El Barcelona aguarda que esta semana La Liga española acceda a otorgarle la "luz verde" financiera para iniciar "la etapa final de la operación Messi", revelaron este lunes los medios deportivos catalanes.

El astro argentino, que está a punto de consagrarse campeón de la Ligue 1 de Francia con su equipo Paris Saint Germain, se mantiene en silencio aunque en su entorno no descartan una nueva comunicación con el Barcelona, una vez que finalice el vínculo del futbolista con el club parisino. "Quiero que vuelva, quiero que esta historia termine bien", dijo Rafa Yuste, el vicepresidente deportivo del Barcelona, en declaraciones que recoge el diario Mundo Deportivo.

Hace una semana, el presidente Joan Laporta ya había adelantado que "el Barça puede competir con cualquiera, también con Arabia Saudita" al aludir a la oferta millonaria recibida por Messi desde el fútbol árabe del club Al -Hilal. No obstante y pese al optimismo que se percibe en Barcelona, el club deberá esperar el "visto bueno" financiero de La Liga para continuar con la llamada "operación Messi".

En ese sentido -según precisa el diario deportivo español- está semana "puede ser importante" para conocer si La Liga dará "luz verde" al plan de la directiva "culé". Recién a partir de esa decisión se analizará en que parámetros económicos se moverá la eventual contratación del astro campeón del mundo en Qatar 2022 por parte del club catalán.

La palabra de Xavi

El director técnico de Barcelona, Xavi Hernández, aseguró que la situación del posible regreso de Lionel Messi a Barcelona "está en el aire" y remarcó que "dependerá" de la "intención" del argentino.

"Está en el aire, depende de muchas cosas. Poco más puedo decir. Es un futbolista espectacular, es una persona con la que tengo una amistad y veremos si se puede dar. Dependerá de la intención de 'Leo'", expresó Xavi en la conferencia de prensa previa al partido que su equipo asumirá ante Valladolid por la fecha 36 de la Liga española.

A un poco más de un mes para que termine su vínculo con Paris Saint-Germain, Messi no tiene definido su futuro y Barcelona todavía no está en condiciones económicas de poder inscribirlo. Sin embargo, en esta oportunidad, Xavi puntualizó en la "intención" de Messi y no se refirió a la situación financiera de la institución, que espera la aprobación del plan financiero que le presentó a la Liga.