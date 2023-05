En un acto multitudinario, se realizó la asunción de las nuevas autoridades del Consejo Provincial del Partido Justicialista (PJ). Lucía Corpacci, como nueva presidenta dio un discurso con base en la necesidad de la unidad del peronismo, al igual que el vicepresidente, Guillermo Ferreyra y el gobernador Raúl Jalil.

Del acto, que se realizó en el departamento Fray Mamerto Esquiú participaron todas las autoridades provinciales excepto el intendente de la Capital, Gustavo Saadi, quien eligió asistir a la inauguración de Achalay Empanadas en el Paseo Los Lapachos. Y, en cuanto a la posible reelección de Jalil sostuvo, “son sus anhelos”.

"Raúl, no me equivoqué"

“Con plena conciencia transmitimos el mando de gobierno porque yo consideraba que Raúl iba a dar una gestión mucho más moderna que la que yo le había dado. Nosotros habíamos intentado ir saldando la deuda social que tenía nuestra provincia, ahora había que hacer un desarrollo económico enserio. Entonces cuando veo que hoy se abren, en un país tan complicado, tantas industrias en Catamarca. Cuando veo la tabla que dice que Catamarca es la provincia que más puestos de trabajo ha creado dentro del país, tengo que decir: `Raúl no me equivoqué´”, dijo Lucía.

En tanto, y evitando mostrar fisuras en el partido por la ausencia de Saadi, señaló: “Créanme cuando veo el Centro de Innovación Tecnológica, cuando veo la obra del dique El Jumeal, que se llena de gente y las nuevas plazas y la decisión política del presupuesto participativo, donde la gente decide qué se va a hacer en su barrio, siento un orgullo de lo que hace Gustavo, como siento mucho orgullo de todos los intendentes del interior”.

“Llamo a la reflexión a todos, no concibo que no vamos a estar todos juntos. No lo concibo de otra manera. Lo que nos está pasando a nivel nacional es durísimo, compañeros y compañeras. Tenemos la obligación de llevar a la Nación la mayor cantidad de votos en esta elección, no podemos perder un voto. Confío plenamente en todos y cada uno de ustedes, a mí no me van a encontrar dividiendo compañeros, me van a encontrar sumando compañeros, ese es mi lugar. Respetarlos a todos, construir con todos. Yo no construyo de a pedazos”, concluyó.

Si bien Jalil no habló frente a todos, ni de candidaturas, a la prensa le dijo que estaba “muy contento con el discurso de Lucía. Vamos a estar todos juntos. Estamos trabajando, hay que seguir”, manifestó y luego fue optimista con ganar en el nivel nacional.

Faltazo

Por su parte, el intendente Saadi, quien ya había mostrado sus intensiones de ir a las PASO y competir como gobernador, no asistió al acto popular.

En la inauguración de un nuevo local comercial de comidas, a los medios les dijo que él no pudo asistir al acto por cuestiones de agenda pero que sí lo hicieron miembros del Concejo Deliberante de la Capital.

En tanto, dijo que “el Frente de Todos deberá buscar los mejores hombres y mujeres para ser candidatos. Más allá del tema electoral hay que comenzar a hablar de los proyectos, o sea del programa de Gobierno. Tiene que haber un debate previo de lo que le vamos a presentar a la sociedad para los cuatro años que se vienen", explicó.

En cuanto a la candidatura de Jalil como gobernador 2023, solo señaló: “son sus anhelos”.