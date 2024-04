El subsecretario de Interior chileno, Manuel Monsalve, anunció este domingo que el gobierno se querellará contra los responsables del asesinato de tres policías ocurrido la madrugada del sábado en la región del Bio Bío, una zona mapuche del sur de Chile. Mientras continúa una intensa búsqueda para encontrar a los autores del crimen, la ministra del Interior Carolina Tohá sostuvo que se trata de "un tipo de ataque que no se había visto nunca" en el país. El triple homicidio se produjo el sábado en la localidad de Cañete, a 500 kilómetros al sur de Santiago, el mismo día en que la institución policial celebraba un nuevo aniversario.



"Aspiramos a las penas más altas"

"Las querellas que va a presentar el gobierno van a ser por homicidio contra Carabineros, infracción a la Ley de Armas y organización criminal", precisó Monsalve, quien aseguró que, si bien el Ejecutivo quisiera presentar una querella por Ley Antiterrorista, esta "no permitiría ser lo suficientemente eficaces ni aplicar las penas más altas". Según el ministro, si se consiguen acreditar las evidencias ante la justicia, los tres delitos denunciados conllevan una pena de cadena perpetua calificada.

"Estamos aspirando a las penas más altas", agregó la autoridad en un punto de prensa desde el lugar de los hechos. El ataque contra los funcionarios de Control de Orden Público (COP) de la comisaría de Los Álamos ocurrió cuando un grupo de hombres armados disparó contra la patrulla policial, antes de prender fuego al vehículo con ellos adentro. Murieron calcinados un sargento y dos cabos.

Otras versiones publicadas en la prensa especulan con que los carabineros fueron emboscados, reducidos, atados y después asesinados antes de que fuera incendiada su camioneta. Cuatro fiscales llevan adelante la investigación y por ahora ningún grupo se ha adjudicado el ataque. Tres comunas de la provincia de Arauco quedaron bajo toque de queda nocturno.

Se trata del peor ataque contra Carabineros, la policía militarizada del país, en la historia reciente del país, tanto por tratarse de un asesinato múltiple simultáneo como por la forma en la que habrían sido asesinados los agentes. Durante la jornada del domingo fueron entregados los cuerpos de los agentes a sus familiares, después de que el Servicio Médico Legal (SML) finalizara sus pericias, que serán uno de los puntos claves de la investigación.

Tres detenidos y muchas dudas

Carabineros realizó varios operativos este domingo en Cañete, Región del Biobío, en el marco de la investigación por el atentado que terminó con los tres uniformados asesinados. En medio de esos procedimientos la policía detuvo a tres personas en un sector cercano al lugar donde fue hallada la camioneta con los cuerpos de los carabineros.

Todavía no se informó si las detenciones tenían relación con el crimen. De hecho, desde la Fiscalía señalaron al diario La Tercera que no se despacharon órdenes de detención por esta causa, que está siendo dirigida por la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena. Los sujetos aprehendidos fueron trasladados hasta una comisaría de Cañete para realizar un control de identidad preventivo.

Sin cambios en mandos de carabineros

En una entrevista con Canal 13, la ministra Carolina Tohá aseguró que "este es un tipo de ataque que no se había visto nunca" en Chile. Lo inusitado del hecho se sostiene en "el nivel de violencia" y el despliegue de recursos empleados en su ejecución, explicó la ministra. "Los asesinaron fuera (de la camioneta) y no se sabe en qué circunstancias. No se sabe tampoco por qué se bajaron (del vehículo)", señaló Tohá.

La ministra del Interior chilena confirmó en su cargo al director general de la policía, Ricardo Yáñez, que debe enfrentar el 7 de mayo una audiencia de formalización por su responsabilidad en casos de violaciones a los derechos humanos en las protestas de octubre de 2019. "En este momento no puede haber cambios en el mando de carabineros", dijo Tohá.

Aunque esta misma semana el gobierno, presionado por una parte del oficialismo, había anunciado que el jefe policial dejaría el cargo antes de su imputación, este duro golpe a Carabineros dio vuelta al escenario. Yáñez viajó el sábado hasta la zona del crimen y denunció que el ataque "no fue casual". "¿Por qué nos matan? ¿Por qué nos siguen atacando? Si solo tratamos de contribuir a la paz de este país", planteó el director de carabineros.

El mismo sábado el presidente Gabriel Boric calificó a los autores del triple crimen de "terroristas" y expresó: "Les aseguro a los chilenos y chilenas que no habrá impunidad y que daremos con el paradero de los autores de este terrible crimen". Junto con Boric, en una señal de unidad institucional, viajaron a la ciudad de Concepción los comandantes del Ejército, la Fuerza Aérea y la Marina, además de parlamentarios y el presidente de la Corte Suprema.

Una región conflictiva

Las regiones de La Araucanía y el Bio Bío son escenario desde hace décadas de un conflicto que involucra pueblos originarios, el Estado y grandes empresarios latifundistas y forestales que explotan tierras y bosques considerados ancestrales por las comunidades indígenas. Desde mayo de 2022 las zonas afectadas por el conflicto están bajo estado de emergencia, en un intento por controlar los ataques, en su mayoría sabotajes incendiarios de grupos armados.

Esta situación se combina ahora con una crisis de seguridad que atraviesa el país y que ha provocado un aumento de los delitos violentos y del crimen organizado. "Podemos estar frente a un hecho específico y puntual o frente a un cambio de escenario y estrategias de la violencia rural. Eso es algo que hay que aclarar en el marco de la investigación", insistió el subsecretario Monsalve.

La semana pasada el gobierno había celebrado la reducción a la mitad de las acciones violentas respecto al inicio de la gestión del presidente Gabriel Boric, en marzo de 2022. También esa misma semana la justicia declaró culpable de "usurpación violenta de predio, hurto y atentado contra la autoridad" a Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), una de las agrupaciones que ha reivindicado ataques incendiarios en la zona.