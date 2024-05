Dos ONG’s presentaron una acción de amparo pidiendo la inconstitucionalidad del aumento del pasaje en el SUBTE. Se trata de las organizaciones Observatorio del Derecho de la Ciudad y La Ciudad Somos Quienes La Habitamos, que formularon el planteo en el marco del Expediente 55678/2024-0, que tramita en el fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires.

El planteo invoca la “vulneración de leyes y derechos” mediante la resolución que “aprobó un nuevo cuadro tarifario para la explotación del Servicio Subte”. Según el escrito, esa norma incurrió en “la violación del artículo 24 de la Ley 4472 al establecer una tarifa al usuario injusta e irrazonable” y al mismo tiempo “no cumple con promover el uso generalizado del subte por el excesivo costo económico de la tarifa al usuario”.

Además ,añade el texto, “viola el artículo 46 de la Constitución de la Ciudad y el 42 de la Constitución Nacional en tanto obligan a proteger patrimonio y el interés económico de los usuarios de los servicios públicos”.

“No se explicitó en los fundamentos de la Resolución de qué manera se tomó en cuenta las opiniones de la ciudadanía y las razones por las cuales desestimó cada una de las propuestas y consideraciones realizadas”, abundó el amparo.

La acción judicial fundamenta que “los antecedentes fácticos que tuvo en cuenta el órgano no se cumplieron: motivación, por errores groseros en los hechos que habrían justificado el aumento (en particular, la relación histórica relación entre la tarifa del colectivo y la tarifa al usuario del subte) y finalidad, en tanto, al fijar un aumento desmedido, no cumple con el propósito de promover el uso generalizado del subte”.

La primera etapa del incremento de la tarifa del subte tiene una entrada en vigencia prevista para los próximos días.