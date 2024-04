Mirtha Legrand, la diva de los almuerzos, ya venía molesta porque el Presidente no tuvo ni un gesto para saludarla en la previa, pero cuando escuchó su discurso meneó la cabeza con sorpresa y aún más desconcierto. El disgusto lo percibieron los invitados a su lado, que esgrimieron los mismos niveles de estupefacción. El discurso de Javier Milei en la cena de la Fundación Libertad -donde imitó a economistas críticos, se burló de participantes y faltó el respeto a propios y extraños- volvió a encender las alarmas sobre la personalidad y la estabilidad emocional del mandatario, algo que se había planteado como una luz roja en la campaña, en el período previo a la primera vuelta electoral. La mayoría de los presentes en una platea muy afín, dado que la Fundación es un think tank conservador y liberal, coincidieron ante la consulta de Página I12 que la ponencia “fue una payasada y técnicamente inentendible” (intentó explicar el orígen del concepto salario con apelaciones equivocadas sobre la sal como moneda), y apuntaron, además, que “hay que cuidar los niveles de intelectualidad, no deja de ser Milei el Presidente”.

El establishment y la estabilidad emocional del Presidente