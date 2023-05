La Cenicienta, el clásico cuento infantil sobre una joven que tras perder a sus padres queda a cargo de sus malvadas madrastra y hermanastras, tendrá su versión de terror, tal como sucedió con otros clásicos infantiles como Winnie Pooh y El Grinch. “Cinderella's Curse (La maldición de La Cenicienta)” llegará al cine en octubre de este año.

“Es un giro increíblemente único en La Cenicienta que todos amamos y conocemos. Habrá algunas muertes verdaderamente horribles en manos de ella. Es una oscura narración”, adelantó Louisa Warren, directora de la película, al sitio especializado Bloody Disgusting. Está previsto que la película se estrene en octubre.

Warren ya dirigió otros proyectos de terror, como “Toof (Uña)”, “Curse of the Scareceow (La maldición del espantapájaros) y “Suicide Club (Club suicida)”.



Escrita por Harry Boxley, uno de los creadores detrás de la adaptación de la remake de horror de Mary Had a Little Lamb, cuenta con la actriz Kelly Rian Sanson como protagonista. También se dio a conocer que el elenco incluye Chrissie Wunna y Danielle Scott.



Esta nueva versión está adaptada en la historia original de La Cenicienta, un clásico infantil que sigue la historia de una joven que, tras perder a su madre y a su padre, termina siendo maltratada por su madrastra y hermanastras. Finalmente, logra encontrar su final feliz tras encontrarse con su hada madrina.

Clásicos infantiles que llegaron al terror

En los últimos años, otros clásicos infantiles llegaron al género del terror. Uno de los más destacados es “Winnie Pooh: Sangre y Miel” (2023), en la que Winnie Pooh y Piglet deciden tomar venganza por el abandono de Christopher Robin. Este año, comenzará el rodaje de la segunda parte.

A fines del año pasado, le tocó el turno a “El Grinch”, con el largometraje “The Mean One”, dirigido por Steven LaMorte y protagonizado por David Howard Thornton, que muestra una versión asesina y despiadada del personaje que odia la navidad.

Actualmente, desde la productora Jagged Edge Productions, propiedad de Rhys Frake-Waterfield— director de la película de terror basada en el osito amante de la miel—, y de Scott Jeffrey, están trabajando en “La pesadilla de Neverland de Peter Pan” y “Bambi: el ajuste de cuentas”.