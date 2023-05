Desde Salta



Salta se sumó a la lista de provincias en las que los oficialismos locales retuvieron su mandato, y por una buena diferencia, demostrando que ni la pandemia, ni la sequía, ni la crisis económica que atraviesa el país se traslada al humor social en cada territorio.

Gustavo Sáenz, con su frente alianza Gustavo Gobernador, obtuvo el 47,5% de los votos, superando por casi 30 puntos a su inmediato perseguidor y que a la postre fue la sorpresa de estas elecciones, el radical Miguel Nanni, quien encabezaba las listas de Juntos por el Cambio.

Esa coalición, que arrancó con muchos entredichos y con la oposición de un sector local del PRO, alcanzó el 17,4%, relegando al tercer puesto al que hasta el momento y según todos los sondeos sería quien polarice con el actual gobernador, el diputado nacional por el Frente de Todos Emiliano Estrada, que en esta oportunidad decidió ir por fuera de la estructura nacional y armar un espacio local junto al también diputado e integrante del partido Ahora Patria del exdiputado amarillo Alfredo Olmedo, Carlos Zapata.

Ese frente que denominaron Avancemos, apenas superó los 16 puntos en la provincia (16,2%) de un padrón electoral de un poco más de un millón de personas y que tuvo un nivel de presentismo del 69%.

Cuarto se ubicó el ex vicegobernador Walter Wayar, que encabezaba una de las coaliciones que representan al oficialismo nacional, el Frente Entre Todos, que obtuvo el 5%.

De esta manera Gustavo Sáenz dirigirá por segunda y última vez la provincia, ya que su Constitución, recientemente reformada, no permite una tercera reelección. Pero además, mantendrá una amplia mayoría en la Legislatura.

Desde temprano y por la velocidad que arrojan los datos a través del sistema electrónico que se implementa en Salta, el bunker oficialista, ubicado en un hotel céntrico de la ciudad, se llenó de allegados al gobierno que debieron esperar hasta pasadas las 20.30, cuando ya estaba escrutado el 100% de los votos, para escuchar a su líder.

Ya en el escenario, el gobernador agradeció a “todo el pueblo salteño que hoy día no tuvo ninguna marea, sino el poncho salteño que nos abriga desde que nació la patria”. “Hace tres años y medio llegábamos con muchos sueños y proyectos y nos sorprendieron situaciones como la mortalidad en el norte, la pandemia, la sequía, pero no nos frenó, seguimos trabajando para todos los salteños”.

Más adelante expresó que ese esfuerzo realizado en su gestión “debe servirle a los políticos nacionales de ejemplo para dejar de lado las diferencias, que se puede opinar distinto”. Y destacó que su espacio está compuesto por “diferentes partidos políticos, con los que discutimos, nos peleamos, pero, sin embargo, trabajamos para la gente, porque es lo primero”.

“Me llevo el amor de este pueblo, que hoy día ratifica mi trabajo, mi esfuerzo, mi compromiso y el de todo el equipo que me acompaña, gracias de todo corazón a cada uno de los salteños y a Dios por sobre todas las cosas”, gritó. Luego recordó: “(Me) decían que gané cantando Rosa Rosa, y tenían razón, mis hijos me decían que cambie el repertorio, así que empezamos con Universo Paralelo (el cuarteto de La K'onga)”, añadió entre risas, a la vez que mencionó y agradeció las palabras de su “amigo”, Sergio Massa, quien en un Twitt lo felicitó por el resultado “y me dijo que soy mejor gobernador que cantante”.

Sumándose al éxito

Si bien no hubo funcionarios nacionales ni dirigentes políticos acompañando al ganador, el mismo Sáenz contó que estaba en contacto con su “amigo Sergio Massa”, pero que “seguramente no podrá estar porque tiene muchas obligaciones en el Ministerio (de Economía)”. Desde el massismo confirmaron la ausencia del ministro pero informaron que esa amistad sigue intacta, que se habían comunicado por “chats” durante todo el día. Es más, detallaron que desde “hace 7 años pasan los 31 de diciembre juntos”, y que “Gustavo lleva el parlante y canta”.

