La vicepresidenta Cristina Kirchner volvió a convocar a la militancia para celebrar los 20 años de la asunción de Néstor Kirchner, bajo la consigna "imitemos el ejemplo", el próximo jueves en Plaza de Mayo.



"A 20 años de la asunción de Néstor Kirchner, imitemos el ejemplo. El jueves los espero a todos y todas en la Plaza de Mayo", escribió la vicepresidenta en su cuenta de Twitter.



La publicación fue acompañada por un afiche con la imagen del exmandatario Kirchner y detalles de la convocatoria, que se realizará Plaza de Mayo desde las 14. La vice será la oradora principal del acto que distintos sectores del Frente de Todos (FdT) realizarán en conmemoración de los 20 años de la asunción de Néstor Kirchner.



Así se anunció la semana pasada tras una reunión que diversos representantes del FdT llevaron a cabo en la sede porteña del gremio mecánico Smata, donde el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés "Cuervo" Larroque, fue el encargado de confirmar la participación de la exmandataria en el acto del jueves próximo, convocado bajo la consigna "Argentina con Cristina".

El Acto del 25

"No va a decir en el escenario nada sobre los candidatos. Va a esperar hasta último minuto para definir", arriesgan quienes se identifican con la vice y, por más que aclaran que nunca se puede adelantar lo que ella dirá en sus discursos, opinan que hablará nuevamente del Poder Judicial y extenderá su explicación de la situación actual "apelando a la comprensión de textos".



En los chats de funcionarios y militantes kirchneristas, dirigentes de peso cercanos a la vicepresidenta este domingo estuvieron compartiendo distintos videos para convocar a Plaza de Mayo. Uno de ellos es de una agrupación cercana a la Cámpora en la que se ve a jóvenes pintando paredes mientras cantan: "Hoy la queremos a Cristina en el balcón/ hoy la queremos a Cristina en la Nación/ Vamos a luchar para tirar la proscripción/ Cristina vuelve como ya volvió Perón", y terminan gritando: "Una más y no jodemos más".

La Cámpora, en tanto, también compartió en sus redes fotos de jóvenes repartiendo volantes con la foto de la vicepresidenta y la consigna "Argentina con Cristina: el 25 de mayo todos a la Plaza". Wado de Pedro se sumó y escribió en su Twitter: "La juventud va a ser protagonista y a construir la Argentina que se viene. ¡Nos vemos el jueves!", y compartió un video de un discurso: "Vamos la juventud argentina, que van a ser los protagonistas de esta campaña".



Los pasillos de la Rosada



Cada vez más reducido, el grupo de dirigentes que rodea al Presidente está enfocado en que el candidato de ellos sea el embajador en Brasil, Daniel Scioli. Este sábado el exgobernador bonaerense compartió un acto con la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, y volvió a insistir en la misma línea: "Las PASO son una gran oportunidad para fortalecernos”, dijo. Además, agregó: "El candidato único es el pueblo, al que llamo a votar en defensa propia". Fernández, en esa línea, dijo en una entrevista de este domingo que "es hora de que el espacio se democratice para que las estructuras no gobiernen y que lo haga la decisión de la gente. Como consecuencia de esa democratización, puede haber tantos candidatos como voluntades de ser candidato existan".

Fernández también criticó de forma implícita a la vicepresidenta al decir que "hubo un solo Perón en la historia. Cuando Perón dijo que la organización vence el tiempo, lo que nos dijo es 'yo me voy a morir, organícense para que esto perdure'. Para eso, la única forma de organizar un partido político es la democracia interna. Habrá gente con más capacidad de liderazgo, habrá gente con mucho carisma, pero no son Perón". Ella, en su carta --que esperó para lanzar justo cuando terminó el congreso del PJ, donde Fernández se quedó sin firma para la conformación de alianzas-- había comparado al mandatario con el expresidente, Mauricio Macri. Dos días después, reveló que las peleas fuertes con él y con su entorno comenzaron durante la campaña de 2019. La relación entre ambos transita un momento de mucha tensión y no parece que vaya a haber un encuentro entre ellos, como pide la ministra de Desarrollo Social.