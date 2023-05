Los tiempos se acortan y las negociaciones sobre las candidaturas del Frente de Todos se intensifican. Nadie quiere quedar afuera de esas charlas y de esas gestiones. Mucho menos los gobernadores que, en definitiva, son los que pueden garantizar una tarea territorial para conseguir el respaldo del o los posibles precandidatos presidenciales que compitan en las PASO. Entre los jefes provinciales hay algunos que sueñan, desean y aspiran a poder inscribir su nombre en una de esas fórmulas que hoy se debaten. Incluso en aquella que --como dicen los mentideros políticos-- ya incluyen a Axel Kicillof como cabeza de la fórmula. Más allá de las especulaciones, los gobernadores creen que la oferta electoral debe incluir a un representante de las provincias. Y ahí aparecen nombres como los de Juan Manzur (Tucumán), Sergio Uñac (San Juan) y el salteño Gustavo Sáenz. Por ahora, el de Salta es el único que puede mostrar un triunfo en su distrito.

En la larga lista de invitados al acto de este jueves 25 de mayo hay gobernadores. Poco a poco se van confirmando los nombres. Hasta anoche en Tucumán no sabían si Manzur viajaría a Buenos Aires. Colaboradores del tucumano sostienen que el 25 tiene previsto un encuentro con los principales jefes de los acoples, una especie de sublemas, que acompañarán a la fórmula que integran Osvaldo Jaldo y Miguel Acevedo para los comicios previstos para el 11 de junio, si es que la Corte (o el diablo) no vuelve a meter la cola.

En los planes de Manzur estaba el de tallar en una fórmula presidencial del peronismo. El plan era ganar el 14 de mayo pasado las elecciones provinciales con Jaldo como gobernador y él como vice. Desde ese lugar ofrecería su disposición y experiencia para ocupar el raviol de la vicepresidencia. La jugada de Juntos por el Cambio tucumano con la Corte Suprema de Justicia de la Nación resultó un duro golpe a su estrategia.

La renuncia a la candidatura habilitó la elección en la provincia pero lo sacó de la marquesina. De todas formas el tucumano ha dado muestras de no amilanarse ante la adversidad y mantiene la esperanza. Eso sí, no estar en Plaza de Mayo este jueves puede resultar un escollo importante para sus aspiraciones nacionales. Igual le queda el curul del Senado que le dejaría el senador Pablo Yedlin que se postula para ser legislador provincial.

Desde San Juan



Por estas horas, Sergio Uñac se encuentra en la ciudad de Buenos Aires. Sus colaboradores no están al tanto de una invitación al acto de CFK, pero no niegan su posible participación. El sanjuanino tambien tiene en su lista de aspiraciones el poder integrar una fórmula presidencial. Hace tiempo que la tiene y cada tanto aparcen afiches y pintadas proponiendo a Uñac como presidente.



A diferencia de Manzur, el sanjuanino tiene en su haber una media elección ganada. El 14 de mayo no pudo competir por un tercer período, pero se quedó con dos tercios de las intendencias y casi la mayoría absoluta de la Legislatura local. No es poco, pero no pareciera suficiente. Su gente de confianza reconoce que le gustaría pelear un espacio en una fórmula para estas presidenciales, pero también dicen que debe resolver la elección para gobernador y eso no depende de él. Es la Corte la que deberá definir si será candidato. Si no lo es, tiene que elegir sucesor y, además, la fecha de las elecciones.



El factor Salta



El que comenzó a sonar como posible integrante de una fórmula presidencial del Frente de Todos es el salteño Gustavo Sáenz. Es un representante directo de Sergio Massa a quien acompañó en el intento del tigrense de ser presidente en los comicios de 2015. Su participación podría resolver dos de los tres temas importantes que tiene un frente político como el que integran el kirchnerismo y el massismo.

Por un lado, si Kicillof es el candidato presidencial y Sáenz el vice, disolvería la inquina que los gobernadores tienen con los candidatos porteños y bonaerenses. Un provinciano en la fórmula es la expresión del federalismo. El siguiente tema que resuelve es la presencia de un massista en la dupla que encabezaría un kirchnerista como Kicillof. El tercer ítem que la participación de Sáenz no resuelva, pero que en esta oportunidad nadie parece considerar como un inconveniente, y es que la fórmula no tendrá una candidata mujer.

Se especula que la definición de quién será el principal candidato del FdT no se expresará en el acto del 25. Entre los mandatarios provinciales se mira al encuentro que habrá después del 11 de junio entre ellos y Cristina Kirchner. Es un tiempo suficiente como para que aparezca una mujer para integrar la fórmula. Allí aparece el nombre de Claudia Ledesma Abdala de Zamora. La senadora es presidenta provisional de la Cámara Alta, fue gobernadora de Santiago del Estero y es radical como su marido Gerardo Zamora. Ella le daría a la fórmula no solo el cupo provincial sino además de transversalidad. Todo esto se debe definir en poco menos de un mes.