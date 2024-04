El eterno coqueteo entre el Turismo Carretera y la historia no deja de sorprender. Mientras la renovación de autos genera un movimiento sin precedentes en los talleres, las pistas entregan un espectáculo memorable con vehículos de distintas épocas, mano a mano, como en los años que forjaron a la categoría más longeva del deporte motor. Pero, ¿puede un guionista tramar tal semejanza? En la 4ta fecha del 2024 se impuso, en el autódromo de Toay y con un movimiento magistral, el entrerriano Mariano Werner a bordo del flamante Ford Mustang de nueva generación, en la semana en que el pony car celebra el 60° aniversario de su creación y recordando la única alegría de este modelo, en manos de Oscar Cabalén en 1967, justamente en territorio pampeano. Por increíble que parezca la similitud, desafiando lo imaginable, fue posible con el TC.

El dominio de Diego Ciantini (Chevrolet), en el intento de despedir su Chevy con honores antes de pasar a un Camaro desde la próxima carrera, se frustró. El balcarceño venció en los parciales y tras una buena parada en boxes para cumplir con el requisito de cambiar dos neumáticos, que hacía de esta cita una competencia especial, se dirigía al triunfo. Pero su camino iría a coincidir con el de Werner, que tomó una estrategia diferente. Es que el entrerriano se mantuvo en la pista hasta el último momento posible para el cambio de caucho, pasando de cuarto a segundo, a más de ocho segundos del "Bochita" hasta que un Pace Car fue necesario para sacar el Chevrolet de Gastón Mazzacane de una posición peligrosa y las distancias se esfumaron. A cuatro giros de terminar lo pautado, la carrera se relanzó para que coincidan en tiempo y espacio la prudencia y respeto de Ciantini con el arrojo de la única chance de Werner, premiado por la manera de domar el Mustang del lado externo, menos favorecido, en la primera curva del circuito. "Si no aparecía el auto de seguridad no tenía chances, pero esta vez me jugó a favor", reconoció el tricampeón y cabeza del Fadel Werner Competición, tras la eufórica celebración que se les hizo costumbre, al menos una vez en cada una de los últimas 14 temporadas.

Victoria N°15 de Werner en TC, primera con el Mustang / PRENSA ACTC

La amargura de Ciantini al sentirse responsable de que la mala racha se extienda a 12 carreras sin ganar para la marca del moño, se hizo notar: "Era un fin de semana ganado, llevábamos una buena diferencia y en el relanzamiento Mariano me superó bien". El avance en términos de performance devolvió al chico del JP Carrera a los primeros planos y escaló posiciones en el torneo. También logró ver el lado positivo el uruguayo Mauricio Lambiris (Ford), reapareciendo en puestos de avanzada y concretando el ascenso al estrado con el tercer lugar en la traza pampeana. "Por fin salimos de los problemas, fue un inicio de año complicado, trabajamos mucho para solucionarlo y este es el premio para el equipo y el motorista (Cristian Navarro) que pasó malos momentos", manifestó el piloto oriental que también se afirma entre los mejores de la tabla de puntos con atención del Maquin Parts Racing.

Werner le dio el segundo triunfo del historial de TC al Ford Mustang casi 57 años después que el "Califa" Oscar Cabelén en la Vuelta de La Pampa del 18 de junio de 1967. Con este resultado saltó a la cima del campeonato con 144,5 puntos, aprovechando el retraso (fue 21° en Toay) del último ganador, José Manuel Urcera (Ford) y sus 126,5 unidades acumuladas. Las agendas harán coincidir a los pilotos de TC en la 5ta fecha del año dentro de dos semanas, el fin de semana del 12 de mayo en Termas de Río Hondo, Santiago del Estero.

Los equipos fueron clave en el cambio de gomas / PRENSA ACTC

Frente de renovación

Las últimas semanas sirvieron para evaluar la homologación de una moderna caja de cambios que se habilitará para el TC. El responsable del departamento técnico, Ing Alejandro Iuliano, restacó que los ensayos con el producto francés de la renombrada firma SADEV fueron positivos y que, tras las vueltas de testeo en el autódromo de La Plata, "haremos una evaluación para verificar desgaste y si está en condiciones para ponerla en una carrera, validarla lo antes posible y establecer un plan de producción con la fábrica". Es una de las más requeridas dentro de los elementos de transmisión en vehículos de competición del mundo. Por otro lado, comenzaron el cursado que, como ente fiscalizador que aumentó las carreras bajo su órbita, la Comisión Asesora y Fiscalizadora de la ACTC lanzó para formación de oficiales deportivos. El ciclo inició con 46 alumnos que reciben la experiencia de quienes se han desempeñado como oficiales de pista (banderilleros), auxiliares de rescate u oficiales deportivos. Se suma a la diplomatura "Mecánico Especialista ACTC" que está en su tercer año de dictado.