De hecho, fue el primero en compartir un saludo en sus redes: “Felicitaciones querido, Gustavo Saenz. Trabajar por el desarrollo minero y por la promoción de las economías regionales que generan trabajo para tu gente, tuvo premio. Te abrazo como cada fin de año hace muchos años. PD: está claro que sos mejor gobernador que cantante”, publicó en su cuenta de Twitter el funcionario nacional.

Otro que se sumó a las felicitaciones fue el ministro del Interior, Wado de Pedro: “Quiero felicitar a las y los salteños por la jornada electoral de hoy y saludar al gobernador reelecto Gustavo Saenz. Vamos a seguir trabajando de manera federal para el desarrollo productivo de la provincia”, escribió de Pedro.

Quien también envió sus felicitaciones fue el precandidato presidencial por JxC y Jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta: “Felicitaciones a Gustavo Saenz, reelecto gobernador de Salta y a Juntos por el Cambio por la elección que hicieron! Qué importante el uso de boleta única electrónica para que todos podamos tener los resultados más rápido y de forma más transparente! Felicitaciones a todos los salteños!”

Fiel a su estilo, la otra precandidata dentro de ese espacio, Patricia Bullrich, solo felicitó a sus candidatos por el segundo puesto: “Felicitaciones Nanni y Virginia Cornejo por la excelente elección en Salta. Juntos por el Cambio es la segunda fuerza política de la provincia. En Salta Capital ganamos la categoría de diputado provincial, con Gauffin a la cabeza. Y también la de concejales, logrando 8 lugares en el Concejo Deliberante. ¡La Fuerza del Cambio está en marcha!”, escribió.

Si bien obtuvo una muy buena diferencia con respecto al segundo, la de Sáenz es la peor de las reelecciones desde el advenimiento de la democracia, ya que sus antecesores, Juan Carlos Romero y Juan Manuel Urtubey, superaron en ambos casos los 50 puntos para llegar a su segundo mandato.

En 2011, Urtubey obtuvo el 57% de los votos, mientras que en 1999, Romero alcanzó el 58,48% de los sufragios emitidos.

Los perdedores

A pesar de la derrota y haber quedado tercero, Estrada aseguró sentirse satisfecho con la campaña realizada y el resultado obtenido en su primera elección como candidato a gobernador. “Con 37 años no me imaginaba estar acá y haber construido un espacio desde cero en tan poco tiempo, y sobre todo con propuestas concretas como las que teníamos", dijo.

Miguel Nanni, en cambio, se mostró exultante, “estoy muy feliz”, declaró el radical, que en la semana recibió el apoyo personal de Gerardo Morales, quien tras los resultados en su provincia viajó a Salta y al parecer le dio buenos resultados. “Este es el minuto cero de una gran construcción que comenzamos a realizar desde Juntos por el Cambio”, agregó.

Enojo y festejo oficialista en la capital

Donde las cosas se calentaron fue en la ciudad de Salta. Allí, la actual intendenta que buscaba una reelección que la catapulte a la gobernación en 2027, Bettina Romero, hija del exgobernador, cayó derrotada por el delfín que el gobernador le puso como opositor dentro del mismo oficialismo, el empresario, periodista y senador provincial Emiliano Durand.

El también ex funcionario municipal alcanzó los 37 puntos. Mientras que Romero se quedó con el 20% de los votos que se emitieron en la ciudad más poblada de la provincia.

La disputa por la intendencia dentro del oficialismo entretuvo la campaña. Desde el momento mismo en que Sáenz le dio el visto bueno a Durand para que oficialice su candidatura comenzó una carrera encarnizada entre los dos, con rotura de cartelería y noticias falsas de un lado y otro que Romero decidió denunciar en la justicia. Y que terminó con un debate organizado por la Universidad Nacional en donde la intendenta atacó sistemáticamente a quien a la postre le arrebató la jefatura municipal, y un posterior debate organizado por un canal local que se frustró debido a que Durand se negó a debatir con Romero.