Durante la tarde de ayer, otra vez la policía salteña reprimió a trabajadores de educación y salud que cortaban las vías de ingreso y salida de vehículos a la ciudad de Salta, sobre la ruta nacional 9, a la altura del ex peaje Aunor muy cerca de la capital provincial. Tras los momentos de tensión, con la intervención de la fiscalía federal y fiscales de la provincia, se logró un impase y las y los manifestantes permitieron el tránsito.



Pasadas las 16, después del primer pico de tensión, docentes y enfermeras (mayoritariamente mujeres) hablaron con Salta/12. “Quisimos adelantarnos en la ruta para que la protesta sea visible, e Infantería comenzó a presionar y empujar”, contó una maestra. “Después comenzaron a tirar balas de goma. Con un garrotazo le abrieron la ceja a un compañero. A otro le dieron con balas de goma en la panza y en la pierna”, agregó otra docente en alusión al delegado del departamento Orán, Leandro Alagastino.

“Apoyamos la lucha docente porque necesitamos que nos blanqueen ítems en el sueldo”, explicó una enfermera. “Hay compañeros y compañeras que se jubilan con 95 mil pesos, ¡Cómo se puede vivir con ese salario!”. “Algo pasa”, aseguró luego otra educadora, “el Estado negrea a sus trabajadores. El gobernador de la provincia (Gustavo Sáenz) tiene que poner equidad para todos. Exigimos que nos reciba”. La docente se refería a que el gobierno de Salta que desconoce la lucha salarial quienes se identifican como Autoconvocados.

Ayer por la mañana, funcionarias y funcionarios del Ministerio de Educación de Salta habían acordado una reunión entre el técnico administrativo de Docentes Autoconvocados, Daniel Apaza, y el secretario de Gestión y Control de Procesos del Ministerio de Educación, Gonzalo Pellegrini. “Estuvimos esperando toda la mañana. No nos enviaron un mensaje y tampoco respondieron nuestros llamados. Nosotros entregamos un petitorio con nuestros reclamos, claro y al detalle, el martes, por mesa de entrada. Ese documento lo tienen en su poder y no quieren discutir”, dijo Apaza, uno de los manifestantes en el ex peaje.



“Cuando la policía comenzó a cargar las armas para reprimir, sentí un impacto en la cara”, declaró por su parte Ricardo Díaz, profesor en Iruya, oriundo de Hipólito Yrigoyen. Fue el principal agredido durante la tarde de ayer. “Soy docente de secundaria. Enseño geografía y geopolítica del capitalismo”, contó. “En los dos desalojos de la ruta estuvo presente el comisario Posadas”, denunció. “Cuando estaba filmando acompañado por otros compañeros, él nos perseguía y nos marcaba”, dijo. “Temprano observamos policías de civil haciendo inteligencia como en la época de la Triple A de López Rega. No es bueno que la policía siga con esos modos, ahora estamos en democracia y somos civiles reclamando por una mejora salarial”.



Ricardo Díaz, después de ser asistido por el SAMEC (Imagen: Analía Brizuela).

Otras dos enfermeras mostraron a Salta/12 los golpes que recibieron de parte de la fuerza policial provincial. “Nos atacaron con los escudos, nos golpeaban a propósito”, contó una de ellas. “Nos decían que no podíamos estar cortando la ruta”, mencionó otra trabajadora del área salud. “Nosotros tenemos derecho a ejercer la protesta porque nuestro reclamo es legítimo y la Constitución Nacional nos ampara”, argumentó.



Un efectivo de civil, que se identificó como el comisario general Pablo Alejandro Vilte, el segundo en la cadena de mando de la fuerza policial, dijo a este medio que los hechos de violencia de ayer se debieron a que la conducta de las y los manifestantes (docentes y auxiliares de la medicina de escuelas y hospitales públicos) había desatado la violencia policial. “Primero atacaron con piedras, tengo efectivos lesionados. Durante los enfrentamientos, les sustrajeron objetos personales”, declaró. “¿Recibieron órdenes del Ministerio de Seguridad de la provincia?”, repreguntó Salta/12. La respuesta fue el silencio.

Episodio 2: la toma del ex peaje Aunor

Mientras la larga fila de efectivos policiales custodiaba una de las manos de la autovía (sentido a Salta - General Güemes), educadores y trabajadores de Salud decidieron tomar el ex peaje Aunor. A medida que se trasladaban, corriendo y de a pie, hacia las casillas donde ya no se cobra peaje alguno, los policías, incluidos miembros de Infantería, también comenzaron a desplazarse.



Docentes y trabajadores de Salud ayer en el ex peaje (Imagen: Analía Brizuela).

Cuando el grupo logró sentarse sobre el pavimento en la mano de circulación de General Güemes a la ciudad de Salta, dos líneas de choque de Infantería arremetieron contra ellos. No estaban armados, más que con sus pancartas y botellas de agua. Algunas docentes resultaron golpeadas al caer al suelo. En ese momento, un policía de rango ordenó a viva voz no continuar dificultando el desplazamiento de las y los manifestantes. Debido al repliegue, los trabajadores conquistaron el ex peaje, ante la atenta mirada de otro policía, que los filmaba.



“Estoy conmovido por lo está pasando”, dijo a Salta/12 Claudio Uriona, delegado docente por Capital, presente en la ruta nacional 9. “Teníamos pactada una reunión con la mesa técnica de la provincia y nuestros delegados. No tuvimos respuesta, pese a que intentamos contactarnos. Sabemos que están negociando con la Intergremial”, continuó, en relación a las paritarias docentes que se celebran con los gremios que tienen personería.



Unidad Piquetera en las calles de Salta en repudio a la violencia.

