Mientras sobrevuelan las hipótesis sobre una posible fórmula de unidad dentro del oficialismo, el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, consideró que “el proceso político interno del Frente de Todos hoy indica que habrá PASO” y confirmó que el próximo lunes lanzará formalmente su precandidatura presidencial.

El jefe de ministros ratificó sus aspiraciones a solo horas de haber asistido al acto que la vicepresidenta Cristina Kirchner encabezó en Plaza de Mayo, rodeada de cerca por figuras que varios dedujeron como posibles “ungidos” de la ex mandataria.

"Más cerca de unas PASO que de una lista de consenso"

Rossi tomó distancia de esas interpretaciones, se expresó “en desacuerdo con que se intente forzar situaciones” que indiquen que hay un candidato de unidad y consideró que “hoy (en el FdT) estamos más cerca de unas PASO que de una lista de consenso”.

“En el contexto actual, tomé la decisión de presentar una precandidatura y eso es lo que voy a anunciar el lunes”, porque así lo permite “el proceso político interno” de la coalición, puntualizó el funcionarios durante una entrevista por Futurock.

El jefe de Gabinete recordó que aún faltan 30 días para presentar precandidaturas de cara a las PASO de agosto próximo, y en ese sentido afirmó que todavía hay tiempo para definir y redefinir la oferta electoral del oficialismo.

“Si en estos 30 días la dinámica interna del FdT termina sintetizando una sola lista, entonces habrá una sola lista. Pero si eso no ocurre así, se terminará generando la posibilidad de una interna” entre varios nombres.

Los posibles candidatos del Frente de Todos

De esta manera, Rossi sumará su postulación a la de otros que en los últimos días expresaron su firme voluntad de competir, como el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli; y el dirigente social Juan Grabois, que en el acto de ayer dio señales de acercamiento con ministro de Economía, Sergio Massa.

Massa no confirmó si se presentará o no. Pero su ubicación de ayer en el escenario junto al ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro, el precandidato “hijo de la generación diezmada”, despertó suspicacias sobre un posible acuerdo de unidad entre el kirchnerismo y el Frente Renovador.

Si bien Rossi anunció su candidatura, no la definió como algo inclaudicable. “Tampoco soy ‘PASO o muerte’”, reconoció, “pero yo me preparo y trato de ser respetuoso”. No obstante, agregó, “las decisiones se toman en un contexto”, y el actual dista de la unidad que se generó en 2019, cuando CFK eligió a Alberto Fernández como candidato único del peronismo.

“La fórmula Cristina-Alberto no salió de un proceso de unidad, sino que generó la unidad. La unidad fue posterior a la fórmula. Si ahora aparece una fórmula o candidatura que genere un hecho similar al de 2019, habrá un candidato único. Y si no, habrá PASO. Y si hay PASO, hay que tomarlas con mucha tranquilidad”, concluyó.