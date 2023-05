De Patricia Bullrich a Javier Milei y de Gerardo Morales y Horacio Rodríguez Larreta a Juan Schiaretti la justicia abrió una investigación por “campañas anticipadas”: lanzamientos con eslogan, sello partidario y cargo aspiracional antes del tiempo regulado por el calendario electoral, según el cual la competencia empieza el próximo 24 de junio. Carrera que en todos estos casos empezó antes como el caso del aspirante a presidente de la ultraderecha que arrancó con las primeras gráficas en mayo de 2022. Lo que se investiga es la competencia desleal no sólo contra otros aspirantes sino contra las y los votantes que no tienen a todas las ofertas al mismo tiempo. El sistema naturalizado desde hace años, permite que la tarasca regule la centralidad de candidatos: se impone el que tiene más nafta y aparato para soportar, extendiendo además una suerte de campaña permanente que altera todas las reglas de juego.



La denuncia la hizo un ciudadano llamado Emiliano Martín Rodríguez en el mes de abril, y está en manos del fiscal Ramiro González y del juzgado con competencia electoral de María Servini. Uno de los casos más documentados es el de Patricia Bullrich, precandidata a presidenta del PRO. Según la presentación, vive al tope del rating con una campaña extendida desde mediados de 2022. Aunque no suele presentar en sus gráficas el clásico “votame”, usa el sello partidario y su cargo aspiracional en todo tipo de formato. Desde las plataformas digitales como Twitter, Instagram, Facebook, YouTube hasta la gráfica clásica: pintadas, volantes, publinotas y afiches en autopistas o paredones. El 16 de julio de 2022, por ejemplo en una de las primeras, anunció su presencia en Entre Ríos. “Patricia va a tu lugar”, decía la gráfica. “Te invitamos junto a Patricia Bullrich en su visita a Paraná”. Anótense, congregó el cartel que incluyó: Patricia Bullrich - Presidenta.

La denuncia recuerda otro episodio de febrero de 2023. Entrevista en TN en la que apareció nuevamente “asumiendo una clara postura de candidata a Presidenta 2023”. Allí mencionó: “Si la gente me elige como presidenta, el orden va a ser mi meta”. Poco después, en marzo, hizo una gira registrada en el portal Noticias de Necochea que dio cuenta de una conferencia de prensa en la sede del club Náutico convocando a lo que llamaron “Mesa Patricia Bullrich 2023” en apoyo a su carrera a la presidencia. Tanto la nota como la imagen soporte tenían cosas que no podrían estar: “sellos partidarios”, el cargo al que aspira y una reunión con un “inequívoco objeto”, plantea el escrito, de convocar en su apoyo “para conseguir el voto ciudadano”.

“Amén de los casos expuestos –prosigue el escrito--, cabe señalar que en las redes sociales de comunicación masiva se encuentran cuentas con muchísimos videos que son de público acceso (muchos con pauta de difusión) y demuestra el inicio de la Campaña Electoral” por parte de la ahora ex “Presidenta del PRO”. Según Rodríguez, “no hace falta que explícitamente cada publicación o intervención pública de la aquí denunciada consigne las expresiones ´vótenme´ o ´quiero ser presidente´ ya que desde el momento que la interesada públicamente dio a conocer su intención de ser Candidata (...) su actividad política pasa a ser la de captación de votos”.





Morales en el Gran Rex, marzo 2023. Foto: NA





Gerardo Morales infringió la regulación por lo menos desde su lanzamiento del Gran Rex en el temprano 15 de marzo, con símbolo y eslogan: “Gerardo Presidente. Demos vuelta la Argentina”. Pocos días después, 22 del mismo mes, recorrió San Martín y estampó una imagen: Gerardo Presidente, 2023. Según la meticulosa presentación, a partir de entonces toda su campaña se “potenció” acelerada en Ciudad de Buenos Aires a través de la vía pública con gráfica alrededor del Congreso.

Larreta no usa habitualmente el sello del PRO, dice el texto, pero no le hace falta porque su sola figura “demuestra la pertenencia al sello del partido”. A partir del 23 de febrero, también él reveló la categoría a la que aspira con el lanzamiento muy publicitado en el video patagónico. “Quiero ser presidente –dijo Larreta, recuerda la denuncia-- para que juntos terminemos con el odio...”. Milei, en tanto, es uno de los que sostuvo la carrera más larga con primereó en mayo de 2022. Ya entonces exhibió sello de partido, símbolo del león y su aspiracional: “Javier Milei Presidente 2023”, decía uno de sus logos. En enero viajó a Tucumán, transmitió el acto en YouTube a través de un canal con sus referencias de campaña y 157 mil suscriptores.









“Mientras me esfuerzo por desarrollar mi vida y la de mi familia --dice Rodríguez en su presentación-- observo que los representantes de la ciudadanía, en vez de realizar su trabajo ya sea en el ámbito del poder ejecutivo o legislativo” “ocupan su tiempo en realizar permanentes campañas electorales y acciones proselitistas dirigidas a captar el voto de la ciudadanía y asegurarse nuevos cargos dirigenciales o perpetuarse en el poder, observando además que ello lo efectúan fuera de los plazos legalmente establecidos”.

Y sigue: “Se observa una verdadera competencia desleal” y “promueve el gasto de campaña sin control: al estar fuera de la campaña electoral y desarrollarse fuera de la formalidad de los partidos políticos, todos los gastos que demanda la actividad” “están fuera del control legal que tienen los partidos políticos para el financiamiento de campaña y sus respectivos gastos”.



De la denuncia se desprenden dos datos. Uno, las penalidades. Desde la obligación de cesar en las campañas, una obligación que debería resolverse antes del 24 de junio para no quedar en el vacío hasta el pago de una multa. El otro tema es la discusión más amplia acerca de qué es una campaña política, dato que la denuncia también busca definir, y corrobora con infinidad de ejemplos en los que se adelanta a una probable defensa de los partidos. El financiamiento es monitoreado por la Cámara Nacional Electoral. Y los partidos deben dar cuenta de los gastos de campaña, incluido estos anticipos. Nadie lo hace. Cuando la Cámara llama la atención a los partidos, suelen echar culpas en las y los candidatos para no pagar, lo que de todas maneras no resuelven porque deben pagar igual y en ocasiones sumas de varios ceros. Tal vez por eso algún sector ha hecho consultas informales.



La pelota está en la cancha. Juega juzgado y fiscalía.