Salta/12 lo consultó sobre el cuestionamiento del gobierno, que sostiene que la adhesión a la protesta es baja y que es solo un grupo minoritario. “Aunque sea un maestro haciendo paro, hay derechos que el gobierno debe atender. Esa es la esencia. Nosotros repudiamos la represión, compañeras y compañeros que recibieron patadas, golpes y balas de goma”, describió Uriona. “Eso no es gobernar señor Sáenz Instruya a sus ministros (por Matías Cánepa, de Educación, y Marcelo Domínguez, de Seguridad) para que encontremos un camino para dialogar y destrabar este conflicto”, insistió.

Adhesiones y repudios



Una de las primeras adhesiones en llegar a las y los docentes Autoconvocados de Salta fue del Sindicato Docente de ATE Neuquén. “Repudiamos la brutal represión en Salta a Docentes Autoconvocados y trabajadores de la salud”, afirmó. “El gobierno de Sáenz, con semejante atropello, pretende imponer salarios miserables con balas de goma. Hacemos un llamado al cese de la represión y que la Ctera (Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina) convoque a un paro nacional".

Entre las organizaciones políticas, el Frente Entre Todos se pronunció repudiando "los hechos de violencia (...) en el marco de la protesta de trabajadoras y trabajadores de Salud y Educación, que solicitan mejores condiciones que permitan atravesar la economía diaria con dignidad" y exhortó a las autoridades provinciales "a resolver el conflicto a través del diálogo constante, rechazando la represión como método de resolución del conflicto".



(Imagen: Analía Brizuela).

“Al cumplirse cuarenta años de Democracia, rechazamos los actos de violencia que silencian y vulneran derechos", sostuvo por su parte la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta al repudiar la represión y solidarizarse con la lucha por sueldos dignos y mejores condiciones de trabajo.

También la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Salta (ADIUNSa) condenó la represión: “Un día después de haber recibido a representantes de la docencia autoconvocada y no haber ofrecido ninguna mejora, el gobierno salteño opta -una vez más- por la violencia institucional”, sostuvo. “Ante la realidad inocultable de salarios insuficientes (de los cuáles más del 50% se compone de montos no remunerativos, no bonificables y códigos varios), las autoridades locales eligen atacar a quienes se manifiestan, en línea con el oprobioso protocolo 'antipiquete' que impuso pocos meses atrás”, aseguró.

Unidad Piquetera realizó un corte de calles en Salta capital. “Los trabajadores de la educación y la salud reclaman no caer bajo la línea de pobreza”, sostuvo Gabriela Cerrano durante el corte parcial que realizaron anoche en pleno centro popular salteño, en la esquina de la calle Pellegrini y la avenida San Martín. “Muchos trabajadores de la administración pública y de los municipios también tienen sueldos miserables”, continuó, y también repudió el "protocolo antipiquete del gobernador Sáenz que fue aprobado para imponer el ajuste”. La dirigente recordó que los trabajadores del sector judicial también realizaron medidas de fuerza debido al mismo problema: una grilla salarial con ítems no reintegrables y un salario básico por debajo de las líneas de pobreza o indigencia.

La Intergremial pide regularización del salario

Luis Ramos es secretario general de la Unión del Personal de Enfermería de Salta (UPES), entidad que conforma la Intergremial sentada en negociaciones paritarias para el sector de la Salud. En ese ámbito pidieron la unificación de algunos códigos y la conversión de la totalidad de los ítems en remunerativos, para que sean integrados al sueldo básico. “Hay aproximadamente un 30% de salario que se paga en negro”, sostuvo el gremialista al referirse a aquel dinero que es parte del sueldo pero que no va a los aportes que se hacen por ley, o sobre el que calculan algunos incrementos salariales.

Afirmó que el 90%de los reclamos de la Integremial y de los autoconvocados de la Salud, coinciden, y apuntó sobre todo al de la antigüedad. En Salud se reconoce el 2% de incremento por año, con tope a los 35 años, un 70% sobre el básico en el mejor de los casos. Mientras que en Educación llegan a tener un reconocimiento del 120%.

A ello agregó que por gremios como ATE y UPCN supieron que las recomposiciones a trabajadores estatales de la Administración Centralizada como de Educación, fueron distintas y mejores a las de Salud. Y es que detalló que en ambos casos gran parte de los incrementos de estos sectores fueron al básico.

"No tenemos nada que responder, y nos da lo mismo si están o no", respondió Ramos respecto al pedido de las y los autoconvocados de que se les permita ser veedores de las paritarias. Afirmó que es una decisión del gobierno provincial. Hasta ayer no había respuesta al pedido del sector autoconvocado.

La última reunión con la Intergremial de la Salud fue el martes. En ella los referentes sindicales volcaron sus pedidos ante las autoridades del gobierno y ahora esperan la próxima convocatoria. “Desde UPES repudiamos todo tipo de represión a los trabajadores”, manifestó el secretario general sobre los eventos acontecidos ayer en el ex peaje.

Más manifestaciones en el norte

Anoche trabajadores autoconvocados de la Salud del departamento San Martín se unieron a la docencia autoconvocada en una “marcha de antorchas” que tenía como objetivo concentrar en la plaza San Martín de Tartagal, ciudad cabecera del departamento.

La jornada de este miércoles también contó con protestas de trabajadores de General Mosconi y Coronel Cornejo que llegaron a manifestarse en Tartagal y realizaron un corte intermitente sobre la ruta nacional 34. En Aguaray, en tanto, hubo otro corte de ruta.

“Vamos a decidir en Asamblea cómo continuamos el fin de semana. No puede ser que el gobierno siga sin escuchar nuestros reclamos”, dijo una de las referentes del sector en el norte. También maestros bilingües del norte provincial preveían plegarse a las medidas de fuerza a partir de hoy.