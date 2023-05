El senador Tim Scott, representante por Carolina del Sur, anunció su candidatura presidencial con el objetivo de convertirse en el primer presidente negro republicano de Estados Unidos.

En un emotivo discurso pronunciado en su ciudad natal en North Charleston, Scott destacó su determinación para preservar el estilo de vida estadounidense que, según él, está bajo amenaza bajo la administración del demócrata Joe Biden.

Con una historia de vida de superación, el candidato de 57 años tiene orígenes humildes, por lo que su ascenso resonó entre los ciudadanos, algo que supo usar para conseguir adeptos en su camino para liderar la nación.



Scott dedicó meses recorriendo los estados cruciales en busca de apoyo en las primarias de su partido. Durante su campaña, hizo hincapié en su fe cristiana y en su perspectiva como el único senador afroamericano republicano.



"Las familias estadounidenses están hambrientas de esperanza. Necesitamos tener fe. Fe en Dios, fe en los demás y fe en Estados Unidos", dijo en uno de sus últimos mensajes en su perfil de Twitter.



En su discurso de campaña, el senador dijo que "Joe Biden y la izquierda radical están socavando los valores fundamentales que me ayudaron a llegar hasta aquí, y es por eso que hoy anuncio mi aspiración a la presidencia de Estados Unidos".

Scott quiere ser el primer presidente republicano negro.

Además, sostuvo que las actuales autoridades atacan los valores estadounidenses, "nuestras escuelas, nuestra economía y nuestra seguridad". En este sentido, el candidato aseguró: "Yo no permitiré que eso suceda mientras esté en el cargo. No me quedaré de brazos cruzados mientras Estados Unidos se enfrenta a estas amenazas".

Con su candidatura, Scott se une a un grupo creciente de aspirantes republicanos que buscan derrotar al expresidente Donald Trump en la contienda presidencial. Sin embargo, enfrenta el duro desafío de igualar el perfil y la popularidad del exmandatario, que, según indican las encuestas más recientes, lo ubican a 54 puntos del expresidente, con un 2% de intención de voto.



Además, Scott se enfrenta a los otros aspirantes republicanos, como Nikki Haley, exembajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Asa Hutchinson, exgobernador de Arkansas, Vivek Ramaswamy, emprendedor tecnológico, y Larry Elder, popular locutor de radio y el primer afroamericano en ingresar a la carrera; todos en la contienda por ser los representantes de "los rojos" en las presidenciables.

