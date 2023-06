(Desde Tucumán)



Los tucumanos, a pesar de la intervención de la Corte Suprema de Justicia que intentó impedirlo, pudieron votar este domingo y el peronismo --al cierre de esta edición-- volvía a triunfar de manera rotunda en la sexta provincia con más habitantes del país. Osvaldo Jaldo, el actual vicegobernador, se quedó con el cargo provincial más importante y Juan Manzur, actual gobernador y exjefe de Gabinete --corrido de la boleta por el fallo de la Corte--, estuvo al frente de la campaña e intentará, en las próximas elecciones, dar el salto a nivel nacional. La fórmula Jaldo- Miguel Acevedo obtenía anoche más del 60 por ciento de los votos. Segundo quedaba con menos del 30 por ciento, Juntos por el Cambio, con la lista que encabezó Roberto Sánchez acompañado por Germán Alfaro y en tercer lugar, con un magro tres por ciento, se ubicó el candidato que apoyó el libertario Javier Milei, Ricardo Bussi, hijo del genocida de la última dictadura cívico-militar.



Varios miembros de la Liga de Gobernadores como Ricardo Quintela de La Rioja, Raúl Jalil de Catamarca, Gildo Insfrán de Formosa y Gerardo Zamora de Santiago del Estero vinieron el domingo por la noche a los festejos de la capital provincial y dejaron una foto de unidad en la previa de las definiciones de las candidaturas a nivel nacional. También estuvo el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, que se adelantó al presidente, Alberto Fernández. El mandatario llegará a la provincia el lunes por la tarde.





Foto: Prensa Ministerio del Interior





Ganadores y perdedores



"Este es el resultado que la Corte quería evitar", repetían por los pasillos de la Casa de Gobierno tucumana cuando se conocieron los primeros números oficiales. Allí se instaló el bunker de campaña de Jaldo. El flamante gobernador expresó, pasadas las once de la noche, y con más del 20 por ciento de las mesas escrutadas: "Hoy, una vez más, con una diferencia más que importante, estamos ganando la provincia de Tucumán. Ha sido una campaña con mucho esfuerzo y sacrificio. Cuando nos pararon las elecciones el 14 de mayo a través de una cautelar, el presidente del partido, Juan Manzur, nos reunió y con su tranquilidad y paciencia designó al candidato a vicegobernador electo, un hombre que nos viene acompañando muchos años en la gestión". Luego agregó, tajante: "Aquí no sólo el FdT por Tucumán ganó, no sólo ganaron Manzur, Jaldo y Acevedo, ganaron todos y, como hay ganadores, también hay perdedores. Los perdedores no son sólo locales como Sánchez y Alfaro, acá también perdió Larreta, Bullrich, Macri, perdieron todos los de Juntos por el Cambio". "No hay dudas que a nivel nacional el peronismo se va a reorganizar. Vamos a trabajar con Juan y todos los compañeros para que el movimiento Nacional Justicialista se una y conservemos el gobierno ganando las PASO y las generales. Este es el primer paso. Vamos a ganar el gobierno nacional", finalizó.

Manzur había hablado antes. "Tucumán tiene un nuevo gobernador y se llama Osvaldo Jaldo, acompañado por el vicegobernador, Miguel Acevedo", los ungió. "El peronismo una vez más vuelve a ganar por amplio margen la provincia de Tucumán".

















Afuera, en la plaza Independencia con banderas y bombos, entre los naranjos, había un grupo de militantes, luego de disfrutar de un show que tuvo como protagonista a la cantante Gladys "La bomba tucumana". El Presidente y el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, fueron los primeros dirigentes del gobierno nacional en enviar su mensaje: "La Corte intentó desfavorecer esta elección y Manzur declinó su candidatura a vicegobernador para brindar certezas al pueblo tucumano. Así fue que la fórmula que Jaldo encabeza junto a Acevedo ha hecho que el FDT triunfe nuevamente", dijo el mandatario.









La fría jornada electoral se desarrolló con normalidad en toda la provincia --más allá de algunas quejas de la oposición, que pidió --sin éxito-- extender el horario de votación porque dijeron que los comicios empezaron tarde por dificultades para abrir las mesas-. Votó cerca del 86 por ciento del padrón, de un total de 1.300.000 electores que estaban habilitados para sufragar. Casi un punto más que en las elecciones de 2019. El vice de Jaldo, que cambió a último momento por la definición de la Corte, será Acevedo. En la actualidad se desempeña como ministro del Interior del oficialismo y es un hombre cercano a Manzur que, sin embargo, cuando el vínculo entre él y Jaldo pasó sus momentos más conflictivos, ofició de mediador. El enfrentamiento entre el jaldismo y el sector de Manzur fecha de larga data, pero en estas elecciones los dos sectores decidieron amainar la interna y enfrentar los comicios en unidad. "Mejor Unidos", fue la consigna de campaña.

Las calles de Tucumán se pudieron ver todos estos días colmadas de carteles en la vía pública con la cara de los candidatos, opositores y oficialistas. "Rossana Chahla, candidata a intendenta; Osvaldo Jaldo candidato a gobernador; Miguel Acevedo a vicegobernador", consignaban las pancartas y, en ellas, curiosamente también aparecía la foto gigante de Juan Manzur. En el lugar donde debía ir el cargo aparecía la palabra "conducción". Muchos afiches, como los que estaban pegados a lo largo del camino que conduce del aeropuerto al centro de la ciudad, quedaron viejos y el exjefe de gabinete aún aparecía como el candidato a vicepresidente. Sucede que esa iba a ser la fórmula hasta que la Corte Suprema impugnó la candidatura de Manzur y suspendió las elecciones que debían ser el 14 de mayo tan solo cinco días antes de la fecha. El gobernador se bajó de la competencia y desde el gobierno fijaron como fecha para la votación este domingo 11. El oficialismo tuvo que volver a imprimir las boletas sin la cara del gobernador y con el cambio de fecha. Ese, sin embargo, no fue un requisito para la oposición, que pudo usar las boletas por más que tenían impresa la fecha anterior.





