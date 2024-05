"El Estado nacional no puede decir 'la salud no es mi problema' y sacar los remedios a pacientes oncológicos. Cuando eso pasa todo cae sobre la Provincia y los municipios, y aunque Javier Milei nos quiera fundir, nosotros no podemos viajar como él ni hablamos con entidades extrañas, tenemos que dar respuestas a los vecinos bonaerenses."

La frase corresponde al gobernador Axel Kicillof, que reflexionó luego de compartir una jornada cargada de actividades junto a Julio Alak. A lo largo del martes, el mandatario de la provincia de Buenos Aires y el intendente de La Plata presentaron el proyecto de puesta en valor de la plaza San Martín, inauguraron las obras de reconstrucción de la escuela secundaria N°22, entregaron 218 escrituras gratuitas, anunciaron la remodelación del Salón Dorado municipal y entregaron equipamiento de seguridad.

En diálogo con la prensa y al ser consultado sobre diversas cuestiones de la actualidad, Kicillof enumeró:

*"Más allá de que nos recorten los recursos nacionales, como están haciendo en todas las provincias pero con la nuestra en particular, queremos poner a funcionar todo de nuevo. El Gobierno nacional echa, cierra y ajusta, pero acá garantizamos los puestos de trabajo y les damos mayor eficacia".

*"Cuando hablan de achicar o destruir el Estado, tengan en cuenta que el Gobierno provincial se encarga de la salud, la educación y la seguridad, a pesar de una gestión nacional que está completamente borrado porque desertó".

*"La Provincia de Buenos Aires es la más austera de todas, la que menos gasta de todas comparado con la población que tiene. La que menos trabajadores tiene por habitante, junto a Córdoba, con 34 trabajadores cada mil habitantes. De esos trabajadores 400 mil son docentes, 100 mil son policías, y 80 mil son trabajadores de la salud. Aún así, cuando recorro la provincia me piden más policías, más médicos y más maestros".

*"Los trabajadores y los empresarios se ponen de acuerdo, pero el Gobierno no homologa y no lo acepta, porque quiere que los salarios estén muy por debajo de la inflación".

*"Estamos ante la caída de salarios privados registrados más grande de la historia. Es una caída del 25 por ciento del poder adquisitivo desde que llegó Milei. El Gobierno nacional determinó que los salarios no crezcan".

*"Subimos la partida para comedores escolares, alimentamos a más de 2 millones de familias por día. Son 55 mil millones de pesos por mes, 600 mil millones por año, pero el Gobierno nacional distribuyó cero pesos y congeló partidas. Eso genera dificultades".

Maratón de presentaciones

Si bien los funcionarios destacaron que cada anuncio tiene su propia importancia, la puesta en valor de la plaza San Martín fue uno de los temas centrales. El parque está ubicado en pleno centro de la capital bonaerense y su reconstrucción fue una de las principales propuestas de la campaña de Alak. "Está detonada", dijo Kicillof para resumir su estado.

Durante la conferencia de prensa que los funcionarios brindaron en el Palacio Municipal, el gobernador le agradeció al alcalde platense porque, además de pasar con sus hijos a diario y notar el deterioro, "la plaza San Martín necesita recobrar su esplendor, porque como tanto edificio y tanto monumento histórico de la capital bonaerense, fue muy abandonada", según explicó.

Junto al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires Gabriel Katopodis, Alak y Kicillof explicaron que la obra de puesta en valor contará con una inversión superior a los 3 mil millones de pesos. La remodelación conectará de manera peatonal los edificios de la Gobernación y la Legislatura bonaerense, por lo que la calle 6 y la avenida 7, entre las avenidas 51 y 53, serán niveladas a la altura de la plaza.

"La Plata es una ciudad que nos llena de orgullo, pero como marcamos en el proyecto de integración y de identidad bonaerense, la capital tiene que estar reluciente", expresó Kicillof. Sin embargo, remarcó que esa puesta en valor se dificulta: "Nos cortaron 1 millón de millones de presupuesto provincial, con lo que el Gobierno nacional llama fondos 'discrecionales', pero ya tenemos cuatro juicios iniciados en la Corte Suprema para recuperarlos porque le corresponden a la Provincia".

La primera actividad de la jornada fue en el barrio San Carlos. Durante la mañana, Kicillof y Alak presentaron la reconstrucción de la escuela Crucero ARA General Belgrano, que durante 2023 sufrió un incendio que causó daños mayores. Esto requirió de una inversión de 119 millones de pesos, sumado a la mano de obra, que construyeron 14 aulas para la escuela cuya matrícula asciende a 1.069 alumnos y 375 docentes.

"Después del incendio se convirtió en una escuela que no se podía usar, que compartía edificio y que no estaba en condiciones para dar clase", recordó Kicillof, que resaltó que "los chicos y chicas estaban contentos porque valoran la educación pública". "Ahora parece que porque a nivel nacional o los trolls dicen 'todo el mundo odia', pero no es así, porque los pibes lo valoran muchísimo y demostraron cariño y respeto por sus docentes", agregó el gobernador.

Si bien este no cuenta como tal, el Estado provincial lleva inaugurados 222 edificios escolares inaugurados, y pronto se presentará la remodelación del aula número mil, ya que se están reacondicionando 7 mil escuelas a nivel provincial.

Al hablar sobre ello, Kicillof destacó que "ahora se dificulta porque han cortado los fondos nacionales de mil obras que había en marcha en la Provincia de Buenos Aires", de las cuales 80 son escuelas. "Estamos reclamando que transfieran esas obras paradas, a ver si alguna puede seguir, para generar una lista de prioridades y avanzar", aseguró el gobernador, que días atrás anunció que la Provincia continuará diez obras de infraestructura universitaria paralizadas por el Gobierno nacional.

Otras de las actividades del martes estuvo ligada al programa Mi escritura, Mi casa. Junto a Juan Martín Mena, ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Kicillof y Alak entregaron 218 escrituras sociales. De ese total, 135 pertenecen al Instituto de la vivienda, 69 a familias que la tramitaron bajo la ley 10.830 y 14 a Transferencia del Fisco de la provincia de Buenos Aires, y las familias beneficiadas pertenecen a barrios platenses.

Kicillof recordó que hacer una escritura de manera privada cuesta un millón de pesos, y que "eso el mercado no lo soluciona, porque se ocupa de las cosas donde hay poder adquisitivo y capacidad solvente, pero si no, queda afuera". "Como tenemos la escribanía de Gobierno la ponemos al servicio del pueblo", explicó el gobernador, que durante su gestión ya entregó más de cien mil escrituras en toda la provincia, y más de 7 mil en La Plata.

Luego de la entrega de escrituras, y enmarcado en el proyecto de puesta en valor del eje fundacional de la ciudad de La Plata, la municipalidad platense anunció que restaurará de manera integral los vitrales del Salón Dorado. El deterioro expresado por Alak se extiende dentro de todo el palacio municipal, que luce paredes descascaradas, humedad y oscuridad en la mayoría de sus rincones. Luego de la conferencia de prensa, junto al ministro de Seguridad Javier Alonso, el Gobierno bonaerense entregó 10 motos BMW y 5 móviles de comando para la ciudad de La Plata.