El senador Oscar Parrilli le hizo un guiño a la candidatura del ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro, quien en las últimas horas lanzó un video de campaña que preanuncia su postulación para las próximas internas de agosto. El ex secretario General de la presidencia de Cristina Kirchner calificó joven funcionario como “un cuadro político que ha demostrado capacidad de gestión”.

Wado "es un posible candidato", lanzó Parrilli, uno de los colabores más cercanos de la ex presidenta que ayer encabezó el multitudinario acto en Plaza de Mayo con De Pedro y Sergio Massa juntos y detrás de ella en el escenario.

Ese hecho que fue leído como una señal de apoyo se suma al video que anoche lanzó el dirigente de La Cámpora y en el que sostiene que su generación “tiene la responsabilidad de construir una Argentina que funcione”.

“Wado es un excelente compañero” y “me parece muy bien que se haya largado ", completó Parrilli al ser consultado al respecto durante una entrevista con FM La Patriada.



Por otra parte, el senador por Neuquén destacó que, más allá de quien sea elegido para representar al Frente de Todos en los próximos comicios, "hay que lograr que los candidatos se comprometan” con el programa de gobierno que sugirió Cristina Kirchner en el acto de ayer.

“Hay que recobrar la utopía de conseguir una Argentina diferente, sin regalar lo que el mundo necesita y reformulando el acuerdo de pago de la deuda con el Fondo Monetario porque, con ese nivel de endeudamiento y las políticas que impone el FMI, es casi inviable aplicar políticas sociales", planteó el legislador.



Sobre ese programa, Parrilli insistió que "Néstor lo decía constantemente: no venimos para el 'statu quo'”. Por eso, añadió, desde la coalición peronista “debemos ser amplios y lograr acuerdos".

Por otra parte, el senador destacó que "hacía muchos años que no se veía una plaza con la magnitud” de convocatoria que hubo ayer, en el acto donde se recordaron los 20 años de la asunción de Néstor Kirchner. "No había distracciones ayer. Me parece importante eso. Había necesidad de escuchar a Cristina y de prestarle atención", resaltó.