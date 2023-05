El oficialismo triunfó en la provincia más austral del país. El gobernador del partido Forja --parte del Frente de Todos-- en Tierra del Fuego, Gustavo Melella, fue reelecto con más del 53 por ciento de los votos. Al lograr superar el 50 por ciento, el gobernador evitó el ballotage gracias a un gran trabajo de unidad que nucleó a todo el oficialismo en la misma lista. La oposición, en tanto, fue dividida y tuvo una fuerte derrota. Lejos de Melella quedó en segundo puesto el candidato del Pro, Héctor "Tito" Stefani, que tuvo el apoyo del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Aún más lejos se ubicó el candidato de Patricia Bullrich, Pablo Daniel Blanco, que quedó en cuarto lugar con tan solo el 5,79 de los votos. En tercer puesto se ubicó la pastora evangélica, Laura Almirón, del espacio de Javier Milei. Los libertarios se quedaron con el 7,11 por ciento. El quinto puesto fue para el Frente de Izquierda, con el 3 por ciento. En Tierra del Fuego votó este domingo el 70 por ciento del padrón y la sorpresa de la jornada fue el voto en blanco: hubo casi un 21 por ciento de fueguinos que no optaron por ningún candidato. En años anteriores el voto en blanco había sido en la provincia cercano al 7 por ciento.









El super domingo de elecciones, enrarecido por la suspensión que la Corte Suprema de Justicia hizo --a tan solo cinco días-- de los comicios en Tucumán y a los cargos de gobernador y vice en San Juan, arrojó triunfos para el peronismo y sus aliados en el resto de las provincias que pudieron votar. En la provincia patagónica, además, otro dato a destacar, es que la Cámpora se quedó con las tres intendencias. En Ushuaia asumirá su tercer mandato Walter Vuoto; en Río Grande fue reelegido Martin Pérez, y Daniel Harrington en Tolhuin.

Los festejos de Forja, el partido de Melella aliado al peronismo, fueron en el Club San Martín, de la ciudad de Río Grande. Pasadas las 21 el búnker estalló en aplausos y cánticos cuando se conocieron los primeros resultados oficiales. El flamante gobernador reelecto aseguró que "desde el fin y el comienzo del mundo estas elecciones fueron un mensaje de paz que tanto necesitamos a 40 años de democracia". "Acá no hay grieta y lo demuestran las caras que estamos presentes: somos de Forja, peronistas, radicales, independientes y buscamos para este país la unidad. Queremos que no haya mezquindad y que todos trabajemos por el bien común", dijo. Luego, agradeció los mensajes del gobierno nacional y de la oposición. "Esa es la madurez política que queremos", destacó.

Se refería a los mensajes que enviaron tras el triunfo el presidente Alberto Fernández; el ministro de Economía, Sergio Massa; el del Interior, Eduardo de Pedro y el Jefe de Gabinete, Agustín Rossi, entre otros. Fernández twitteó: "tu reelección como gobernador de nuestra maravillosa y productiva Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur es una muestra del compromiso que tenés con este pujante pueblo fueguino. Continuaremos por este camino: más producción y más trabajo". El ministro de Economía dijo: "Felicitaciones Gustavo, el esfuerzo de pensar en la industria, de avanzar con el proyecto Fénix en el desarrollo de gas con valor agregado y de trabajar siempre pensando en tu gente, tiene premio". Rossi, por último, consignó: "El pueblo fueguino reconoció en las urnas a quienes gestionan priorizando sus derechos. ¡Felicitaciones compañero!" .

En Tierra del Fuego el oficialismo logró, a diferencia de lo que pasó en 2019, llegar a las elecciones con fórmulas amplias de unidad entre un sector de la UCR; el Partido Justicialista y el Movimiento Popular Fueguino. Las figuras más importantes de la provincia dejaron de lado las diferencias y fueron juntos. Así lo hicieron el gobernador y la vicegobernadora y compañera de fórmula, Mónica Urquiza, y los intendentes de las tres ciudades. Todos renovaron mandato. Vouto lo hizo con casi el 39 por ciento de los votos en Ushuaia; Pérez con el 56,34 en Río Grande y en Tolhuin Claudio Daniel Harrington sacó el 58,89. Sobre la definición de ir en unidad, Melella dijo: "La alianza era natural porque somos parte de un mismo espacio y tenemos la misma mirada nacional".

La oposición, en tanto, fue dividida. La interna de JxC entre Bullrich y Larreta llegó hasta el fin del mundo y tuvo como resultado la derrota para ambos. El sello de Juntos compitió con una fórmula liderada por el senador Pablo Blanco, respaldado por Bullrich; la exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal y el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. Separado fue el candidato del Pro, Héctor "Tito" Stefani, con el respaldo de Larreta. Los presidenciables de JXC no solo visitaron Tierra del Fuego para apoyar a sus candidatos, sino que Bullrich hasta tuvo tiempo de chicanear a Larreta. En la famosa panadería "La Unión", de Tolhuin, filmó un video con una figura que hay allí del médico René Favaloro (ver aparte).

El espacio de Javier Milei fue representado por la pastora evangélica y anti aborto, Andrea Almirón de Pauli. La líder de la iglesia “Hay vida en Jesús”, cosechó el 7,38 por ciento de los votos. Por más que la evangelista no compitió con el sello de La Libertad Avanza, en la previa de las elecciones Milei había visitado la ciudad de Ushuaia y recorrió las calles con ella. Eso no alcanzó y la performance fue mala. "El voto en blanco es el Milei de Tierra del Fuego", explicó a este diario un consultor que siguió de cerca la elección fueguina. En esa línea, explicó que Milei en "no prende" en TDF porque una de sus ideas era suspender los subsidios a la producción industrial.

Melella ya fue dos veces intendente de Río Grande y una vez gobernador. En este segundo mandato adelantó que tiene intenciones de reformar la Constitución provincial. En reiteradas ocasiones mostró su respaldo al presidente Alberto Fernández, pero desde el oficialismo local prefirieron no asociar la elección al Frente de Todos ni a ninguna figura nacional. El Presidente viajará a la provincia recién el viernes de la semana que comienza. En esa línea, el gobernador reflexionó que "para los oficialismos no es fácil es revalidar la gestión en medio de una situación difícil. La economía influye porque la inflación nos atraviesa a todos, pero creo que en este momento duro que vivimos los argentinos no es hora de mezquindades. Sería bueno que se sienten todos los dirigentes y logren un gran acuerdo por la Argentina".

Sobre la gran cantidad de votos en blanco, Melella sostuvo que: "Es llamativo. Siempre tuvimos un alto nivel en blanco para las legislativas, pero esta vez superó todas las expectativas y tenemos que reflexionar. La gente a veces se cansa de tanta mala onda y de las discusiones y creo que los políticos tenemos que tener la humildad de reflexionar qué pasó, qué provocamos". En la provincia de Tierra del Fuego votó este domingo el 70 por ciento de un padrón compuesto por 141 mil electores. Más allá de que el distrito representa un porcentaje muy pequeño de los votantes a nivel nacional, su importancia es central y estratégica por ser el territorio portuario más cercano a la Antártida. Un territorio de gran interés geopolítico.