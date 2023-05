El Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires ratificó la condena a prisión perpetua para el expolicía Luján Martínez, quien asesinó en 2002 a un testigo clave de las torturas al joven Miguel Bru, el estudiante de periodismo de La Plata desaparecido desde agosto de 1993 y cuyos restos aún no fueron encontrados.



La Sala V de Casación ratificó la pena impuesta por la Sala I que, a su vez, había revocado la absolución del expolicía dispuesta en 2008 en por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 platense en el marco del juicio por el crimen del testigo Mauro "Beto" Martínez. En esa oportunidad, Luján Martínez e Ismael Gauna, otro policía implicado pero ya fallecido, fueron puestos en libertad



"Esta es la segunda vez que la justicia encuentra culpable y responsable a Luján Martínez por el asesinato de Beto Martínez", expresó Rosa Bru, madre de Miguel.



Y destacó: "Logramos que se haga justicia. Con la familia de Beto Martínez sufrimos todas las irregularidades en el juicio oral contra los imputados Gauna y Martínez, sobreseídos de la forma más impune."



"Sin bajar los brazos, con la asistencia y el trabajo de los doctores Pablo Javier Oleaga, Marcelo Enrique Ponce Núñez y Ernesto Martín, pudimos ponerle fin a esta pesadilla", añadió.



La mujer también recordó que el expolicía "estuvo libre y tuvo un intento de femicidio, por lo que fue juzgado y encontrado culpable a través de un veredicto dictado por un jurado popular".



Se trata de un fallo de marzo de 2023 por el intento de femicidio de Nadia Barrera, la expareja de Luján Martínez, a la que en 2017 le propinó seis puñaladas.



Además, el expolicía tiene otras 26 causas judiciales abiertas, la mayoría por violencia de género, iniciadas desde 1998 a partir de denuncias de sus ex parejas, según un relevamiento realizado por la Secretaría de Género de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de Universidad Nacional de La Plata.



"Beto" Martínez fue testigo de la desaparición de Miguel Bru en agosto de 1993 y su testimonio fue clave para confirmar que el estudiante de periodismo estuvo en la comisaría 9na. de La Plata donde fue torturado hasta la muerte.



El testigo comenzó a ser perseguido por el entonces oficial Gauna y al poco tiempo fue detenido en la comisaría de El Dique, en Ensenada, de donde se fugó.



Luego se refugió en una casa del barrio Villa Elvira y el 21 de junio de 2002 irrumpió allí una brigada policial encabezada por Gauna y Luján Martínez.



Según la versión de la policía, Beto salió a recibirlos con un revólver calibre 32, en cambio; testigos del hecho dijeron que salió desarmado y con las manos en alto pidiendo que no lo mataran, tras lo cual, lo esposaron y le dieron un tiro en la espalda que le provocó la muerte al día siguiente.



La familia de Beto, patrocinada por la Asociación Miguel Bru, presidida por Rosa, presentó posteriormente una serie de pruebas para acusar a los policías del crimen y llevarlos a juicio oral.



Seis años después, en diciembre de 2008, el TOC 1 integrado por los jueces por Samuel Saraví Paz, Patricia de la Serna y Guillemo Labombarda absolvió a los exoficiales, a pesar de que la fiscalía había pedido una condena a 20 años de prisión.



Tras varios planteos ante Casación y la Corte bonaerense, en el 2020 la Sala I del Tribunal de Casación revocó la sentencia absolutoria y condenó a Luján Martínez como "coautor responsable de homicidio calificado, por haber sido cometido con alevosía, a prisión perpetua, más accesorias".



Sus defensores apelaron ante la Suprema Corte Bonaerense, que trasladó el recurso nuevamente a Casación, y finalmente la Sala V revisó íntegramente la sentencia que condenó a Martínez y la ratificó.



En agosto de 1993, Miguel Bru, de 23 años, denunció a efectivos de la comisaria 9na.de La Plata por un allanamiento ilegal en su casa y a partir de ese momento comenzó a ser amenazado y hostigado para que retirara la denuncia.



Según consta en los expedientes, fue secuestrado cerca de la localidad de Bavio, en el partido de La Plata, el 17 de agosto de 1993 y las declaraciones de varios detenidos y las pericias en el libro de guardia permitieron comprobar que fue ingresado en esa seccional, entre las 19 y las 20, donde fue visto por última vez mientras era torturado.



En 1999, en un juicio oral y público se condenó a prisión perpetua al exsubcomisario Walter Abrigo (quien murió en la cárcel) y al sargento Justo López por el homicidio y desaparición. Mientras que por encubrimiento fueron sentenciados el excomisario Domingo Ojeda y al exoficial Ramón Ceressetto.