Tras la derrota de Boca sufrida en Colombia sobre el final del partido ante Deportivo Pereira por la cuarta fecha del Grupo F de la Copa Libertadores, el entrenador Jorge Almirón dejó sus impresiones.

"Estábamos mejor que ellos, perdimos la pelota en una jugada en la ofensiva y después vino el penal que pudo atajar de muy buena forma nuestro arquero. Costó acomodarnos tras el penal atajado. Esto nos dejará muchas enseñanzas, seguramente", dijo el técnico.



La derrota no limitó las chances de Boca para acceder a los octavos de final de la Libertadores: sólo la postergó, ya que lidera el grupo con Deportivo Pereira, ambos con siete unidades, seguido por Colo Colo con cinco y Monagas de Venezuela con dos.



Cuando se le preguntó a Almirón sobre si el equipo comete errores en el juego aéreo, dijo que no veía "debilidades" en ese aspecto. "No nos hicieron goles de cabeza hasta ahora, había que tomar marcas", declaró el DT.



"El partido que pensábamos se dio. En algunas zonas cuando iban a presionar, Villa, Briasco y Benedetto quedaban mano a mano y no lo aprovechamos, no hubo precisión. Los cambios no fueron tácticos, si no por lo físico. Nos faltó de mitad hacia adelante", cerró.



A su lado, Marcelo Weigandt justificó el haberse quedado en el centro que conectó de cabeza Angelo Rodríguez para decretar la victoria colombiana. "Fue una jugada donde se ejecuta el penal; luego jugaron rápido y tardamos en acomodarnos. El entrenador en la semana lo va a revisar y lo va a corregir", apuntó.



El plantel xeneize arribó este jueves a Ezeiza pasadas las 8 proveniente de Colombia y más tarde Almirón dirigió una práctica con miras a sus próximos compromisos.

El vigente campeón de la Liga Profesional jugará el próximo domingo ante Tigre en La Bombonera; el jueves 1 de junio visitará a Arsenal; el martes 6 recibirá a Colo Colo de Chile por la Libertadores y el sábado 10 de junio será local ante Lanús por el torneo doméstico.