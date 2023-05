“Casados con hijos”, la reconocida serie argentina protagonizada por Guillermo Francella y Florencia Peña, cuya versión teatral también fue un éxito este verano 2023, se estrena este miércoles 17 de mayo a las 22 en Netflix. Estarán disponibles las cinco temporadas completas.

Para anunciar el estreno, la plataforma de streaming compartió un divertido spot que simula un chat entre los integrantes de la familia Argento, Pepe (Francella) y Mónica (Peña) y sus hijos, Coqui (Darío Lopilato) y Paola (Luisana Lopilato).

“Familia, no saben qué hermoso lo que me acabo de enterar”, escribe Pepe, quien al ver que su familia, después de varios intentos, no es capaz de adivinar, revela: “A partir de hoy, vamos a estar en Netflix”.

“Es la historia de una familia disfuncional argentina de clase media, venida a menos, que lucha sin armas pero con mucha acidez, sarcasmo e ironía por sobrevivir a las dificultades de la vida cotidiana", describe la sinopsis oficial del programa.

"Los Argento son una familia de las que no estamos acostumbrados a ver en la televisión argentina. Cada uno de sus integrantes dice lo que cada uno de nosotros piensa pero no se anima a decir”.

A la familia se le suma una pareja de vecinos con características totalmente opuestas, Dardo y María Elena Fuseneco, interpretados por Marcelo De Bellis y Érica Rivas.

Marcelo De Bellis y Érica Rivas, quienes interpretan a "Dardo" y a "María Elena". Imagen: Netflix.

Dirigida por Claudio Ferrari y producida por Mariano Berterreix, el programa que se convirtió en un clásico es la versión de la comedia estadounidense “Married… with Children”, protagonizada por Ed O’Neill, Christina Applegate, David Faustino, Katey Sagal, Ted Mcginley y Amanda Bearse, que se estrenó en 1987 y se emitió hasta 1997.

La versión local se emitió por Telefé entre el 12 de abril de 2005 y el 28 de diciembre de 2006, pero los 212 capítulos de ese par de temporadas se repiten desde entonces con buenos niveles de audiencia.

De la pantalla chica a la sala llena del teatro

En enero de este año, 17 años después de la grabación del último capítulo del programa que se emitía en Telefé, se estrenó en el teatro Gran Rex la versión teatral del programa y durante los tres meses en los que estuvo en cartelera llenaron la sala y más de 190 mil personas fueron a verlo.

La producción contó con casi todo el elenco, Guillermo Francella, Florencia Peña, Luisana y Darío Lopilato, y Marcelo De Bellis. Tras la confirmación de la ausencia de Érica Rivas, se sumó a la obra Jorgelina Aruzzi, como la nueva pareja de "Dardo".