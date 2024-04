¿Quién eres? La pregunta asoma en varios momentos del primer episodio de El velo (estreno el miércoles 30 por Star+) dirigida a su protagonista. Lo paradójico es que durante seis episodios la agente del MI6 británico tendrá delante a una mujer tan elusiva, seductora y notable como ella. De Estambul a París, con la CIA y la DGSE francesa toreándose por el premio mayor, y la amenaza inminente de un ataque terrorista en algún interés occidental. La entrega de espionaje internacional creada por Steven Knight, célebre por Peaky Blinders, retoma algunos de los juegos de identidades que el realizador había presentado en el guion de Promesas de Este (David Cronenberg; 2007). Aquí no hay mafia rusa alguna en Londres, sino la presencia virulenta del Estado Islámico por media Europa.

“Ahora quiero llamarme Imogen”, dice la agente Salter (Elisabeth Moss) tras completar un operativo en un aeropuerto. Resoluta, impenetrable y camaleónica, poco después aparecerá en un campo de refugiados con la fachada de pertenecer a una ONG en la frontera entre Turquía y Siria. Su nuevo objetivo es Adilah El Idrissi (Yumna Marwan), varada en ese lugar por motivos incoherentes. Quienes sufrieron el destierro, especialmente las mujeres, la acusan de ser parte del Dáesh y haber cometidos crímenes contra los yazidíes. Otros aseguran que es la “dijnn” de Al Raqa, reencarnación de esa figura mítica del Corán que puede hacerse humo, mutar de forma, y haber devenido en Comandante de una rama disidente del EI. “Si la mujer es un genio o un demonio, Imogen lo descubrirá”, dicen por allí. Pero lo que la agente tiene de eximia en situaciones de alto nivel, encuentra su contrapartida en una conducta errática e impredecible. El velo, entonces, se apoya sobre la narrativa de espionaje para desentrañar lo que está detrás de su título aplicable a sus dos criaturas.

El relato se mueve sobre este aceitado y reconocible sistema de poleas de su género y formato. No faltan las postales de los miembros de la OTAN, las acciones en paralelo, más la partida de ajedrez psicológica en donde los jugadores siempre tienen reservada un movimiento inesperado. Otros dos personajes fundamentales son Malik (Dali Benssalah), su contacto con la agencia inteligencia gala e interés romántico, y el oficial de la CIA (Josh Charles) de métodos despiadados. Descrito como “el estadounidense más estadounidense de los Estados Unidos” quiere controlar a Imogen y ganarle de mano a la inteligencia francesa. “Todos terminan trabajando para nosotros”, lanza el sujeto.

A diferencia de otros especímenes actuales de su tipo (Slow Horses con la comedia negra y Condor con el thriller conspiparanoico), El velo tiene un marcado interés por explorar el drama de las mujeres como carne de cañón al servicio de distintos regímenes. Las temáticas de explotación sexual, la maternidad quebrada, los mandatos misóginos también surgen en esta ficción con la inconfundible marca de la actriz de El cuento de la criada y Shinning Girls. “Una vez en Gilead, siempre en Gilead”, podría parafrasearse sin exagerar, aunque los matices entre June e Imogen sean notorios. Sin embargo, según la actriz, Imogen podría sobrevivir en aquel régimen totalitario imaginado por Margaret Atwood. “Está entrenada y tiene habilidades, si lograra unirse a la Resistencia, le iría bien”, especificó Moss.

Programados

*Hay que esperar una semana para atravesar una vez más “el portal de la imaginación”. El próximo lunes 6 a las 22hs, A&E estrenará La dimensión desconocida. Se trata de la cuarta y última versión de la emblemática serie que cruzó misterio, fantasía y humor más allá de lo comprensible. Jordan Peele (Get Out, Us, Nope) ocupó el rol de Rod Serling, como creador y anfitrión de la entrega. Se emitirán los veinte nuevos capítulos de esta producción respetando su lógica de antología con historias y elencos independiente que incluyen a Adam Scott, Greg Kinnear, Topher Grace y Seth Rogen, entre otros. Eso y el infaltable tana nana tana tana provisto por los acordes de Bernard Herrmann.

* Prime Video confirmó que habrá una segunda temporada para Fallout. Y no es para menos, en pocos días la serie, basada en un videojuego, se convirtió en una de las entregas más vistas en la historia de la plataforma gracias a su imaginería retrofuturística, hiperviolencia y un sentido del humor brutal. Geneva Robertson-Dworet y Graham Wagner, productores ejecutivos y cabezas creativas, agradecieron a Amazon por tener la valentía de hacer un programa que aborda “seriamente todos los problemas graves que enfrenta la sociedad: el canibalismo, el incesto, la torta de gelatina. ¡Y vendrá mucho más!”, dijeron.

* El próximo jueves, Netflix estrenará Todo un hombre. La miniserie protagonizada por Jeff Daniels sigue a Charlie Croker un magnate inmobiliario de Atlanta que debe lidiar con feroces enemigos y hacer lo imposible para volver a la cima luego de que le declaren la quiebra. Fue creada por David E. Kelley (Big Little Lies), está basada en una de las novelas noventosas de Tom Wolfe, y regala un protagonista hecho a imagen y semejanza de Donald Trump.

El personaje

Aksel Borgen de Absuelto (Nicolai Cleve Broch). Exitoso empresario que vuelve a Noruega tras dos décadas en Malasia. ¿Su objetivo? Salvar a la empresa de su pueblito natal. Eso sí, en Lifjord casi nadie lo recuerda de la mejor manera. Quizá tenga que ver con que fue enjuiciado y absuelto por el homicidio de su novia en la secundaria. Ahora debe hacer frente a los prejuicios, las dudas y las acusaciones que todavía siguen presentes en la comunidad. Ya se lo puede seguir por Flow.