda electoral : 20 de octubre desde las 8 horas.

: 20 de octubre desde las 8 horas. Elecciones generales: se realiza el cuarto domingo de octubre. Este año serán el 22 de octubre.

Cuándo son las elecciones generales de 2023

La Cámara Electoral Nacional todavía no dio a conocer el cronograma oficial de este año. Sin embargo, la legislación permite inferir con anticipación cómo se establecerán de las fechas más importantes de la carrera electoral 2023.

Según la Ley 26.571, las PASO nacionales se realizan el segundo domingo de agosto: el 13 de agosto. En tanto que las elecciones generales nacionales se realizan el cuarto domingo de octubre. Esto es el 22 de octubre.

¿Qué son las PASO y para qué sirven?

Las PASO —elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias— son elecciones en la que se definen los candidatos que competirán en los comicios generales. Es una obligación para todos los partidos políticos de elegir a sus candidatos en internas abiertas en un mismo día y en todo el país. Votan los mismos electores que ejercerán su derecho al voto en los comicios generales.

Las listas que compiten dentro de un mismo partido, y superan el piso establecido en las PASO -para cargos legislativos se pide al menos el 2 por mil del total de los inscriptos en el padrón general de cada distrito electoral-, tendrán representación en la boleta definitiva con la que el espacio político competirá en las elecciones generales.

Los lugares en las listas son repartidos con el sistema D'Hondt que asigna bancas según el caudal de votos que cada precandidato haya recibido. Para superar la instancia de primarias los precandidatos deben haber obtenido como mínimo el 1,5 por ciento de los votos válidos emitidos en el distrito para la categoría a la que se postularon.

Elecciones 2023: en qué días se votará provincia por provincia

La Pampa

La Pampa abre el calendario electoral 2023. El Tribunal Electoral de esa provincia oficializó las fechas de las PASO para el 12 de febrero —se elegirán candidatos a gobernador, vicegobernador, diputados provinciales— y las generales el 14 de mayo.

Río Negro

La gobernadora rionegrina Arabela Carreras firmó el decreto que convoca a elecciones provinciales para el próximo 16 de abril. Los rionegrinos elegirán a su siguiente gobernador, vicegobernador, legisladores provinciales y comisionados de fomento.

Neuquén

En Neuquén, las elecciones provinciales se llevarán a cabo el 16 de abril, determinó Omar Gutiérrez. En esa fecha, la ciudadanía elegirá gobernador, vice, legisladores y autoridades municipales de algunas localidades bajo la modalidad de Boleta Única Electrónica.

Misiones

En Misiones no habrá PASO. El llamado a elecciones provinciales fue fijado para el domingo 7 de mayo de 2023. Se elegirá al próximo gobernador, que sucederá a Oscar Herrera Ahuad, y vicegobernador, y se renovará además la mitad de los diputados provinciales, concejalías e intendencias en todas las localidades.

Jujuy

En esa provincia no habrá PASO y se estableció que sus comicios serán el próximo domingo 7 de mayo. Los ciudadanos votarán al nuevo gobernador, a intendentes y la mitad de los cuerpos legislativos de todas sus jurisdicciones. Los comicios en esa provincia serán en simultáneo con la elección de convencionales constituyentes que tienen a su cargo discutir la reforma parcial de la Constitución local que impulsa el Ejecutivo jujeño.

Tucumán

En tanto, el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, anunció oficialmente que las elecciones de la provincia se llevarán a cabo el domingo 14 de mayo, para todos los cargos.

Salta

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, definió que no habrá PASO y convocó a elecciones generales para definir cargos provinciales y municipales para el 14 de mayo de 2023, a través del sistema de boleta única electrónica.

San Juan

El gobernador Sergio Uñac desestimó las PASO y anunció que la fecha de las elecciones provinciales serán el domingo 14 de mayo para elegir gobernador y vice, 19 diputados departamentales y 17 diputados por representación proporcional.

Mendoza

En Mendoza se resolvió que el 11 de junio serán las PASO para elegir candidatos a gobernador, vice y legisladores, y el 24 de septiembre las generales para definir el nuevo mandatario provincial. Se votará con el sistema de boleta única

Chaco

El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, anunció a mediados de diciembre que convocará a elecciones generales para gobernador y vicegobernador de la provincia y renovación de 16 diputados provinciales para el 17 de septiembre de este año.

San Luis

El gobernador Alberto Rodríguez Saá puso fecha para asistir a las urnas para el próximo 11 de junio, a fin de cubrir los distintos cargos provinciales mediante el polémico sistema electoral de Lemas. Se dirimirán las candidaturas de gobernador y vicegobernador de la provincia; senadores y diputados provinciales, intendentes municipales e intendentes comisionados y concejales municipales, cuyos mandatos vencen y deben renovarse el 10 de diciembre de 2023.

Por otro lado, aunque todavía no fijaron una fecha, las leyes locales de Formosa, Tierra del Fuego y Santa Fe establecen un calendario disociado del nacional. A partir de la Ley provincial 12.367 -que determina que el sufragio debe realizarse entre 42 y 80 días antes que las nacionales-, los santafesinos se encontrarán en las urnas entre el 27 de agosto y el 10 de septiembre para elegir al gobernador que sucederá a Omar Perotti.

Entre Ríos puede optar por renovar los cargos locales en forma separada o conjunta con las elecciones nacionales. En el primer caso, las PASO serían el 30 de julio. Córdoba también desdoblará su elección de la puja por el Gobierno nacional, pero aún no fijó la fecha en el calendario.

Las seis jurisdicciones que mantienen su calendario atado al nacional hasta ahora son: Buenos Aires, CABA, Chubut, Catamarca, La Rioja y Santa Cruz.

En qué provincias habrá elecciones desdobladas

Que provincias no desdoblarán las elecciones

En el proceso de definición de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias () ydel, once provincias argentinas ya confirmaron elde sus comicios respecto de las elecciones nacionales:A estas se les sumanque si bien todavía no dieron a conocer en qué fechas lo harán,llamarán a sus ciudadanos a las urnas en días diferentes. En uno elegirán a sus representantes locales y en otro a los nacionales —en el caso de Santa Fe y Tierra del Fuego, así lo establecen sus constituciones—. Por su parte,todavía no definen cómo resolverán los sufragios provinciales de este 2023.

Las seis jurisdicciones que mantienen su cronograma electoral atado al nacional por el momento son:

