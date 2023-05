Música en vivo, arte visual, electrónica y feria cannábica, serán parte de Jit Jot Get Stoned, el evento que tendrá lugar mañana a partir de las 22 en PDI (San Luis 818). La actividad, que cuenta con la organización del sello musical Jit Jot, promete la grilla siguiente: desde las 22 apertura de la feria con productos cannábicos (curada por el Diablillo) y charla informativa a cargo del Dr. Schuegers, dedicada a los permisos de cultivo Reprocann; a las 23 inicia la música con las ilustraciones visuales de Krater, junto al quinteto de garaje punk La Hija del Apocalipis, el dúo de rock bonaerense Camionero, y la presentación de Ale Siniestro y su nuevo álbum: Epifanía.

“El eje temático del evento es el cannabis, entendido como una herramienta medicinal y recreativa. Siempre nos preocupamos por ofrecer algo más en nuestras actividades, y en este caso tendremos una charla informativa sobre autocultivo y leyes de Reprocann. Nosotros consumimos cannabis, queremos hacerlo de la mejor manera posible y entendemos que el autocultivo es la única manera de consumir un cannabis que esté bueno, hecho a medida de uno, sin tener que recurrir a dealers. La idea del autocultivo para mí es primordial, y en consecuencia, lo mejor que podemos hacer es informarnos acerca de cómo podemos cultivarlo para estar tranquilos de que no tendremos ninguna repercusión legal”, explica Ale Siniestro a Rosario/12.

“Hay poca información dando vueltas y está bueno que la tengamos. En los eventos de Jit Jot siempre intentamos sumar una data extra, para que más allá del disfrute aprendamos algo nuevo y estemos creciendo. Si uno puede aprender en donde se divierte, se apela a una memoria emocional y eso que se aprende no se olvida nunca”, continúa el músico, responsable a su vez del sello Jit Jot Records.

Las ediciones de Jit Jot son físicas, cuidadas, en cassettes. Por parte del sello hay una sensibilidad peculiar, que Ale Siniestro explica: “Yo tengo 40 años y me crié escuchando cassettes grabados, de ese modo me llegó un montón de música. Es un soporte alucinante, porque es el único que se puede intervenir, algo que no podés hacer con un vinilo o un CD. Yo hago ediciones artesanales, reutilizando lotes de cassettes que a veces encuentro o que me regalan; obviamente, todo pasa por un control de calidad del audio. Los soportes reciclados ayudan a hacer una edición artesanal, que es realizada a medida. Pero también hay una realidad: cuando cualquier banda quiere grabar un CD, al fabricarlos les dan una cantidad que puede significar muchos discos para poder mover; con mi trabajo, en cambio, hago ediciones limitadas, y a medida que se venden se hacen más; así se cuidan mejor los detalles y se reciclan estos bichitos, que están hermosos”.

En cuanto al plano musical propio, Ale Siniestro presentará mañana un nuevo trabajo con el que abre la gira que lo llevará por el país. "Epifanía surge de una inspiración que tuve, basada en la filosofía perenne, filosofía de principios del siglo pasado, cuando un grupo de personas reparó en las coincidencias entre diferentes culturas espirituales y religiones, como la poesía sufí e hindú. Desde la música, el disco está orientado hacia la electrónica y los sonidos de los ’80, para reinventarlos y hacerlos propios. Son canciones que oscilan entre la electrónica oscura y el dark pop, pero también es un trabajo de poesía y collage”, prosigue.

-¿En qué consiste la edición de las canciones en fanzines?

-Habrá un collage por cada canción; es decir, estos collages van a estar impresos en un fanzine, en offset. La idea es que cada canción tenga un diseño y se imprima a dos colores en un fanzine, en donde habrá un código QR que te lleve a la música. Se trata de volcar en un soporte físico a la música, así como lo hemos hecho en otras ediciones del sello, como en el caso de uno de los discos de Víctima del Vaciamiento, al que hemos sacado en ositos de peluche con un código QR. El soporte físico es algo que no tiene nada que ver supuestamente con la música pero es interesante, porque rompe esas barreras, y a la hora de comprar música la gente puede tener un abanico más grande como propuesta.

-Vos te expresás de diferentes maneras, está bueno que se rompan ciertos límites.

-Me parece que es inevitable, es así cómo entiendo el arte. Todo el tiempo es una expresión que tiene que salir de una u otra manera. Soy una persona súper curiosa e inquieta, autodidacta en casi todo lo que hago, salto siempre de un lugar a otro, desde el mundo audiovisual al mundo musical y al mundo gráfico. Veo que todo se complementa. Y cuando uno puede manejar un lenguaje artístico en todo ese espectro, adquiere mucha fuerza y ayuda a redondear el concepto.