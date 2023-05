Cristina Kirchner comenzó su mensaje con un nuevo llamado de alerta sobre las promesas no cumplidas de la democracia a las que viene nombrando como "insatisfacción democrática". "En este año 2023, se cumplen 40 años de Democracia ininterrumpida en nuestro país. Sin embargo, una parte importante de la ciudadanía no se siente representada ni contenidas sus aspiraciones, en una Democracia que se perdió en lo económico, degradó en lo social y ha comenzado a romperse en lo político e institucional. Con bronca y desilusión aparece lo que hace tiempo atrás denominé como la ´insatisfacción democrática´”.

Situó el incio de la pérdida de la democracia en su faz económica en 2016 con el inicio del gobierno de Mauricio Macri y un ciclo de alineamiento con el FMI que terminó en un endeudamiento que llamó "insólito, inédito y político". En ese contexto explicó que la historia que siguió es conocida y criticó a Alberto Fernández emparentándolo directo con el exmandatario. "La casualidad no es una categoría política y, por eso, no es casual que ninguno de los dos Presidentes que aceptaron el programa del FMI conserve aptitud electoral. Sin embargo, en política sí hay causalidad y la determinante es la economía", haciendo un paralelismo entre el Presidente y el expresidente Mauricio Macri.

CFK recordó que cuando se inició el juicio conocido como Vialidad, hace tres años, ella anticipó que la condena e inhabilitación en dicha causa tenían una única traducción política y electoral, y que era la proscripción (ver aparte). En ese momento, cuestionó a quiénes dijeron que "no estaba proscripta". "No se trata sólo de la proscripción de una persona, sino del peronismo. Aunque algunos, por mezquindad o mediocridad, lo negaron recurriendo a tecnicismos legales, la realidad una vez más lo confirmó", aseguró.



Sobre la proscripción hizo un paralelismo más. Esta vez entre su situación y los gobernadores de Tucumán y San Juan y fue dura con la Corte. "La semana pasada, después de un fin de semana electoralmente adverso para JxC y objetivamente favorable para el peronismo, la Corte suspendió las elecciones a gobernador de las provincias de Tucumán y San Juan, a tan sólo 72hs del comienzo de la veda electoral y con un claro objetivo político: perjudicar al peronismo y tapar sus propios delitos", repasó.

En esa línea, recordó que el mismo día y a la misma hora en que la Corte dictaba el fallo, en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados se denunciaba "el escándalo de la obra social del Poder Judicial que involucra a uno de los miembros de esta Corte, como el del enriquecimiento ilícito de su Presidente". "Cuando hablé de proscripción en diciembre de 2022, no era en ejercicio de artes adivinatorias, sino con la comprensión de la etapa histórica que estamos atravesando. Así como tres personas lo hicieron con las provincias de Tucumán y San Juan, no tengan dudas de que lo harán contra mi persona con el fin de evitar que el Peronismo pueda participar del proceso democrático, o bien debilitarlo, conduciéndonos a un callejón sin salida", indicó.

Luego de repetir que, como dijo en diciembre del año pasado, no sería candidata en 2023 y que no iba a ser "mascota del poder", CFK expresó: "He dado muestras, como nadie, de privilegiar el proyecto colectivo sobre la ubicación personal. No voy a entrar en el juego perverso que nos imponen con fachada democrática para que esos mismos jueces, encaramados hoy en la Corte, dicten un fallo inhabilitándome o directamente sacándome cualquier candidatura que pueda ostentar, para dejar al Peronismo en absoluta fragilidad y debilidad frente a la contienda electoral. Los hechos recientes me han dado la razón".

Para reforzar, aclaró: "No se trató de una decisión apresurada ni producto del momento, sino de una decisión razonada y pensada. Los conozco, sé como piensan, como actúan y cómo van a actuar. Los he visto a lo largo de la historia y experimenté su juego en carne propia y de mi familia, con una persecución atada con precisión quirúrgica al calendario electoral". Por último, denunció que "desde el 2016 el Partido Judicial funciona como una Task Force de Juntos por el Cambio y los grupos económicos concentrados para producir la eliminación de sus adversarios políticos", y finalizó: "No pudieron ni podrán acabar con la memoria ni los sueños de millones de argentinos y argentinas a vivir en una nación libre, cuyo pueblo progresa en orden y es feliz".