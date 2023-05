Ricardo López Murphy se quedó sin partido. Otra vez. El diputado debió anunciar que abandonaba Republicanos Unidos y que buscará su candidatura a jefe de gobierno porteño por otro partido, dentro de la interna de Juntos por el Cambio. Fue luego de una serie de cruces judiciales con el marido de la modelo Pampita Ardohain, quien buscaba competirle en una interna partidaria previa a las PASO. López Murphy primero planteó sospechas sobre cómo se conduciría esa elección interna y luego terminó llamando "traidores" y "trepadores" tanto a Roberto García Moritán como a sus adláteres. Este último lo trató de antidemocrático. Ahora López Murphy negocia con un aliado de Patricia Bullrich para ir como candidato por su partido.



No es la primera vez que López Murphy pierde su partido a manos de alguien en quien confiaba. Hace más de una década, le pasó lo mismo con Recrear, el sello que había creado y que Esteban Bullrich le arrebató en una elección en la que López Murphy denunció fraude. Recrear era el sello con el que el Bulldog había integrado PRO. De la mano de Esteban Bullrich, se terminó disolviendo dentro del PRO como un único partido. López Murphy siempre lo consideró una traición, aunque en los últimos años parece haber hecho las paces con Bullrich.



En este caso, el conflicto fue por la candidatura, porque había armonía en Republicanos Unidos mientras López Murphy apuntaba a ser candidato a presidente y el marido de Pampita iba por la jefatura del gobierno porteño. Pero López Murphy llegó a un entendimiento con Patricia Bullrich para no restarle votos en la interna presidencial y resolvió postularse en CABA.



En el entorno de López Murphy suponían que el marido de Pampita se iba a bajar en un instante, dado que el dirigente liberal tiene mucho más conocimiento y peso político. Pero nada de eso ocurrió. No sólo García Moritán no se bajó, sino que buscó plantear una interna partidaria previa a las PASO para dejarlo a López Murphy fuera de juego. La interna iba a hacerse el 4 de junio, solo con los afiliados de Republicanos Unidos.

La batalla judicial



Ahí comenzó el show de impugnaciones judiciales cruzadas. Los abogados de López Murphy impugnaron 400 afiliaciones (en una elección de unas cuatro mil personas) que habían presentado desde el sector de García Moritán, por no cumplir los requisitos formales.

También cuestionaron una reforma del reglamento electoral que llevó adelante Yamil Santoro -mano ejecutora de García Moritán-, en la que buscaron cambiar las listas sábana por un sistema de voto único y unipersonal.



Tuvieron una audiencia conciliatoria ante la Justicia Electoral por estas impugnaciones, pero no concilió nada. López Murphy cada vez se olía más que lo iban a volver a dejar afuera de una elección con una maniobra interna. El antecedente de Recrear pesaba.



Finalmente, mandó un escrito en el que renunió a ser candidato de Republicanos Unidos. Desde el sector del marido de Pampita intentaron presentar esto como una decisión de bajarse de la elección. "Corrieron", escribió Yamil Santoro que mostró un papel en el que tenía un poroteo que le daba que García Moritán le ganaba a López Murphy entre los afiliados del partido.



También se mostró festejando la victoria en un bar. Es que el marido de Pampita anunció que había ganado por abandono y será candidato por Republicanos Unidos para jefe del gobierno de CABA.



Desde el sector de López Murphy no están tan seguros de que vaya a poder ser candidato dentro de JxC: alegan que para eso necesita ser convalidado por dos tercios de los congresales del partido. Y dicen que no tiene los votos.



Bulldog que echa espuma



López Murphy no se las dejó pasar y, sobre todo, no les permitió la pasada de trapo de que se había bajado de una elección que no podía ganar: “Ante las canallescas operaciones de un minúsculo grupo de trepadores y traidores, me veo obligado a aclarar que mi precandidatura a jefe de gobierno se encuentra más firme que nunca. Vamos a convertir Buenos Aires en la Ciudad de la Libertad”, destacó López Murphy.



En su entorno dicen cosas peores: "Ricardo descubrió que García Moritán y Santoro hicieron un acuerdo económico con Larreta para bajarlo a López Murphy", acusaron. Detallaron que el acuerdo incluía mantenerlo en la candidatura presidencial para que Bullrich perdiera votos. Lo mismo sospechaba ella.



Lo cierto es que López Murphy tuvo ya un encuentro con Oscar Moscariello, ex jefe de bloque del PRO en la Legislatura, para competir con el sello del su partido, el Partido Demócrata Progresista (PDP). Pero hay -según dicen- otros dos o tres que les ofrecen su sello. Patricia Bullrich parece estar muy interesada en que siga en carrera en la Ciudad.

El marido de Pampita no esperó para responderle. Además de declararse ganador dijo que "López Murphy se tiene que bajar porque los mismos afiliados no se sentían representados con sus métodos". “Es bueno que los líderes revisen internamente en lugar de echar culpas afuera”, aseguró García Moritán. “Se viene un camino de crecimiento para todos los liberales y espero que Republicanos Unidos, nuestro partido, sea cada vez más grande y fuerte", escribió al consagrarse campeón de una elección en la que, al final, no votó nadie.