La previa

La jornada comenzó temprano en suelo tucumano con la votación de Osvaldo Jaldo, cerca de las 8.30, en la escuela número 8 de la localidad de Trancas, a unos 75 kilómetros de la capital. Allí el flamante gobernador había expresado: "Estuve gobernando 513 días la provincia de Tucumán cuando a Manzur le tocó ser Jefe de Gabinete, o sea que los tucumanos ya saben cómo gobierno. Me vieron trabajar y tomar decisiones importantes, así que lo que yo puedo comprometerme es a reafirmar todo ese trabajo que venimos haciendo". Además, se tomó unos minutos para hablar de la situación del peronismo a nivel nacional y expresó: "Si no hay consenso hay que ir a las PASO". A la misma hora votó el candidato a vice, Miguel Acevedo, en San Miguel de Tucumán

"El doctor", como le dicen los tucumanos a Manzur, votó cerca de las once. Unos minutos antes llegó caminando a votar al colegio parroquial El Salvador, de Yerba Buena que queda a tan solo unas cuadras de su casa. Acompañado de su esposa y sus hijos hizo la fila e ingresó al cuarto oscuro cerca de las once de la mañana. Acá, en su provincia, a diferencia de lo que hacía cuando era jefe de gabinete, Manzur no madruga, comentaron jocosos sus colaboradores. Luego de votar, el gobernador dio declaraciones a la prensa y de su proyección nacional: "Hay que esperar. Hablo con todos los colegas gobernadores, hay hombres y mujeres de primerísimo nivel, con muchísima experiencia que han demostrado una gestión impecable. No tengo ninguna duda que nuestro espacio político a futuro va a elegir lo mejor". Luego de eso, el tucumano volvió caminando a su casa, donde esperó los resultados.

Manzur, que tras la impugnación de la Corte no ocupará ningún cargo provincial, no asistió a la última reunión de gobernadores en el CFI y tampoco firmó el documento junto a los 13 líderes provinciales que pidieron por un candidato de unidad, pero sí mantiene un diálogo permanente con el resto de sus compañeros. Se espera que el tucumano, ya resuelta la elección local y con el triunfo en sus manos, salga a buscar un lugar en el armado a nivel nacional. Puede ser, por ejemplo, que pida por la vicepresidencia de la fórmula o que encabece una propia de los gobernadores si hay PASO. Cerca de las 19 Manzur se dirigió al bunker oficialista ubicado en el salón blanco de la gobernación provincial para seguir de cerca los resultados.



La disputa capital y la derrota de Bussi

Otro de los lugares clave fue la capital. Aquí tenía a cargo la intendencia el opositor, Germán Alfaro, exsenador radical y candidato a vice de Sánchez. Su espacio puso como candidata a su esposa, la legisladora nacional Beatriz Ávila. Contra ella compitió con Rossana Chahla, exministra de Salud de la pandemia, muy cercana a Manzur, que llevaba en su lista como primer candidato a legislador al senador nacional Pablo Yedlin, también del riñón del mandatario provincial. Allí el resultado fue ajustado y hasta el cierre de esta edición no había resultado claro. El mapa de las intendencias, más allá de la pelea reñida por la capital, se habría sostenido. Los restantes tres distritos opositores --Yerba Buena, Concepción --la ciudad de Sánchez-- y Bella Vista--, seguirían en manos opositoras.

El tercer puesto de la elección provincial quedó en manos de Fuerza Republicana, cuyo candidato fue el hijo del exgobernador y genocida Antonio Bussi. Que quedó en un lejajo 3,9 por ciento al cierre de esta edición. Ricardo Bussi se mostraba en las fotos de los afiches de toda la capital con su candidato a vicepresidente, Gerardo Huesen, y con Javier Milei. Esta fue una de las pocas fuerzas provinciales que apoyó Milei y los resultados fueron significativamente pobres.











Hubo, además otras seis fórmulas: Federico Masso y Florencia Guerra del Frente Amplio por Tucumán; Martín Correa y Alejandra Arreguez del FIT; Raquel Grassino y Luis Toranzo de la Política Obrera y Juan Coria y Liliana Guzmán de Nos Une el Cambio. Grassino, la candidata a gobernadora de la Política Obrera, denunció que hubo irregularidades en los comicios. Desde el partido expresaron que hubo "ausencia de boletas; bloqueos a los fiscales generales de su espacio e impedimentos de ejercer su función a fiscales que eran a la vez candidatos".



Wado de Pedro llegó desde Buenos Aires al filo de la media noche. "Una gesta patriótica que reafirma el federalismo, la voluntad de independencia nada más y nada menos que en Tucumán", dijo el ministro del Interior apuntando a la Corte. "A 40 años de democracia tenemos que volver a esa Argentina ordenada donde cada institución cumple un rol y respetar la voz de las urnas", agregó. Y sobre los resultados aún pendientes, añadió: "Estamos rezando para que la compañera Intendenta pueda ganar en capital".